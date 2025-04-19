بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عالم سبوتنيك
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18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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29 د
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250419/بيير-ديغول-من-دون-النصر-الروسي-في-الحرب-العالمية-الثانية-كان-من-الصعب-جدا-الفوز-بها------1099704474.html
بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها
بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها
سبوتنيك عربي
شدد السياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول، على أن الناس بحاجة إلى حماية تاريخ شعوبهم، لأنها "ذكرى أسلافنا وكل ما كان عليهم تحمله من أجل حريتنا... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T15:54+0000
2025-04-19T15:54+0000
روسيا
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
شارل ديغول
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وأكد ديغلول في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن روسيا دفعت خلال الحرب العالمية الثانية أغلى ثمن وتكبدت أكبر الخسائر البشرية والتي بلغت أكثر من 20 مليون إنسان.وشدد السياسي الفرنسي على أنه من دون النصر الروسي في ستالينغراد في فبراير / شباط عام 1943، لكان مسار الحرب أكثر صعوبة، وسيكون من الصعب للغاية الفوز بها وطرد الغزاة النازيين من فرنسا، مضيفا: "أود أن أقدم احترامي كما فعل جدي لتضحيات الشعب الروسي، حيث تمكن الجنود الروس في هذه المعركة من تغيير مجرى الحرب العالمية الثانية".
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روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, شارل ديغول
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, شارل ديغول

بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها

15:54 GMT 19.04.2025
© Sputnikالسياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول
السياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik
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حصري
شدد السياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول، على أن الناس بحاجة إلى حماية تاريخ شعوبهم، لأنها "ذكرى أسلافنا وكل ما كان عليهم تحمله من أجل حريتنا الآن".
وأكد ديغلول في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن روسيا دفعت خلال الحرب العالمية الثانية أغلى ثمن وتكبدت أكبر الخسائر البشرية والتي بلغت أكثر من 20 مليون إنسان.
وشدد السياسي الفرنسي على أنه من دون النصر الروسي في ستالينغراد في فبراير / شباط عام 1943، لكان مسار الحرب أكثر صعوبة، وسيكون من الصعب للغاية الفوز بها وطرد الغزاة النازيين من فرنسا، مضيفا: "أود أن أقدم احترامي كما فعل جدي لتضحيات الشعب الروسي، حيث تمكن الجنود الروس في هذه المعركة من تغيير مجرى الحرب العالمية الثانية".
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