https://sarabic.ae/20250419/إيران-مستعدون-للمساعدة-في-تشكيل-حكومة-سورية-شاملة-ولا-نعارض-السلطات-الحالية--1099698944.html
إيران: مستعدون للمساعدة في تشكيل حكومة سورية شاملة ولا نعارض السلطات الحالية
إيران: مستعدون للمساعدة في تشكيل حكومة سورية شاملة ولا نعارض السلطات الحالية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "إيران لا تعارض الحكومة السورية الحالية، ومستعدة للمساعدة في تشكيل حكومة شاملة، إذا طُلب منها ذلك"، على حد قوله. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T12:35+0000
2025-04-19T12:35+0000
2025-04-19T12:35+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096259343_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7680e3ae6c182e1e5d6b0c43ca8be3b4.jpg
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "آر تي" (روسيا اليوم)، نُشرت اليوم السبت: "نحن لا نعارض الحكومة السورية الجديدة، ولن نتخذ أي إجراءات ضدها، وإذا طُلب من إيران المساعدة في أي وقت، فنحن مستعدون للمساهمة في تحقيق السلام وتشكيل حكومة شرعية وشاملة في سوريا".وأكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في الشأن السوري، محمد رضا رؤوف شيباني، يوم 15 فبراير/ شباط الماضي، أن "نظرة طهران إلى التطورات في سوريا، واستعادة العلاقات معها، هي نظرة استشرافية نحو المستقبل".وأضاف: "نظرًا للمكانة الخاصة التي تتمتع بها سوريا في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعتقد أن مستقبلها ومصيرها يجب أن يحدده شعب هذا البلد، ويجب أن تشارك جميع التيارات السياسية في هذا البلد في هذا الأمر"، مؤكدًا أن "استقرار سوريا وسلامها يشكلان أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها".
https://sarabic.ae/20250418/الخارجية-الأمريكية-معلومات-استخباراتية-عن-وقوع-هجمات-وشيكة-ضد-المدنيين-في-سوريا---عاجل-1099687424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096259343_16:0:1083:800_1920x0_80_0_0_0a4283a8db70412d1c652de40fde271f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
إيران: مستعدون للمساعدة في تشكيل حكومة سورية شاملة ولا نعارض السلطات الحالية
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "إيران لا تعارض الحكومة السورية الحالية، ومستعدة للمساعدة في تشكيل حكومة شاملة، إذا طُلب منها ذلك"، على حد قوله.
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "آر تي" (روسيا اليوم)، نُشرت اليوم السبت: "نحن لا نعارض الحكومة السورية الجديدة، ولن نتخذ أي إجراءات ضدها، وإذا طُلب من إيران المساعدة في أي وقت، فنحن مستعدون للمساهمة في تحقيق السلام وتشكيل حكومة شرعية وشاملة في سوريا".
كما أوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تقيم في الوقت الحالي أي علاقات مع الحكومة السورية ولا يوجد استعجال لإقامة مثل هذه العلاقات.
وأكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في الشأن السوري، محمد رضا رؤوف شيباني، يوم 15 فبراير/ شباط الماضي، أن "نظرة طهران إلى التطورات في سوريا، واستعادة العلاقات معها، هي نظرة استشرافية نحو المستقبل".
وعلّق شيباني، على التصريحات الأخيرة لوزير خارجية الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، بشأن تبادل الرسائل مع طهران، قائلا إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال غير مباشر مع دمشق، وقد تلقت منها رسائل أيضا"، مؤكدًا أن بلاده تتابع "التطورات في سوريا بتأنٍ وستتخذ قراراتها في الوقت المناسب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وأضاف: "نظرًا للمكانة الخاصة التي تتمتع بها سوريا في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعتقد أن مستقبلها ومصيرها يجب أن يحدده شعب هذا البلد، ويجب أن تشارك جميع التيارات السياسية في هذا البلد في هذا الأمر"، مؤكدًا أن "استقرار سوريا وسلامها يشكلان أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها".