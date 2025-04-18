https://sarabic.ae/20250418/الصدر-يرد-على-الرئيس-العراقي-بشأن-مشاركته-في-الانتخابات-1099671240.html

الصدر يرد على الرئيس العراقي بشأن مشاركته في الانتخابات

الصدر يرد على الرئيس العراقي بشأن مشاركته في الانتخابات

سبوتنيك عربي

رد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، على دعوة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T11:09+0000

2025-04-18T11:09+0000

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مقتدى الصدر

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وأكد الصدر في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، أن عدم المشاركة في الانتخابات لا تعني المطالبة بتأجيلها أو إلغاء موعدها.وقال الصدر: "إنني حزين أن يشارك الشعب العظيم في انتخاب الفاسدين وسراق المال"، بينما تعهد زعيم التيار الصدري بالدفاع عن العراق أمام أي تحديات مستقبلية.ويشار إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، قد بعث برسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة.وكان الصدر قد أعلن، في الشهر الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، بدعوى وجود "الفساد والفاسدين"، فيما أوضح أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".ففي شهر حزيران/ يونيو من العام 2022، قرر الصدر الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات برلمانية مقبلة حتى لا يشترك مع ما أسماهم بـ"الساسة الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبا.ويشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قد صوّّت على تحديد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

https://sarabic.ae/20250330/ما-تداعيات-إعلان-الصدر-عدم-خوض-الانتخابات-البرلمانية-في-العراق-1099080452.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, مقتدى الصدر