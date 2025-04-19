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قائمة جديدة لأقوى الجيوش العربية... من انتزع المركز الأول؟
قائمة جديدة لأقوى الجيوش العربية... من انتزع المركز الأول؟
سبوتنيك عربي
أصدر موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش على مستوى العالم لعام 2025، وذلك بعد دراسة شاملة شملت 145 دولة. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
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ويعتمد التصنيف على تحليل أكثر من 60 معيارًا تشمل القوة البشرية والإمكانات المالية والقدرات اللوجستية والمزايا الجغرافية، حيث جاء الجيش الأمريكي في مقدمة القائمة تلاه الجيش الروسي ثم الصيني، ليكون التصنيف العالمي كالتالي:وعربيًا، حافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، متقدمًا على جميع جيوش المنطقة، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش الجزائري بالمركز الثالث عربيًا، وفي المركز الـ26 عالميًا.وسجّل الجيش العراقي حضورًا لافتًا بالمركز الرابع عربيًا والـ43 عالميًا، تلاه الجيش الإماراتي في المركز الخامس عربيًا والـ54 عالميًا. أما الجيش المغربي فقد احتل المرتبة السادسة عربيًا والـ59 عالميًا.يذكر أن هذا التصنيف السنوي يعتبر أحد أبرز المؤشرات العالمية لتقييم القوة العسكرية للدول، حيث يتابعه خبراء الدفاع والشؤون الاستراتيجية حول العالم.
https://sarabic.ae/20250405/بالأرقام-الإنفاق-العسكري-للجيوش-العربية-في-2025-1099246618.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, سلاح روسيا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, سلاح روسيا

قائمة جديدة لأقوى الجيوش العربية... من انتزع المركز الأول؟

06:59 GMT 19.04.2025
© AP Photo / STRالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أصدر موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش على مستوى العالم لعام 2025، وذلك بعد دراسة شاملة شملت 145 دولة.
ويعتمد التصنيف على تحليل أكثر من 60 معيارًا تشمل القوة البشرية والإمكانات المالية والقدرات اللوجستية والمزايا الجغرافية، حيث جاء الجيش الأمريكي في مقدمة القائمة تلاه الجيش الروسي ثم الصيني، ليكون التصنيف العالمي كالتالي:
1.
الولايات المتحدة الأمريكية
2.
روسيا
3.
الصين
4.
الهند
5.
كوريا الجنوبية
6.
المملكة المتحدة
7.
فرنسا
8.
اليابان
9.
تركيا
10.
إيطاليا
وعربيًا، حافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، متقدمًا على جميع جيوش المنطقة، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش الجزائري بالمركز الثالث عربيًا، وفي المركز الـ26 عالميًا.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
بالأرقام.. الإنفاق العسكري للجيوش العربية في 2025
5 أبريل, 17:13 GMT
وسجّل الجيش العراقي حضورًا لافتًا بالمركز الرابع عربيًا والـ43 عالميًا، تلاه الجيش الإماراتي في المركز الخامس عربيًا والـ54 عالميًا. أما الجيش المغربي فقد احتل المرتبة السادسة عربيًا والـ59 عالميًا.
وأظهر التصنيف توزع بقية الجيوش العربية بين المراكز المتوسطة، حيث حلّ الجيش القطري في المركز 72 عالميًا، يليه السوداني (73)، فالأردني (75). وجاءت ليبيا في المرتبة 76 عالميًا، تليها الكويت (79)، ثم البحرين (81)، وسلطنة عُمان (82)، في حين احتل الجيش اليمني المركز 85 عالميًا، وجاء الجيش التونسي في نهاية القائمة العربية بالمركز 90 عالميًا.
يذكر أن هذا التصنيف السنوي يعتبر أحد أبرز المؤشرات العالمية لتقييم القوة العسكرية للدول، حيث يتابعه خبراء الدفاع والشؤون الاستراتيجية حول العالم.
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