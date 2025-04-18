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رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس: منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس عمل عدائي ومدان
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس: منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس عمل عدائي ومدان
سبوتنيك عربي
تطرّق رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس من القدس المتروبوليت عطالله حنا، إلى منع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، من الوصول إلى... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T08:46+0000
2025-04-18T08:46+0000
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وأكّد حنا أن "منع المطران من الوصول إلى القدس، للمشاركة مساء اليوم في الجمعة العظيمة المقدسة وغداً في احتفال سبت النور، هو عمل عدائي مرفوض ومستنكر جملة وتفصيلا".ودعا "الجهات المختصة السماح له بالوصول إلى القدس، وإعادة النظر بهذا القرار الغير مبرر والمرفوض".وأدانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تصرفات السلطات المولدوفية، التي منعت رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، من المشاركة في مراسم النار المقدسة في القدس.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات المولدوفية لم تسمح فعليا لرئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، بالسفر إلى إسرائيل للمشاركة في قداس "النور المقدس"، بعد أن قامت بتفتيشه قبل إقلاع الطائرة.الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا هي جزء يتمتع بالحكم الذاتي من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتوحد 70% من سكان مولدوفا وبريدنيستروفيه. وتنقسم الكنيسة إلى 6 أبرشيات ويبلغ عدد رعاياها نحو 1300 رعية.
https://sarabic.ae/20250418/مولدوفا-تمنع-ممثل-الكنيسة-الأرثوذكسية-من-السفر-للمشاركة-في-مراسم-النار-المقدسة-1099660988.html
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العالم, مولدوفا, روسيا, لبنان, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم, مولدوفا, روسيا, لبنان, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس: منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس عمل عدائي ومدان

08:46 GMT 18.04.2025
© Photo / Archbishop Theodosios Atallah Hannaأكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس
أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Photo / Archbishop Theodosios Atallah Hanna
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تطرّق رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس من القدس المتروبوليت عطالله حنا، إلى منع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، من الوصول إلى القدس، شاجبًا هذا التصرّف الذي وصفه بـ"العدائي تجاه الكنيسة الأرثوذكسية في هذه الأيام المقدسة".
وأكّد حنا أن "منع المطران من الوصول إلى القدس، للمشاركة مساء اليوم في الجمعة العظيمة المقدسة وغداً في احتفال سبت النور، هو عمل عدائي مرفوض ومستنكر جملة وتفصيلا".
ودعا "الجهات المختصة السماح له بالوصول إلى القدس، وإعادة النظر بهذا القرار الغير مبرر والمرفوض".
النار المقدسة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
مولدوفا تمنع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من السفر للمشاركة في مراسم النار المقدسة
06:43 GMT
وأدانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تصرفات السلطات المولدوفية، التي منعت رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، من المشاركة في مراسم النار المقدسة في القدس.

وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مولدوفا، فلاديمير ليغويدا: "قرار فظيع تمامًا من قبل السلطات المولدوفية، وهو قرار متعمد من قبل السلطات المولدوفية وتنمّر مقصود على مؤمني الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا، الطائفة الدينية لغالبية المولدوفيين. حرمان الناس من فرصة لمس الضريح المقدس، الذي تم تسليمه من مدينة القدس القديمة يوم السبت المقدس!".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات المولدوفية لم تسمح فعليا لرئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، بالسفر إلى إسرائيل للمشاركة في قداس "النور المقدس"، بعد أن قامت بتفتيشه قبل إقلاع الطائرة.
الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا هي جزء يتمتع بالحكم الذاتي من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتوحد 70% من سكان مولدوفا وبريدنيستروفيه. وتنقسم الكنيسة إلى 6 أبرشيات ويبلغ عدد رعاياها نحو 1300 رعية.
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