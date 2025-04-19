https://sarabic.ae/20250419/بيير-ديغول-من-دون-النصر-الروسي-في-الحرب-العالمية-الثانية-كان-من-الصعب-جدا-الفوز-بها------1099704474.html

بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها

بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها

سبوتنيك عربي

شدد السياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول، على أن الناس بحاجة إلى حماية تاريخ شعوبهم، لأنها "ذكرى أسلافنا وكل ما كان عليهم تحمله من أجل حريتنا... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T15:54+0000

2025-04-19T15:54+0000

2025-04-19T15:54+0000

روسيا

جرائم النازية الأوكرانية

أخبار ألمانيا النازية

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

شارل ديغول

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وأكد ديغلول في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن روسيا دفعت خلال الحرب العالمية الثانية أغلى ثمن وتكبدت أكبر الخسائر البشرية والتي بلغت أكثر من 20 مليون إنسان.وشدد السياسي الفرنسي على أنه من دون النصر الروسي في ستالينغراد في فبراير / شباط عام 1943، لكان مسار الحرب أكثر صعوبة، وسيكون من الصعب للغاية الفوز بها وطرد الغزاة النازيين من فرنسا، مضيفا: "أود أن أقدم احترامي كما فعل جدي لتضحيات الشعب الروسي، حيث تمكن الجنود الروس في هذه المعركة من تغيير مجرى الحرب العالمية الثانية".

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روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, شارل ديغول