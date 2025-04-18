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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
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https://sarabic.ae/20250418/إيران-تكشف-عن-مفاجآت-عسكرية-ضخمة-في-يوم-الجيش-1099672043.html
إيران تكشف عن مفاجآت عسكرية ضخمة في يوم الجيش
إيران تكشف عن مفاجآت عسكرية ضخمة في يوم الجيش
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للعرض العسكري الإيراني الذي نفذته القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، بمناسبة اليوم الوطني للجيش،... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, إيران, عرض عسكري
фото, صور, إيران, عرض عسكري

إيران تكشف عن مفاجآت عسكرية ضخمة في يوم الجيش

12:15 GMT 18.04.2025
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اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للعرض العسكري الإيراني الذي نفذته القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، بمناسبة اليوم الوطني للجيش، وحضره الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

قفز مظلي لأحد عناصر الجيش وهو يحمل العلم الإيراني خلال العرض العسكري.

 قفز مظلي لأحد عناصر الجيش وهو يحمل العلم الإيراني خلال العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

قفز مظلي لأحد عناصر الجيش وهو يحمل العلم الإيراني خلال العرض العسكري.

© AP Photo / Vahid Salemi

عرض عسكري أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني.

عرض عسكري أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني. - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Vahid Salemi

عرض عسكري أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني.

© Getty Images / Iranian Presidency/Anadolu

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال حضوره عرضا عسكريا للقوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة.

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال حضوره عرضا عسكريا للقوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / Iranian Presidency/Anadolu

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال حضوره عرضا عسكريا للقوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

جنود يشاركون في العرض العسكري .

 جنود يشاركون في العرض العسكري . - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

جنود يشاركون في العرض العسكري .

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين يستعرضون أحدث العروض العسكرية.

 الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين يستعرضون أحدث العروض العسكرية. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين يستعرضون أحدث العروض العسكرية.

© AP Photo / Vahid Salemi

نظام صاروخي محمول على شاحنة خلال عرض عسكري.

نظام صاروخي محمول على شاحنة خلال عرض عسكري. - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Vahid Salemi

نظام صاروخي محمول على شاحنة خلال عرض عسكري.

© AP Photo / Vahid Salemi

أحد أفراد الجيش الإيراني، ينظر للخلف، في نهاية عرضهم العسكري.

أحد أفراد الجيش الإيراني، ينظر للخلف، في نهاية عرضهم العسكري. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Vahid Salemi

أحد أفراد الجيش الإيراني، ينظر للخلف، في نهاية عرضهم العسكري.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

صورة نظهر عرض عربات عسكرية.

صورة نظهر عرض عربات عسكرية. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

صورة نظهر عرض عربات عسكرية.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

خلال مرور الجنود أمام منصة العرض.

خلال مرور الجنود أمام منصة العرض. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

خلال مرور الجنود أمام منصة العرض.

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