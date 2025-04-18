وفاة شقيقة محمد البرادعي إثر حادث

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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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خبير: زيارة أمير قطر إلى موسكو هي خطوة مهمة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العالم
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ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
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صدى الحياة
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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الإنسان والثقافة
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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بيارق النصر
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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https://sarabic.ae/20250418/وفاة-شقيقة-محمد-البرادعي-إثر-حادث-1099688484.html
وفاة شقيقة محمد البرادعي إثر حادث
وفاة شقيقة محمد البرادعي إثر حادث
سبوتنيك عربي
توفيت، مساء اليوم الجمعة، الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزوجها إبراهيم شكري، في حادث سير مروع. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T21:51+0000
2025-04-18T21:49+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الراحلة شقيقة الدكتور محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق عدلي منصور.ومن المقرر إقامة مراسم عزاء الدكتورة ليلى وزوجها ظهر غدا السبت المقبل بالمجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد.وشغلت الراحلة منصب أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية منذ عام 2012، كما تولت إدارة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة نفسها بدءاً من عام 2021.تخرجت البرادعي في الجامعة الأمريكية حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم نالت درجة الماجستير في نفس التخصص عام 1988، قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1998.تقلدت الراحلة عدة مناصب أكاديمية رفيعة، حيث شغلت منصب العميدة المشاركة للبحث والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بين عامي 2014 و2018، كما تولت منصب عميدة كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالإنابة خلال الفترة من 2013 إلى 2014، بعد أن شغلت منصب العميدة المشاركة للكلية نفسها منذ عام 2009.
https://sarabic.ae/20201115/البرادعي-يقدم-روشتة-المنطقة-لا-داعي-لاختراع-العجلة-1047199057.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

وفاة شقيقة محمد البرادعي إثر حادث

21:51 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
تابعنا عبر
توفيت، مساء اليوم الجمعة، الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزوجها إبراهيم شكري، في حادث سير مروع.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الراحلة شقيقة الدكتور محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق عدلي منصور.
ومن المقرر إقامة مراسم عزاء الدكتورة ليلى وزوجها ظهر غدا السبت المقبل بالمجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد.
محمد البرادعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2020
البرادعي يقدم "روشتة المنطقة": لا داعي لاختراع العجلة
15 نوفمبر 2020, 18:51 GMT
وشغلت الراحلة منصب أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية منذ عام 2012، كما تولت إدارة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة نفسها بدءاً من عام 2021.
تخرجت البرادعي في الجامعة الأمريكية حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم نالت درجة الماجستير في نفس التخصص عام 1988، قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1998.
تقلدت الراحلة عدة مناصب أكاديمية رفيعة، حيث شغلت منصب العميدة المشاركة للبحث والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بين عامي 2014 و2018، كما تولت منصب عميدة كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالإنابة خلال الفترة من 2013 إلى 2014، بعد أن شغلت منصب العميدة المشاركة للكلية نفسها منذ عام 2009.
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