https://sarabic.ae/20250418/اليمن-أنصار-الله-تؤكد-استعدادها-لبلوغ-أقصى-درجة-من-التصعيد-ضد-الولايات-المتحدة-1099687617.html

اليمن.. "أنصار الله" تؤكد استعدادها لبلوغ أقصى درجة من التصعيد ضد الولايات المتحدة

اليمن.. "أنصار الله" تؤكد استعدادها لبلوغ أقصى درجة من التصعيد ضد الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالسعي لخنق الشعب اليمني من خلال قصفها ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد الذي أوقع... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T20:39+0000

2025-04-18T20:39+0000

2025-04-18T20:39+0000

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وقال المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "استهداف ميناء رأس عيسى يهدف لخنق الشعب اليمني ومنع وصول المواد الغذائية والطبية وغيرها إليه".وأضاف: "جريمة الحرب التي ارتكبها العدوان الأمريكي في الحديدة تكشف مدى الفشل الذريع للعدوان الأمريكي".واعتبر المكتب أن "قصف العدوان الأمريكي للعاملين والمسعفين في ميناء رأس عيسى النفطي انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية".ورأى أن "التصعيد الأمريكي في استهداف الشعب اليمني ومقدراته يأتي على خلفية موقف اليمن الثابت في إسناد غزة والقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "العدوان الأمريكي لن يثني قطعاً عن الاستمرار في إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 74 شخصاً وإصابة 171 آخرين في حصيلة غير نهائية إثر غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.ومساء الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، مبررةً الاستهداف بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، على حد قولها.سبق ذلك إعلان زعيم الجماعة جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جُلهم أطفال ونساء".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250418/الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-لن-نسمح-لأحد-بنزع-سلاح-المقاومة-1099685956.html

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