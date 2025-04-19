https://sarabic.ae/20250419/بيير-ديغول-من-دون-النصر-الروسي-في-الحرب-العالمية-الثانية-كان-من-الصعب-جدا-الفوز-بها------1099704474.html
بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها
بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها
سبوتنيك عربي
شدد السياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول، على أن الناس بحاجة إلى حماية تاريخ شعوبهم، لأنها "ذكرى أسلافنا وكل ما كان عليهم تحمله من أجل حريتنا... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T15:54+0000
2025-04-19T15:54+0000
2025-04-19T15:54+0000
روسيا
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
شارل ديغول
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وأكد ديغلول في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن روسيا دفعت خلال الحرب العالمية الثانية أغلى ثمن وتكبدت أكبر الخسائر البشرية والتي بلغت أكثر من 20 مليون إنسان.وشدد السياسي الفرنسي على أنه من دون النصر الروسي في ستالينغراد في فبراير / شباط عام 1943، لكان مسار الحرب أكثر صعوبة، وسيكون من الصعب للغاية الفوز بها وطرد الغزاة النازيين من فرنسا، مضيفا: "أود أن أقدم احترامي كما فعل جدي لتضحيات الشعب الروسي، حيث تمكن الجنود الروس في هذه المعركة من تغيير مجرى الحرب العالمية الثانية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, شارل ديغول
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, شارل ديغول
بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها
حصري
شدد السياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول، على أن الناس بحاجة إلى حماية تاريخ شعوبهم، لأنها "ذكرى أسلافنا وكل ما كان عليهم تحمله من أجل حريتنا الآن".
وأكد ديغلول في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن روسيا دفعت خلال الحرب العالمية الثانية أغلى ثمن وتكبدت أكبر الخسائر البشرية والتي بلغت أكثر من 20 مليون إنسان.
وشدد السياسي الفرنسي على أنه من دون النصر الروسي في ستالينغراد في فبراير / شباط عام 1943، لكان مسار الحرب أكثر صعوبة، وسيكون من الصعب للغاية الفوز بها وطرد الغزاة النازيين من فرنسا، مضيفا: "أود أن أقدم احترامي كما فعل جدي لتضحيات الشعب الروسي، حيث تمكن الجنود الروس في هذه المعركة من تغيير مجرى الحرب العالمية الثانية".