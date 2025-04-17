https://sarabic.ae/20250417/وزير-أكثر-من-175-ألف-سوري-عادوا-إلى-وطنهم-من-تركيا-منذ-ديسمبر-2024-1099614570.html
وزير: أكثر من 175 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ ديسمبر 2024
وزير: أكثر من 175 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ ديسمبر 2024
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بأن عدد السوريين العائدين إلى سوريا من تركيا بعد التغيير السياسي تجاوز 175 ألفًا. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T02:30+0000
2025-04-17T02:30+0000
2025-04-17T02:30+0000
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إسطنبول –سبوتنيك. وصرح يرلي كايا أمس الأربعاء: "منذ 9 ديسمبر 2024، عاد 175,512 سوريًا (33,730 عائلة) طواعيةً وبشكل منظم إلى سوريا".وأشار الوزير إلى أن أكثر من 915 ألف سوري عادوا طواعيةً إلى وطنهم من تركيا منذ عام 2017.ووفقًا للبيانات الحالية، يعيش أكثر من 2,789,000 لاجئ سوري في تركيا.سيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.وتنحى بشار الأسد عن منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد.وفي يناير/كانون الثاني، أُعلن أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، رئيسًا انتقاليًا.
https://sarabic.ae/20250416/تركيا-تكشف-حقيقة-وجود-خطة-لتوطين-فلسطينيين-من-غزة-في-سوريا-1099607806.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير: أكثر من 175 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ ديسمبر 2024
صرّح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بأن عدد السوريين العائدين إلى سوريا من تركيا بعد التغيير السياسي تجاوز 175 ألفًا.
إسطنبول –سبوتنيك. وصرح يرلي كايا أمس الأربعاء: "منذ 9 ديسمبر 2024، عاد 175,512 سوريًا (33,730 عائلة) طواعيةً وبشكل منظم إلى سوريا".
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 915 ألف سوري عادوا طواعيةً إلى وطنهم
من تركيا منذ عام 2017.
ووفقًا للبيانات الحالية، يعيش أكثر من 2,789,000 لاجئ سوري في تركيا.
سيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتنحى بشار الأسد عن منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني، أُعلن أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، رئيسًا انتقاليًا.