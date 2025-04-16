صور لنصب تذكارية "تكرم" المال

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
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59 د
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صور لنصب تذكارية "تكرم" المال
صور لنصب تذكارية "تكرم" المال
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لنصب تذكارية حول العالم أقيمت تكريما للمال. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور لنصب تذكارية "تكرم" المال

13:13 GMT 16.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لنصب تذكارية حول العالم أقيمت تكريما للمال.
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصور

نصب تذكاري لعملة اليورو بالقرب من مبنى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.

نصب تذكاري لعملة اليورو بالقرب من مبنى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
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نصب تذكاري لعملة اليورو بالقرب من مبنى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.

© Getty Images / valilung

نصب "البيزيتا" التذكاري الواقع على الواجهة البحرية لفوينخيرولا في إسبانيا، وهو نصب تذكاري مخصص للعملة القديمة لإسبانيا.

نصب &quot;البيزيتا&quot; التذكاري الواقع على الواجهة البحرية لفوينخيرولا في إسبانيا، وهو نصب تذكاري مخصص للعملة القديمة لإسبانيا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / valilung

نصب "البيزيتا" التذكاري الواقع على الواجهة البحرية لفوينخيرولا في إسبانيا، وهو نصب تذكاري مخصص للعملة القديمة لإسبانيا.

© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون روس يقفون عند النصب الخشبي للروبل في ساحة نوفوسوبورنايا في مدينة تومسك.

مواطنون روس يقفون عند النصب الخشبي للروبل في ساحة نوفوسوبورنايا في مدينة تومسك. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
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مواطنون روس يقفون عند النصب الخشبي للروبل في ساحة نوفوسوبورنايا في مدينة تومسك.

CC BY-SA 3.0 / Panarria / Monumento a la peseta en Estepona (Málaga), por el artista Joaquín Fabián Aguilera

نصب تذكاري لـ"البيسيتا" (العملة القديمة لإسبانيا) في إيستيبونا (مالقا) بإسبانيا، للفنان خواكين فابيان أغيليرا.

نصب تذكاري لـ&quot;البيسيتا&quot; (العملة القديمة لإسبانيا) في إيستيبونا (مالقا) بإسبانيا، للفنان خواكين فابيان أغيليرا. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / Panarria / Monumento a la peseta en Estepona (Málaga), por el artista Joaquín Fabián Aguilera

نصب تذكاري لـ"البيسيتا" (العملة القديمة لإسبانيا) في إيستيبونا (مالقا) بإسبانيا، للفنان خواكين فابيان أغيليرا.

© Sputnik . Yakov Glinskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقف عند النصب التذكاري لبطاقة بنكية في مدينة يكاترينبورغ، روسيا.

فتاة تقف عند النصب التذكاري لبطاقة بنكية في مدينة يكاترينبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Yakov Glinskiy
/
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فتاة تقف عند النصب التذكاري لبطاقة بنكية في مدينة يكاترينبورغ، روسيا.

© Photo / MBH

نصب تذكاري للأوراق النقدية من فئة عشرة روبل في كراسنويارسك، روسيا.

نصب تذكاري للأوراق النقدية من فئة عشرة روبل في كراسنويارسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / MBH

نصب تذكاري للأوراق النقدية من فئة عشرة روبل في كراسنويارسك، روسيا.

© Photo / Public domain/Peter Zelizňák

تمثال برونزي للعملة المعدنية "بياتيك" أمام البنك الوطني للجمهورية السلوفاكية في براتيسلافا.

تمثال برونزي للعملة المعدنية &quot;بياتيك&quot; أمام البنك الوطني للجمهورية السلوفاكية في براتيسلافا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain/Peter Zelizňák

تمثال برونزي للعملة المعدنية "بياتيك" أمام البنك الوطني للجمهورية السلوفاكية في براتيسلافا.

CC BY-SA 3.0 / tonyczar / The Big Nickel in 2014

أكبر نصب تذكاري لعملة معدنية "عملة النيكل الكبيرة" في كندا.

أكبر نصب تذكاري لعملة معدنية &quot;عملة النيكل الكبيرة&quot; في كندا. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / tonyczar / The Big Nickel in 2014

أكبر نصب تذكاري لعملة معدنية "عملة النيكل الكبيرة" في كندا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال على شكل علامة روبل على الطريق السريع أوكتيابرسكايا في نوفوسيبيرسك، روسيا.

تمثال على شكل علامة روبل على الطريق السريع أوكتيابرسكايا في نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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تمثال على شكل علامة روبل على الطريق السريع أوكتيابرسكايا في نوفوسيبيرسك، روسيا.

CC BY 3.0 / 32X / Gedenkstein 1 Mark

صورة لحجر تذكاري يحمل رمز عملة "المارك" الألمانية.

صورة لحجر تذكاري يحمل رمز عملة &quot;المارك&quot; الألمانية. - سبوتنيك عربي
10/10
CC BY 3.0 / 32X / Gedenkstein 1 Mark

صورة لحجر تذكاري يحمل رمز عملة "المارك" الألمانية.

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