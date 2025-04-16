https://sarabic.ae/20250416/بوتين-خطط-روسيا-لاستكشاف-الفضاء-يجب-أن-تتناسب-مع-مكانتها-كقوة-فضائية-رائدة-1099608467.html

بوتين: خطط روسيا لاستكشاف الفضاء يجب أن تتناسب مع مكانتها كقوة فضائية رائدة

بوتين: خطط روسيا لاستكشاف الفضاء يجب أن تتناسب مع مكانتها كقوة فضائية رائدة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أفضل تقاليد تدريب الكوادر لصناعة الفضاء في روسيا تتطور وتتوسع. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T18:11+0000

2025-04-16T18:11+0000

2025-04-16T18:11+0000

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وقال بوتين في اجتماع حول تطوير الأنشطة الفضائية: "أفضل تقاليد تدريب الكوادر تتطور وتتضاعف هذه الأيام".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خطط روسيا لاستكشاف الفضاء يجب أن تتوافق مع مكانتها كقوة فضائية رائدة.وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المعدات الفضائية الروسية لا تزال تعمل في المحطات الأوروبية، على الرغم من أن الأوروبيين توقفوا عن التعاون مع روسيا. وقال بوتين في لقاء مع طلاب جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو: إنه "على الرغم من أن شركاءنا الأوروبيين أوقفوا تعاونهم معنا، وخفضوه عمليًا إلى الصفر، إلا أن المعدات الروسية لا تزال تعمل في محطاتهم ومنشآتهم. بما في ذلك، برأيي، تُستخدم لدراسة المريخ وما إلى ذلك، وعلى الرغم من تقليصهم التعاون معنا، لكنهم لم يصادروا الأجهزة، فهي لا تزال تعمل".وأضاف بوتين: "بالمناسبة، نواصل التعاون مع الأميركيين في مجال الفضاء، على الرغم من كل شيء، كل شيء مستمر، والأوروبيون قرروا تعليقه، لكن هذا خيارهم".

https://sarabic.ae/20250416/بوتين-التعاون-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-مجال-الفضاء-مستمر-1099606122.html

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