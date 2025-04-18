https://sarabic.ae/20250418/ما-حقيقة-تحضيرات-القوات-الأمريكية-للانسحاب-من-سوريا؟-1099674518.html

ما حقيقة تحضيرات القوات الأمريكية للانسحاب من سوريا؟

ما حقيقة تحضيرات القوات الأمريكية للانسحاب من سوريا؟

سبوتنيك عربي

تداولت مواقع إخبارية عدة، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن بدء القوات الأمريكية المتواجدة في مناطق شمال شرقي سوريا، تحضيراتها للانسحاب من قواعد عدة لها... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T12:04+0000

2025-04-18T12:04+0000

2025-04-18T12:23+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099674350_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6093205e8d447f5c20f98e729b3f82d6.jpg

للوقوف على حقيقة هذه الأنباء على أرض الواقع، قال هافل إبراهيم، أحد القياديين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الموالية للقوات الأمريكية في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "يوم أمس الخميس، تحركت آليات تابعة للقوات الأمريكية المتواجدة داخل حقل كونيكو بريف محافظة دير الزور، باتجاه منطقة الشدادي بريف محافظة الحسكة، حيث تحمل تلك الآليات معدات عسكرية ولوجستية وهندسية، كانت قد استقدمتها القوات الأمريكية، خلال الأشهر القليلة الماضية، من شمال العراق، ودخلت باتجاه قواعدها العسكرية في شمال شرق سوريا".وتابع: "خلال الأشهر الـ4 الماضية، وصل تعداد القوات الأمريكية داخل مناطق شمال شرق سوريا إلى ما يقارب 2000 جندي، موزعين على عدة قواعد عسكرية أمريكية في ريفي الحسكة ودير الزور"، وبحسب المعلومات التي حصل عليها إبراهيم، اليوم قد تلجأ القوات الأمريكية إلى إعادة تموضع قواتها الإضافية، التي دخلت خلال الأشهر الماضية، و سحب جزء منها باتجاه إقليم كردستان العراق، ليعود التعداد العسكري واللوجستي إلى ما كان عليه قبل رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.ما حقيقة نية الجيش الأمريكي بناء قاعدة عسكرية في ريف حلبيقول القيادي في قوات سوريا الديمقراطية هافال إبراهيم، عن هذا الموضوع، إن "التفاهمات الأخيرة التي حصلت في منطقة سد تشرين الاستراتيجي بمنطقة منبج بريف حلب، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة والفصائل الموالية لتركيا، والتي أفضت إلى إنهاء حالة الاقتتال التي استمرت لـ4 أشهر، أتت بعد تدخل أمريكي واتصالات مع أنقرة".وتابع: "خلال اليومين الماضيين، قامت قوات أمريكية بزيارة إلى السد برفقة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، حيث تم الاطلاع على كامل المنطقة دون وجود تأكيدات حقيقية حول نية الجيش الأمريكي إنشاء قاعدة عسكرية له في المنطقة، والتي تقع حاليا ضمن مناطق سيطرة مشتركة بين قوات "قسد " وأخرى تابعة للحكومة السورية المؤقتة".هل تراجع الدعم الأمريكي لقوات "قسد" في الآونة الأخيرة؟ومضى قائلا: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوات سوريا الديمقراطية تدير ما يقارب على 26 سجناً يحوي الآلاف المسلحين المنتمين إلى تنظيم "داعش"، وبالتالي هذه المهمة تحتاج الى دعم عسكري ولوجستي كبير للحفاظ عليها".أسباب بقاء القوات الأمريكية في سوريا ماتزال موجودةيقول المحلل السياسي أحمد العلي، تعقيبًا على أخبار التحضيرات الأمريكية للانسحاب من شمال شرقي سوريا، بحديثه لـ"سبوتنيك"، إن "الواقع العسكري والسياسي على الأرض لا يدعم الانسحاب الأمريكي من سوريا لعدة أسباب، أولها أن التواجد الأمريكي في سوريا جاء استكمالا لمعركة الولايات المتحدة الأمريكية مع "داعش" في العراق، حيث تمدد التنظيم داخل سوريا خلال السنوات الماضية بعدة مناطق أهمها البادية السورية العراقية، واليوم لم يحدث أي اختلاف جذري على الأرض، حيث لا يزال خطر تنظيم "داعش" متواجد في مناطق في البادية السورية، وخاصة في مناطق الميادين والبوكمال وجبال البشري في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور".وأردف: "بالتالي هنالك ضرورة حقيقية لبقاء القوات الأمريكية في المنطقة، بحسب هدفها المعلن وهو محاربة تنظيم "داعش " الإرهابي".لا اعتراف أمريكيا بحكومة دمشق المؤقتةوتابع: "بالتالي اليوم لا يوجد اي اعتراف رسمي بتلك الحكومة من قبل واشنطن ولا يمكن اعتبارها شريك في محاربة تنظيم "داعش" في سوريا، على الرغم من توقيع اتفاق التفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة وحكومة دمشق بضغط أمريكي".الاتفاق مع إيران قد يسرع من الانسحاب الأمريكي في سوريايوضح العلي أنه "من أحد أهم الأسباب لتواجد القوات الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا، هو منع وتمدد الفصائل والمولية لإيران بين سوريا والعراق، وقد هاجمت تلك الفصائل القواعد الأمريكية المتواجدة في سوريا مئات المرات، واليوم مع الحديث عن مفاوضات أمريكية مع إيران حول ملفها النووي، وفي حال استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حل هذه القضية الاستراتيجية دون استخدام القوة العسكرية، يمكن القول إنه سبب رئيسي لبدء انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شمال شرق سوريا، بشكل تدريجي وضمن خطة زمنية محددة، بناء على التطورات الإقليمية في المنطقة".وختم العلي حديثه بأن "جميع المعطيات السياسية والدولية والميدانية لا تخدم الانسحاب الأمريكي من سوريا حاليا، على الرغم من أن أحد خطط الرئيس الأمريكي ترامب، ضمن حملته الانتخابية، هو عدم إبقاء قوات أمريكية في سوريا، وذلك نتيجة عدم وجود مصالح دائمة لأمريكا في المنطقة، لكن هنالك مجريات إقليمية ودولية تتحكم في قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا".

https://sarabic.ae/20250418/تصويت-ما-سبب-تقليص-أمريكا-لعديد-قواتها-في-سوريا-بظل-التطورات-المتسارعة-حول-العالم؟-1099667356.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية