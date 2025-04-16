صور لنصب تذكارية "تكرم" المال

نصب تذكاري لعملة اليورو بالقرب من مبنى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
نصب تذكاري لعملة اليورو بالقرب من مبنى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
نصب "البيزيتا" التذكاري الواقع على الواجهة البحرية لفوينخيرولا في إسبانيا، وهو نصب تذكاري مخصص للعملة القديمة لإسبانيا.
نصب "البيزيتا" التذكاري الواقع على الواجهة البحرية لفوينخيرولا في إسبانيا، وهو نصب تذكاري مخصص للعملة القديمة لإسبانيا.
مواطنون روس يقفون عند النصب الخشبي للروبل في ساحة نوفوسوبورنايا في مدينة تومسك.
مواطنون روس يقفون عند النصب الخشبي للروبل في ساحة نوفوسوبورنايا في مدينة تومسك.
نصب تذكاري لـ"البيسيتا" (العملة القديمة لإسبانيا) في إيستيبونا (مالقا) بإسبانيا، للفنان خواكين فابيان أغيليرا.
نصب تذكاري لـ"البيسيتا" (العملة القديمة لإسبانيا) في إيستيبونا (مالقا) بإسبانيا، للفنان خواكين فابيان أغيليرا.
فتاة تقف عند النصب التذكاري لبطاقة بنكية في مدينة يكاترينبورغ، روسيا.
فتاة تقف عند النصب التذكاري لبطاقة بنكية في مدينة يكاترينبورغ، روسيا.
نصب تذكاري للأوراق النقدية من فئة عشرة روبل في كراسنويارسك، روسيا.
تمثال برونزي للعملة المعدنية "بياتيك" أمام البنك الوطني للجمهورية السلوفاكية في براتيسلافا.
تمثال برونزي للعملة المعدنية "بياتيك" أمام البنك الوطني للجمهورية السلوفاكية في براتيسلافا.
أكبر نصب تذكاري لعملة معدنية "عملة النيكل الكبيرة" في كندا.
أكبر نصب تذكاري لعملة معدنية "عملة النيكل الكبيرة" في كندا.
تمثال على شكل علامة روبل على الطريق السريع أوكتيابرسكايا في نوفوسيبيرسك، روسيا.
تمثال على شكل علامة روبل على الطريق السريع أوكتيابرسكايا في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لحجر تذكاري يحمل رمز عملة "المارك" الألمانية.