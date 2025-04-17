أطرف الصور لهذا الأسبوع

زوار في معرض "رقصة القرن العشرين" في المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو، يظهرون أوجه التشابه بين تصميم الرقصات والفنون الجميلة في القرن العشرين.
زوار في معرض "رقصة القرن العشرين" في المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو، يظهرون أوجه التشابه بين تصميم الرقصات والفنون الجميلة في القرن العشرين.
طائر الغطاس، المعروف باعتماده على الماء وعدم وضع قدمه على الأرض إلا خلال فترة الحضانة، يرفع ريشه الزخرفي أثناء سلوك المغازلة.
طائر الغطاس، المعروف باعتماده على الماء وعدم وضع قدمه على الأرض إلا خلال فترة الحضانة، يرفع ريشه الزخرفي أثناء سلوك المغازلة.
المشاركون قبل بدء "نزول الكرنفال" في مهرجان جريلكا 2025 في منتجع التزلج بقرية شيريجيش في كوزباس.
المشاركون قبل بدء "نزول الكرنفال" في مهرجان جريلكا 2025 في منتجع التزلج بقرية شيريجيش في كوزباس.
منظار عام بفتحة لعملة معدنية في بحيرة شتارنبرغ بألمانيا.
منظار عام بفتحة لعملة معدنية في بحيرة شتارنبرغ بألمانيا.
مشاركة الناس في اليوم الأول من مهرجان المياه السنوي المعروف باسم "ثينجيان"، في ميانمار.
مشاركة الناس في اليوم الأول من مهرجان المياه السنوي المعروف باسم "ثينجيان"، في ميانمار.
أحد لاعبي الأدوار يعدل زيه أثناء فعالية كوميك كون في التشيك.
أحد لاعبي الأدوار يعدل زيه أثناء فعالية كوميك كون في التشيك.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تنتظر استقبال رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سباجي.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تنتظر استقبال رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سباجي.
حيوان الميركات يسترخي على كرسي استلقاء في حديقة بيك للحياة البرية في ليك.
حيوان الميركات يسترخي على كرسي استلقاء في حديقة بيك للحياة البرية في ليك.
كولين، آخر أفراد مجموعته، يراقب مياه الفيضانات المتراجعة في نهر كنتاكي.
كولين، آخر أفراد مجموعته، يراقب مياه الفيضانات المتراجعة في نهر كنتاكي.
منافسة بين راقصين خلال اليوم الافتتاحي لبطولة العالم الأيرلندية للرقص في مركز المؤتمرات.
منافسة بين راقصين خلال اليوم الافتتاحي لبطولة العالم الأيرلندية للرقص في مركز المؤتمرات.