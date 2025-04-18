https://sarabic.ae/20250418/وفاة-شقيقة-محمد-البرادعي-إثر-حادث-1099688484.html
وفاة شقيقة محمد البرادعي إثر حادث
وفاة شقيقة محمد البرادعي إثر حادث
سبوتنيك عربي
توفيت، مساء اليوم الجمعة، الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزوجها إبراهيم شكري، في حادث سير مروع. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T21:51+0000
2025-04-18T21:51+0000
2025-04-18T21:49+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/16/1049911088_0:31:2001:1156_1920x0_80_0_0_6fb01e249c5c0e2d3ab0f0491935474c.jpg
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الراحلة شقيقة الدكتور محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق عدلي منصور.ومن المقرر إقامة مراسم عزاء الدكتورة ليلى وزوجها ظهر غدا السبت المقبل بالمجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد.وشغلت الراحلة منصب أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية منذ عام 2012، كما تولت إدارة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة نفسها بدءاً من عام 2021.تخرجت البرادعي في الجامعة الأمريكية حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم نالت درجة الماجستير في نفس التخصص عام 1988، قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1998.تقلدت الراحلة عدة مناصب أكاديمية رفيعة، حيث شغلت منصب العميدة المشاركة للبحث والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بين عامي 2014 و2018، كما تولت منصب عميدة كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالإنابة خلال الفترة من 2013 إلى 2014، بعد أن شغلت منصب العميدة المشاركة للكلية نفسها منذ عام 2009.
https://sarabic.ae/20201115/البرادعي-يقدم-روشتة-المنطقة-لا-داعي-لاختراع-العجلة-1047199057.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/16/1049911088_0:0:1923:1442_1920x0_80_0_0_d355f73dab591ae8fdf5aa31513c020f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
وفاة شقيقة محمد البرادعي إثر حادث
توفيت، مساء اليوم الجمعة، الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزوجها إبراهيم شكري، في حادث سير مروع.
وقالت صحيفة
"المصري اليوم" إن الراحلة شقيقة الدكتور محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق عدلي منصور.
ومن المقرر إقامة مراسم عزاء الدكتورة ليلى وزوجها ظهر غدا السبت المقبل بالمجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد.
15 نوفمبر 2020, 18:51 GMT
وشغلت الراحلة منصب أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية منذ عام 2012، كما تولت إدارة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة نفسها بدءاً من عام 2021.
تخرجت البرادعي في الجامعة الأمريكية حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم نالت درجة الماجستير في نفس التخصص عام 1988، قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1998.
تقلدت الراحلة عدة مناصب أكاديمية رفيعة، حيث شغلت منصب العميدة المشاركة للبحث والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بين عامي 2014 و2018، كما تولت منصب عميدة كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالإنابة خلال الفترة من 2013 إلى 2014، بعد أن شغلت منصب العميدة المشاركة للكلية نفسها منذ عام 2009.