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انطلاق موكب "النور المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس
انطلاق موكب "النور المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس
سبوتنيك عربي
انطلق اليوم السبت، موكب "النور المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس، بحضور عدد كبير من المؤمنين، لمشاهدة لحظة فيض "النور المقدس". 19.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القدس، بانطلاق "النور المقدس" (الموكب الديني) بقيادة بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، في كنيسة القيامة بالقدس.وتظهر النار في كنيسة القيامة في القدس، التي أقيمت فوق المكان الذي صُلب فيه يسوع المسيح ودُفن.ووصل وفد من مؤسسة "أندريه بيرفوزفانوفا" الروسية إلى كنيسة القيامة في القدس، للمشاركة في احتفالات "سبت النور" السنوية.وأفاد رئيس مجلس أمناء المؤسسة فلاديمير ياكونين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي الذي يزور القدس للمرة 23 على التوالي قد حظي بلقاءات دافئة مع بطريرك القدس، الذي أشاد بدور المؤسسة في تعزيز الوحدة الأرثوذكسية.وأضاف ياكونين أن الوفد ينتظر بفارغ الصبر لحظة فيض النور المقدس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وفقاً للتقاليد الدينية التي تحرص المؤسسة على اتباعها منذ 22 عاماً.وفقًا للتقاليد، يتم نقل النار المقدسة إلى بلدان مختلفة باعتبارها مقدسة. منذ عام 2003، تقوم مؤسسة القديس أندراوس الأول سنويًا بتسليم النار المقدسة من كنيسة القيامة في القدس إلى موسكو بمناسبة عيد الفصح.
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العالم العربي, العالم, القدس
العالم العربي, العالم, القدس

انطلاق موكب "النور المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس

12:32 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Vyacheslav Tatarkovskiy / الانتقال إلى بنك الصوركنيسة القيامة في القدس
كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Vyacheslav Tatarkovskiy
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انطلق اليوم السبت، موكب "النور المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس، بحضور عدد كبير من المؤمنين، لمشاهدة لحظة فيض "النور المقدس".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القدس، بانطلاق "النور المقدس" (الموكب الديني) بقيادة بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، في كنيسة القيامة بالقدس.

ويحدث فيض "النار المباركة" عشية عيد قيامة السيد المسيح، وفقًا للتقويم اليولياني. وفي عام 2025 سيحتفل المسيحيون بعيد الفصح في 20 أبريل/ نيسان الجاري، وسيتزامن موعده بتاريخ واحد بالنسبة للكنيستين الشرقية والغربية.

وتظهر النار في كنيسة القيامة في القدس، التي أقيمت فوق المكان الذي صُلب فيه يسوع المسيح ودُفن.
ووصل وفد من مؤسسة "أندريه بيرفوزفانوفا" الروسية إلى كنيسة القيامة في القدس، للمشاركة في احتفالات "سبت النور" السنوية.
وأفاد رئيس مجلس أمناء المؤسسة فلاديمير ياكونين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي الذي يزور القدس للمرة 23 على التوالي قد حظي بلقاءات دافئة مع بطريرك القدس، الذي أشاد بدور المؤسسة في تعزيز الوحدة الأرثوذكسية.
وأضاف ياكونين أن الوفد ينتظر بفارغ الصبر لحظة فيض النور المقدس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وفقاً للتقاليد الدينية التي تحرص المؤسسة على اتباعها منذ 22 عاماً.

ومن المقرر أن يتم نقل شعلة النور المقدس إلى عدة مدن روسية، بما في ذلك المناطق الحدودية مثل بيلغورود وبريانسك وكورسك، بالإضافة إلى كاتدرائية المسيح المخلص و15 كنيسة أخرى في موسكو

وفقًا للتقاليد، يتم نقل النار المقدسة إلى بلدان مختلفة باعتبارها مقدسة. منذ عام 2003، تقوم مؤسسة القديس أندراوس الأول سنويًا بتسليم النار المقدسة من كنيسة القيامة في القدس إلى موسكو بمناسبة عيد الفصح.
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