انطلاق موكب "النور المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس
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انطلق اليوم السبت، موكب "النور المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس، بحضور عدد كبير من المؤمنين، لمشاهدة لحظة فيض "النور المقدس".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القدس، بانطلاق "النور المقدس" (الموكب الديني) بقيادة بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، في كنيسة القيامة بالقدس.
ويحدث فيض "النار المباركة" عشية عيد قيامة السيد المسيح، وفقًا للتقويم اليولياني. وفي عام 2025 سيحتفل المسيحيون بعيد الفصح في 20 أبريل/ نيسان الجاري، وسيتزامن موعده بتاريخ واحد بالنسبة للكنيستين الشرقية والغربية.
وتظهر النار في كنيسة القيامة في القدس، التي أقيمت فوق المكان الذي صُلب فيه يسوع المسيح ودُفن.
ووصل وفد من مؤسسة "أندريه بيرفوزفانوفا" الروسية إلى كنيسة القيامة في القدس، للمشاركة في احتفالات "سبت النور" السنوية.
وأفاد رئيس مجلس أمناء المؤسسة فلاديمير ياكونين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي الذي يزور القدس للمرة 23 على التوالي قد حظي بلقاءات دافئة مع بطريرك القدس، الذي أشاد بدور المؤسسة في تعزيز الوحدة الأرثوذكسية.
وفد روسي يشارك في احتفالات "سبت النور" بكنيسة القيامة في القدس— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 19, 2025
وصل وفد من مؤسسة "أندريه بيرفوزفانوفا" الروسية إلى كنيسة القيامة في القدس اليوم السبت للمشاركة في احتفالات "سبت النور" السنوية، حيث ينتظر الحضور فيض "النور المقدس" الذي سيتم نقله لاحقاً إلى الكنائس الروسية.
وأفاد… https://t.co/C8wSPx8Quz pic.twitter.com/az9PuBye9G
وأضاف ياكونين أن الوفد ينتظر بفارغ الصبر لحظة فيض النور المقدس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وفقاً للتقاليد الدينية التي تحرص المؤسسة على اتباعها منذ 22 عاماً.
ومن المقرر أن يتم نقل شعلة النور المقدس إلى عدة مدن روسية، بما في ذلك المناطق الحدودية مثل بيلغورود وبريانسك وكورسك، بالإضافة إلى كاتدرائية المسيح المخلص و15 كنيسة أخرى في موسكو
وفقًا للتقاليد، يتم نقل النار المقدسة إلى بلدان مختلفة باعتبارها مقدسة. منذ عام 2003، تقوم مؤسسة القديس أندراوس الأول سنويًا بتسليم النار المقدسة من كنيسة القيامة في القدس إلى موسكو بمناسبة عيد الفصح.