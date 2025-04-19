https://sarabic.ae/20250419/قرارات-صارمة-تطال-علامات-تجارية-شهيرة-في-مصر-بسبب-مخاطر-صحية-1099695385.html

قرارات صارمة تطال علامات تجارية شهيرة في مصر بسبب "مخاطر صحية"

قرارات صارمة تطال علامات تجارية شهيرة في مصر بسبب "مخاطر صحية"

سبوتنيك عربي

شهدت مصر، خلال الساعات الماضية، أزمة كبيرة كانت نتيجتها إغلاق علامات تجارية شهيرة في البلاد، بسبب مخاطر صحية. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T09:09+0000

2025-04-19T09:09+0000

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وتم إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" و"وهمي" و"كنافة وبسبوسة" و"كرم الشام" و"عم شلتت"، وذلك في أعقاب الحملة الرقابية الشاملة، التي شنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء على سلاسل المنتجات الغذائية الكبرى.وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانًا، كشف "وجود بكتيريا ممرِضة في بعض منتجات تلك العلامات"، مؤكدة أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى، وأن الجهات الرقابية لا تتهاون في هذا الشأن لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين.وبحسب البيانات الرسمية، فإن "الإغلاق شمل محافظات القاهرة والجيزة والغربية وبورسعيد وعددا من المحافظات والمدن الأخرى، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع في تاريخ الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية داخل القاهرة والمحافظات خلال السنوات الأخيرة".وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة، خلال الفترة المقبلة، لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين من أية ممارسات تضر بسلامة الغذاء.ورغم خطورة النتائج، لقيت الأزمة تفاعلًا واسعًا من جانب شريحة كبيرة من الجمهور، الذين أبدوا تعاطفهم مع العاملين في "بلبن"، وسط ترقب لما ستؤول إليه تطورات القضية خلال الأيام المقبلة.بدورها، أصدرت شركة "بلبن"، بيانا، مطولًا أعربت فيه عن "استيائها من حجم الإجراءات المتخذة"، معلنة توقف النشاط بالكامل في القاهرة والمحافظات، التي تمتد إلى 110 فروع ومصانع، مؤكدة أن "هناك 25 ألف موظف مهددون بالتشرد".وبدأت الحملة منذ الاثنين الماضي، حيث تلقت مديرية الصحة بالجيزة بلاغا يفيد بإصابة 3 مواطنين بأعراض حادة شملت الغثيان والقيء وآلام المعدة، عقب تناولهم حلويات من فرع "بلبن" في الشيخ زايد جنوب القاهرة.يذكر أن هذه التطورات أتت بعد أيام قليلة من إغلاق جميع فروع السلسلة ذاتها في السعودية، إثر بلاغات مشابهة عن حالات تسمم غذائي.

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