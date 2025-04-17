أطرف الصور لهذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250417/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع-1099625757.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور طريفة حول العالم. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
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أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:22 GMT 17.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور طريفة حول العالم.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في معرض "رقصة القرن العشرين" في المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو، يظهرون أوجه التشابه بين تصميم الرقصات والفنون الجميلة في القرن العشرين.

زوار في معرض &quot;رقصة القرن العشرين&quot; في المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو، يظهرون أوجه التشابه بين تصميم الرقصات والفنون الجميلة في القرن العشرين. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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زوار في معرض "رقصة القرن العشرين" في المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو، يظهرون أوجه التشابه بين تصميم الرقصات والفنون الجميلة في القرن العشرين.

© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

طائر الغطاس، المعروف باعتماده على الماء وعدم وضع قدمه على الأرض إلا خلال فترة الحضانة، يرفع ريشه الزخرفي أثناء سلوك المغازلة.

 طائر الغطاس، المعروف باعتماده على الماء وعدم وضع قدمه على الأرض إلا خلال فترة الحضانة، يرفع ريشه الزخرفي أثناء سلوك المغازلة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

طائر الغطاس، المعروف باعتماده على الماء وعدم وضع قدمه على الأرض إلا خلال فترة الحضانة، يرفع ريشه الزخرفي أثناء سلوك المغازلة.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون قبل بدء "نزول الكرنفال" في مهرجان جريلكا 2025 في منتجع التزلج بقرية شيريجيش في كوزباس.

المشاركون قبل بدء &quot;نزول الكرنفال&quot; في مهرجان جريلكا 2025 في منتجع التزلج بقرية شيريجيش في كوزباس. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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المشاركون قبل بدء "نزول الكرنفال" في مهرجان جريلكا 2025 في منتجع التزلج بقرية شيريجيش في كوزباس.

© Getty Images / Picture alliance/Leonie Asendorpf

منظار عام بفتحة لعملة معدنية في بحيرة شتارنبرغ بألمانيا.

منظار عام بفتحة لعملة معدنية في بحيرة شتارنبرغ بألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Leonie Asendorpf

منظار عام بفتحة لعملة معدنية في بحيرة شتارنبرغ بألمانيا.

© AP Photo / Aung Shine Oo

مشاركة الناس في اليوم الأول من مهرجان المياه السنوي المعروف باسم "ثينجيان"، في ميانمار.

مشاركة الناس في اليوم الأول من مهرجان المياه السنوي المعروف باسم &quot;ثينجيان&quot;، في ميانمار. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Aung Shine Oo

مشاركة الناس في اليوم الأول من مهرجان المياه السنوي المعروف باسم "ثينجيان"، في ميانمار.

© AP Photo / Petr David Josek

أحد لاعبي الأدوار يعدل زيه أثناء فعالية كوميك كون في التشيك.

أحد لاعبي الأدوار يعدل زيه أثناء فعالية كوميك كون في التشيك. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Petr David Josek

أحد لاعبي الأدوار يعدل زيه أثناء فعالية كوميك كون في التشيك.

© Getty Images / Corbis/Simona Granati

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تنتظر استقبال رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سباجي.

 رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تنتظر استقبال رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سباجي. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Corbis/Simona Granati

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تنتظر استقبال رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سباجي.

© Getty Images / PA Images/Martin Rickett

حيوان الميركات يسترخي على كرسي استلقاء في حديقة بيك للحياة البرية في ليك.

حيوان الميركات يسترخي على كرسي استلقاء في حديقة بيك للحياة البرية في ليك. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / PA Images/Martin Rickett

حيوان الميركات يسترخي على كرسي استلقاء في حديقة بيك للحياة البرية في ليك.

© AP Photo / Carolyn Kaster

كولين، آخر أفراد مجموعته، يراقب مياه الفيضانات المتراجعة في نهر كنتاكي.

كولين، آخر أفراد مجموعته، يراقب مياه الفيضانات المتراجعة في نهر كنتاكي. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Carolyn Kaster

كولين، آخر أفراد مجموعته، يراقب مياه الفيضانات المتراجعة في نهر كنتاكي.

© Getty Images / Charles McQuillan

منافسة بين راقصين خلال اليوم الافتتاحي لبطولة العالم الأيرلندية للرقص في مركز المؤتمرات.

منافسة بين راقصين خلال اليوم الافتتاحي لبطولة العالم الأيرلندية للرقص في مركز المؤتمرات. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Charles McQuillan

منافسة بين راقصين خلال اليوم الافتتاحي لبطولة العالم الأيرلندية للرقص في مركز المؤتمرات.

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