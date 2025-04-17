روسيا تعلق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250417/روسيا-تعلق-الحظر-المفروض-على-أنشطة-حركة-طالبان-الأفغانية-1099640349.html
روسيا تعلق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية
روسيا تعلق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية
سبوتنيك عربي
قررت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية في البلاد والقرار يدخل حيز التنفيذ على الفور. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T13:06+0000
2025-04-17T13:06+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأن المحكمة العليا علقت الحظر على أنشطة حركة طالبان في روسيا.وأفادت النيابة العامة الروسية أن التعديلات التي طرأت على التشريعات الروسية تسمح بتعليق الحظر على حركة طالبان (المدرجة تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) إذا توقفت عن الدعاية والتبرير ودعم الإرهاب الموجه ضد مصالح روسيا.وجاء في بيان النيابة العاملة الروسية: "كان الأساس القانوني للطعن أمام المحكمة هو التعديلات التي أُجريت، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على قانون الإجراءات الإدارية لروسيا والقانون الاتحادي "بشأن مكافحة الإرهاب"".وتابع البيان: "تسمح هذه التعديلات بتعليق الحظر المفروض على منظمة إرهابية في حال توقف الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه، أو ارتكاب جرائم إرهابية ضد مصالح روسيا".وتعاني أفغانستان وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا مع عدم قدرة طالبان على الحصول على التمويل الكافي في ظل استمرار الولايات المتحدة بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ضمن عقوباتها على الحكام الجدد في الدولة التي مزقتها الحرب.يذكر أن حركة طالبان كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.
https://sarabic.ae/20250131/وزارة-الخارجية-الروسية-عملية-رفع-حركة-طالبان-من-قائمة-المنظمات-الإرهابية-جارية-1097336388.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65225d1fa65209aa0ec53408ec334c70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن

روسيا تعلق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية

13:06 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziمقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
قررت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية في البلاد والقرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأن المحكمة العليا علقت الحظر على أنشطة حركة طالبان في روسيا.

وأعلن القاضي، أوليغ نيفيدوف، أن "المطالبة الإدارية المقدمة من مكتب المدعي العام الروسي قد تم تلبيتها".

وأفادت النيابة العامة الروسية أن التعديلات التي طرأت على التشريعات الروسية تسمح بتعليق الحظر على حركة طالبان (المدرجة تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) إذا توقفت عن الدعاية والتبرير ودعم الإرهاب الموجه ضد مصالح روسيا.
وجاء في بيان النيابة العاملة الروسية: "كان الأساس القانوني للطعن أمام المحكمة هو التعديلات التي أُجريت، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على قانون الإجراءات الإدارية لروسيا والقانون الاتحادي "بشأن مكافحة الإرهاب"".
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
الخارجية الروسية: عملية رفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية جارية
31 يناير, 07:56 GMT
وتابع البيان: "تسمح هذه التعديلات بتعليق الحظر المفروض على منظمة إرهابية في حال توقف الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه، أو ارتكاب جرائم إرهابية ضد مصالح روسيا".

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اعتمدت روسيا قانونًا يقضي بتعديل بعض القوانين التشريعية، وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تتضمن آلية لتعليق صفة الإرهاب لمنظمة معينة، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه أيضا على حركة طالبان.

وتعاني أفغانستان وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا مع عدم قدرة طالبان على الحصول على التمويل الكافي في ظل استمرار الولايات المتحدة بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ضمن عقوباتها على الحكام الجدد في الدولة التي مزقتها الحرب.
يذكر أن حركة طالبان كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала