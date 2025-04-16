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كميل قاسمي... إيراني يقود منتخب السعودية للمصارعة الحرة
كميل قاسمي... إيراني يقود منتخب السعودية للمصارعة الحرة
سبوتنيك عربي
تسعى المملكة العربية السعودية لتطوير رياضة المصارعة الحرة وتعزيز مستوى منتخبها الوطني من خلال الاستعانة بذوي الخبرة من اللاعبين الذين حققوا أرقاما قياسية... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T08:58+0000
2025-04-16T08:58+0000
2025-04-16T09:04+0000
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وفي إطار تلك المساعي، تم اختيار مدرب إيراني ومصارع سابق لتدريب المنتخب السعودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن المصارع كميلي قاسمي، كان مصارعا من فئة الوزن الثقيل ولعب للمنتخب الوطني الإيراني، في السابق.وحصل قاسمي~~~~~ على ميداليات ذهبية وفضية في الأولمبياد، كما يمتلك ميدالية فضية في بطولة العالم.وتم تعيينه في هذا المنصب بعد سنوات من العمل كمدرب فني في الاتحاد الدولي للمصارعة، كما أنه عمل مدربا للمنتخب الكمبودي للمصارعة، في وقت سابق.
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رياضة, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم
كميل قاسمي... إيراني يقود منتخب السعودية للمصارعة الحرة
08:58 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 09:04 GMT 16.04.2025)
تسعى المملكة العربية السعودية لتطوير رياضة المصارعة الحرة وتعزيز مستوى منتخبها الوطني من خلال الاستعانة بذوي الخبرة من اللاعبين الذين حققوا أرقاما قياسية عالمية.
وفي إطار تلك المساعي، تم اختيار مدرب إيراني ومصارع سابق لتدريب المنتخب السعودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن المصارع كميلي قاسمي، كان مصارعا من فئة الوزن الثقيل
ولعب للمنتخب الوطني الإيراني، في السابق.
وحصل قاسمي~~~~~ على ميداليات ذهبية وفضية في الأولمبياد، كما يمتلك ميدالية فضية في بطولة العالم.
وتم تعيينه في هذا المنصب بعد سنوات من العمل كمدرب فني في الاتحاد الدولي للمصارعة
، كما أنه عمل مدربا للمنتخب الكمبودي للمصارعة، في وقت سابق.