https://sarabic.ae/20250418/إيران-تستعرض-قوتها-بعرض-عسكري-ضخم-في-يوم-الجيش-فيديو-1099661210.html
إيران تستعرض قوتها بعرض عسكري ضخم في يوم الجيش... فيديو
إيران تستعرض قوتها بعرض عسكري ضخم في يوم الجيش... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات الاستعراض العسكري السنوي بمناسبة يوم الجيش الإيراني، بحضور رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، وذلك في العاصمة طهران،... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T07:00+0000
2025-04-18T07:00+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، شهدت العاصمة طهران عرضا عسكريا ضخما بالقرب من مرقد الإمام الخميني، بمشاركة كبار قادة القوات المسلحة.وخلال العرض، استعرضت وحدات متعددة من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، قدراتها القتالية وتكنولوجياتها العسكرية المتطورة، من بينها المدرعات والمقاتلات والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.كما شمل العرض جزء من الإنجازات الإيرانية الحديثة في مجال الصناعات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية، حيث تم استعراض صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، إضافة إلى أنظمة دفاعية متقدمة ومعدات بحرية متطورة.وفي كلمته بمناسبة يوم الجيش، شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أهمية الدور المحوري للجيش في تعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة.وأضاف الرئيس الإيراني: "بفضل جنودنا الأبطال والقوات المسلحة، قدمت إيران نفسها كقوة لا تُقهَر".وتُحيي إيران هذا اليوم سنوياً بإقامة استعراضات عسكرية واسعة تُظهر من خلالها جاهزيتها القتالية وتقدمها التكنولوجي في مجال الدفاع.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, الجيش الإيراني, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, الجيش الإيراني, العالم, الأخبار
إيران تستعرض قوتها بعرض عسكري ضخم في يوم الجيش... فيديو
07:00 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 07:29 GMT 18.04.2025)
انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات الاستعراض العسكري السنوي بمناسبة يوم الجيش الإيراني، بحضور رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، وذلك في العاصمة طهران، وبشكل متزامن في مختلف محافظات البلاد.
وبحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، شهدت العاصمة طهران عرضا عسكريا ضخما بالقرب من مرقد الإمام الخميني، بمشاركة كبار قادة القوات المسلحة.
وخلال العرض، استعرضت وحدات متعددة من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، قدراتها القتالية وتكنولوجياتها العسكرية المتطورة، من بينها المدرعات والمقاتلات والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.
كما شمل العرض جزء من الإنجازات الإيرانية الحديثة في مجال الصناعات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية، حيث تم استعراض صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، إضافة إلى أنظمة دفاعية متقدمة ومعدات بحرية متطورة.
وفي كلمته بمناسبة يوم الجيش، شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أهمية الدور المحوري للجيش في تعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وأكد أن "الجيش هو حصن الأمة ودرعها المنيع، ومن خلاله نستطيع أن نخوض حواراتنا من موقع القوة لا الضعف".
وأضاف الرئيس الإيراني: "بفضل جنودنا الأبطال والقوات المسلحة، قدمت إيران نفسها كقوة لا تُقهَر".
وتُحيي إيران هذا اليوم سنوياً بإقامة استعراضات عسكرية واسعة تُظهر من خلالها جاهزيتها القتالية وتقدمها التكنولوجي في مجال الدفاع.