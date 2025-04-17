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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sarabic.ae/20250417/أرنب-يجبر-طائرة-على-الهبوط-ويشعل-حريقا-بأحد-محركاتها-فيديو-1099624377.html
"أرنب" يجبر طائرة على الهبوط ويشعل حريقا بأحد محركاتها... فيديو
"أرنب" يجبر طائرة على الهبوط ويشعل حريقا بأحد محركاتها... فيديو
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية اضطراريا، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:46+0000
2025-04-17T09:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأظهرت مقاطع فيديو اللهب وهو ينطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، متجهةً إلى إدمونتون في كندا.وقال طاقم الطائرة عبر بث مباشر، إن الفحص أثبت أن سبب حريق في المحرك ناتج عن وجود أرنب.وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن أكثر من 20 ألف اصطدام طائرات بحيوانات برية خلال عام 2024 وحده، معظمها طيور، بينها 4 اقتحامات لأرانب.
https://sarabic.ae/20170611/طلب-غريب-طيار-مسافرين-1024540018.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, الأخبار

"أرنب" يجبر طائرة على الهبوط ويشعل حريقا بأحد محركاتها... فيديو

09:46 GMT 17.04.2025
© Photo / CC0حريق داخل طائرة
حريق داخل طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Photo / CC0
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هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية اضطراريا، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع.
وأظهرت مقاطع فيديو اللهب وهو ينطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، متجهةً إلى إدمونتون في كندا.
وقال طاقم الطائرة عبر بث مباشر، إن الفحص أثبت أن سبب حريق في المحرك ناتج عن وجود أرنب.
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى دنفر.
طائرة بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2017
مجتمع
أغرب طلب من طيار للمسافرين بعد تعطل المحرك
11 يونيو 2017, 15:40 GMT
وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن أكثر من 20 ألف اصطدام طائرات بحيوانات برية خلال عام 2024 وحده، معظمها طيور، بينها 4 اقتحامات لأرانب.
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