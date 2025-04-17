https://sarabic.ae/20250417/روسيا-تعلق-الحظر-المفروض-على-أنشطة-حركة-طالبان-الأفغانية-1099640349.html
روسيا تعلق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية
روسيا تعلق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية
سبوتنيك عربي
قررت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية في البلاد والقرار يدخل حيز التنفيذ على الفور. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T13:06+0000
2025-04-17T13:06+0000
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روسيا
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأن المحكمة العليا علقت الحظر على أنشطة حركة طالبان في روسيا.وأفادت النيابة العامة الروسية أن التعديلات التي طرأت على التشريعات الروسية تسمح بتعليق الحظر على حركة طالبان (المدرجة تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) إذا توقفت عن الدعاية والتبرير ودعم الإرهاب الموجه ضد مصالح روسيا.وجاء في بيان النيابة العاملة الروسية: "كان الأساس القانوني للطعن أمام المحكمة هو التعديلات التي أُجريت، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على قانون الإجراءات الإدارية لروسيا والقانون الاتحادي "بشأن مكافحة الإرهاب"".وتابع البيان: "تسمح هذه التعديلات بتعليق الحظر المفروض على منظمة إرهابية في حال توقف الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه، أو ارتكاب جرائم إرهابية ضد مصالح روسيا".وتعاني أفغانستان وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا مع عدم قدرة طالبان على الحصول على التمويل الكافي في ظل استمرار الولايات المتحدة بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ضمن عقوباتها على الحكام الجدد في الدولة التي مزقتها الحرب.يذكر أن حركة طالبان كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن
روسيا تعلق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية
قررت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية في البلاد والقرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأن المحكمة العليا علقت الحظر على أنشطة حركة طالبان في روسيا.
وأعلن القاضي، أوليغ نيفيدوف، أن "المطالبة الإدارية المقدمة من مكتب المدعي العام الروسي قد تم تلبيتها".
وأفادت النيابة العامة الروسية أن التعديلات التي طرأت على التشريعات الروسية تسمح بتعليق الحظر على حركة طالبان (المدرجة تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) إذا توقفت عن الدعاية والتبرير ودعم الإرهاب الموجه ضد مصالح روسيا.
وجاء في بيان النيابة العاملة الروسية: "كان الأساس القانوني للطعن أمام المحكمة هو التعديلات التي أُجريت، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على قانون الإجراءات الإدارية لروسيا والقانون الاتحادي "بشأن مكافحة الإرهاب"".
وتابع البيان: "تسمح هذه التعديلات بتعليق الحظر المفروض على منظمة إرهابية في حال توقف الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه، أو ارتكاب جرائم إرهابية ضد مصالح روسيا".
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اعتمدت روسيا قانونًا يقضي بتعديل بعض القوانين التشريعية، وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تتضمن آلية لتعليق صفة الإرهاب لمنظمة معينة، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه أيضا على حركة طالبان.
وتعاني أفغانستان وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا مع عدم قدرة طالبان على الحصول على التمويل الكافي
في ظل استمرار الولايات المتحدة بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ضمن عقوباتها على الحكام الجدد في الدولة التي مزقتها الحرب.
يذكر أن حركة طالبان كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.