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سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250416/كميل-قاسمي-إيراني-يقود-منتخب-السعودية-للمصارعة-الحرة-1099589647.html
كميل قاسمي... إيراني يقود منتخب السعودية للمصارعة الحرة
كميل قاسمي... إيراني يقود منتخب السعودية للمصارعة الحرة
سبوتنيك عربي
تسعى المملكة العربية السعودية لتطوير رياضة المصارعة الحرة وتعزيز مستوى منتخبها الوطني من خلال الاستعانة بذوي الخبرة من اللاعبين الذين حققوا أرقاما قياسية... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T08:58+0000
2025-04-16T09:04+0000
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وفي إطار تلك المساعي، تم اختيار مدرب إيراني ومصارع سابق لتدريب المنتخب السعودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن المصارع كميلي قاسمي، كان مصارعا من فئة الوزن الثقيل ولعب للمنتخب الوطني الإيراني، في السابق.وحصل قاسمي~~~~~ على ميداليات ذهبية وفضية في الأولمبياد، كما يمتلك ميدالية فضية في بطولة العالم.وتم تعيينه في هذا المنصب بعد سنوات من العمل كمدرب فني في الاتحاد الدولي للمصارعة، كما أنه عمل مدربا للمنتخب الكمبودي للمصارعة، في وقت سابق.
https://sarabic.ae/20191101/حسناء-محتشمة-تفوز-بأول-مباراة-مصارعة-نسائية-السعودية-فيديو-1043299845.html
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رياضة, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم

كميل قاسمي... إيراني يقود منتخب السعودية للمصارعة الحرة

08:58 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 09:04 GMT 16.04.2025)
© Getty Images / Cooper Neill / Contributorحلبة مصارعة
حلبة مصارعة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Getty Images / Cooper Neill / Contributor
تابعنا عبر
تسعى المملكة العربية السعودية لتطوير رياضة المصارعة الحرة وتعزيز مستوى منتخبها الوطني من خلال الاستعانة بذوي الخبرة من اللاعبين الذين حققوا أرقاما قياسية عالمية.
وفي إطار تلك المساعي، تم اختيار مدرب إيراني ومصارع سابق لتدريب المنتخب السعودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الأربعاء.
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ولفتت الوكالة إلى أن المصارع كميلي قاسمي، كان مصارعا من فئة الوزن الثقيل ولعب للمنتخب الوطني الإيراني، في السابق.
وحصل قاسمي~~~~~ على ميداليات ذهبية وفضية في الأولمبياد، كما يمتلك ميدالية فضية في بطولة العالم.
وتم تعيينه في هذا المنصب بعد سنوات من العمل كمدرب فني في الاتحاد الدولي للمصارعة، كما أنه عمل مدربا للمنتخب الكمبودي للمصارعة، في وقت سابق.
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