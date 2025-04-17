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https://sarabic.ae/20250417/وزير-أكثر-من-175-ألف-سوري-عادوا-إلى-وطنهم-من-تركيا-منذ-ديسمبر-2024-1099614570.html
وزير: أكثر من 175 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ ديسمبر 2024
وزير: أكثر من 175 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ ديسمبر 2024
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بأن عدد السوريين العائدين إلى سوريا من تركيا بعد التغيير السياسي تجاوز 175 ألفًا. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T02:30+0000
2025-04-17T02:30+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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إسطنبول –سبوتنيك. وصرح يرلي كايا أمس الأربعاء: "منذ 9 ديسمبر 2024، عاد 175,512 سوريًا (33,730 عائلة) طواعيةً وبشكل منظم إلى سوريا".وأشار الوزير إلى أن أكثر من 915 ألف سوري عادوا طواعيةً إلى وطنهم من تركيا منذ عام 2017.ووفقًا للبيانات الحالية، يعيش أكثر من 2,789,000 لاجئ سوري في تركيا.سيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.وتنحى بشار الأسد عن منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد.وفي يناير/كانون الثاني، أُعلن أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، رئيسًا انتقاليًا.
https://sarabic.ae/20250416/تركيا-تكشف-حقيقة-وجود-خطة-لتوطين-فلسطينيين-من-غزة-في-سوريا-1099607806.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

وزير: أكثر من 175 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ ديسمبر 2024

02:30 GMT 17.04.2025
© AP Photoالعاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرّح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بأن عدد السوريين العائدين إلى سوريا من تركيا بعد التغيير السياسي تجاوز 175 ألفًا.
إسطنبول –سبوتنيك. وصرح يرلي كايا أمس الأربعاء: "منذ 9 ديسمبر 2024، عاد 175,512 سوريًا (33,730 عائلة) طواعيةً وبشكل منظم إلى سوريا".
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 915 ألف سوري عادوا طواعيةً إلى وطنهم من تركيا منذ عام 2017.
ووفقًا للبيانات الحالية، يعيش أكثر من 2,789,000 لاجئ سوري في تركيا.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
تركيا تكشف حقيقة وجود خطة لتوطين فلسطينيين من غزة في سوريا
أمس, 17:12 GMT
سيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتنحى بشار الأسد عن منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني، أُعلن أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، رئيسًا انتقاليًا.
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