https://sarabic.ae/20250418/إيران-تكشف-عن-مفاجآت-عسكرية-ضخمة-في-يوم-الجيش-1099672043.html
إيران تكشف عن مفاجآت عسكرية ضخمة في يوم الجيش
إيران تكشف عن مفاجآت عسكرية ضخمة في يوم الجيش
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للعرض العسكري الإيراني الذي نفذته القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، بمناسبة اليوم الوطني للجيش،... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T12:15+0000
2025-04-18T12:15+0000
2025-04-18T12:15+0000
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إيران
عرض عسكري
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фото, صور, إيران, عرض عسكري
фото, صور, إيران, عرض عسكري
إيران تكشف عن مفاجآت عسكرية ضخمة في يوم الجيش
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للعرض العسكري الإيراني الذي نفذته القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، بمناسبة اليوم الوطني للجيش، وحضره الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
قفز مظلي لأحد عناصر الجيش وهو يحمل العلم الإيراني خلال العرض العسكري.
قفز مظلي لأحد عناصر الجيش وهو يحمل العلم الإيراني خلال العرض العسكري.
© AP Photo / Vahid Salemi
عرض عسكري أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني.
عرض عسكري أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني.
© Getty Images / Iranian Presidency/Anadolu
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال حضوره عرضا عسكريا للقوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة.
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال حضوره عرضا عسكريا للقوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة.
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
جنود يشاركون في العرض العسكري .
جنود يشاركون في العرض العسكري .
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين يستعرضون أحدث العروض العسكرية.
الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين يستعرضون أحدث العروض العسكرية.
© AP Photo / Vahid Salemi
نظام صاروخي محمول على شاحنة خلال عرض عسكري.
نظام صاروخي محمول على شاحنة خلال عرض عسكري.
© AP Photo / Vahid Salemi
أحد أفراد الجيش الإيراني، ينظر للخلف، في نهاية عرضهم العسكري.
أحد أفراد الجيش الإيراني، ينظر للخلف، في نهاية عرضهم العسكري.
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
صورة نظهر عرض عربات عسكرية.
صورة نظهر عرض عربات عسكرية.
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
خلال مرور الجنود أمام منصة العرض.
خلال مرور الجنود أمام منصة العرض.