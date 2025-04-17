https://sarabic.ae/20250417/أرنب-يجبر-طائرة-على-الهبوط-ويشعل-حريقا-بأحد-محركاتها-فيديو-1099624377.html
"أرنب" يجبر طائرة على الهبوط ويشعل حريقا بأحد محركاتها... فيديو
"أرنب" يجبر طائرة على الهبوط ويشعل حريقا بأحد محركاتها... فيديو
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية اضطراريا، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:46+0000
2025-04-17T09:46+0000
2025-04-17T09:46+0000
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وأظهرت مقاطع فيديو اللهب وهو ينطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، متجهةً إلى إدمونتون في كندا.وقال طاقم الطائرة عبر بث مباشر، إن الفحص أثبت أن سبب حريق في المحرك ناتج عن وجود أرنب.وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن أكثر من 20 ألف اصطدام طائرات بحيوانات برية خلال عام 2024 وحده، معظمها طيور، بينها 4 اقتحامات لأرانب.
https://sarabic.ae/20170611/طلب-غريب-طيار-مسافرين-1024540018.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, الأخبار
"أرنب" يجبر طائرة على الهبوط ويشعل حريقا بأحد محركاتها... فيديو
هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية اضطراريا، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع.
وأظهرت مقاطع فيديو اللهب وهو ينطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، متجهةً إلى إدمونتون في كندا.
وقال طاقم الطائرة عبر بث مباشر، إن الفحص أثبت أن سبب حريق في المحرك ناتج عن وجود أرنب.
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.
وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن أكثر من 20 ألف اصطدام طائرات بحيوانات برية خلال عام 2024 وحده، معظمها طيور، بينها 4 اقتحامات لأرانب.