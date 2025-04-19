https://sarabic.ae/20250419/إيران-مستعدون-للمساعدة-في-تشكيل-حكومة-سورية-شاملة-ولا-نعارض-السلطات-الحالية--1099698944.html

إيران: مستعدون للمساعدة في تشكيل حكومة سورية شاملة ولا نعارض السلطات الحالية

إيران: مستعدون للمساعدة في تشكيل حكومة سورية شاملة ولا نعارض السلطات الحالية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "إيران لا تعارض الحكومة السورية الحالية، ومستعدة للمساعدة في تشكيل حكومة شاملة، إذا طُلب منها ذلك"، على حد قوله. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T12:35+0000

2025-04-19T12:35+0000

2025-04-19T12:35+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096259343_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7680e3ae6c182e1e5d6b0c43ca8be3b4.jpg

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "آر تي" (روسيا اليوم)، نُشرت اليوم السبت: "نحن لا نعارض الحكومة السورية الجديدة، ولن نتخذ أي إجراءات ضدها، وإذا طُلب من إيران المساعدة في أي وقت، فنحن مستعدون للمساهمة في تحقيق السلام وتشكيل حكومة شرعية وشاملة في سوريا".وأكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في الشأن السوري، محمد رضا رؤوف شيباني، يوم 15 فبراير/ شباط الماضي، أن "نظرة طهران إلى التطورات في سوريا، واستعادة العلاقات معها، هي نظرة استشرافية نحو المستقبل".وأضاف: "نظرًا للمكانة الخاصة التي تتمتع بها سوريا في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعتقد أن مستقبلها ومصيرها يجب أن يحدده شعب هذا البلد، ويجب أن تشارك جميع التيارات السياسية في هذا البلد في هذا الأمر"، مؤكدًا أن "استقرار سوريا وسلامها يشكلان أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها".

https://sarabic.ae/20250418/الخارجية-الأمريكية-معلومات-استخباراتية-عن-وقوع-هجمات-وشيكة-ضد-المدنيين-في-سوريا---عاجل-1099687424.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم