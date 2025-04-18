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سلاح الجو الإسرائيلي يقصف 40 هدفا في قطاع غزة... فيديو
سلاح الجو الإسرائيلي يقصف 40 هدفا في قطاع غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مقاتلاته شنت غارات استهدفت 40 هدفا في أنحاء قطاع غزة، خلال الساعات الماضية. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T13:05+0000
2025-04-18T13:05+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قوات جيش الدفاع تواصل العمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة وتدمر بنى تحتية إرهابية وتقضي على إرهابيين".وأضاف أنه في جنوب القطاع "تعمل قوات فرقة غزة في منطقة شابورة وتل السلطان في رفح، حيث دمرت القوات خلال اليوم الماضي، بنى تحتية إرهابية وقضت على إرهابيين".وفي شمال قطاع غزة "دمرت القوات مستودعات أسلحة وهاجمت مخربين تم رصدهم في المنطقة"، وفق البيان.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوبي قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.
https://sarabic.ae/20250417/رفض-حماس-مقترح-نزع-سلاح-المقاومة-ما-سيناريوهات-مفاوضات-وقف-الحرب-في-غزة-1099652047.html
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إسرائيل, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

سلاح الجو الإسرائيلي يقصف 40 هدفا في قطاع غزة... فيديو

13:05 GMT 18.04.2025
© Photo / Public domain/U.S. Navyطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-35 إس" (F-35C)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-35 إس (F-35C) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Photo / Public domain/U.S. Navy
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مقاتلاته شنت غارات استهدفت 40 هدفا في أنحاء قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قوات جيش الدفاع تواصل العمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة وتدمر بنى تحتية إرهابية وتقضي على إرهابيين".
وأضاف أنه في جنوب القطاع "تعمل قوات فرقة غزة في منطقة شابورة وتل السلطان في رفح، حيث دمرت القوات خلال اليوم الماضي، بنى تحتية إرهابية وقضت على إرهابيين".
وفي شمال قطاع غزة "دمرت القوات مستودعات أسلحة وهاجمت مخربين تم رصدهم في المنطقة"، وفق البيان.

كما أوضح البيان أن "سلاح الجو هاجم نحو 40 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة، ومن بينها عناصر إرهابية ومباني عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة للتنظيمات الإرهابية في قطاع غزة"، حسب تعبيره.

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
رفض "حماس" مقترح "نزع سلاح المقاومة".. ما سيناريوهات مفاوضات وقف الحرب في غزة؟
أمس, 17:36 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليماته في وقت سابق، للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوبي قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.
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