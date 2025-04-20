دولة عربية تبرز في اليونسكو بمخطوط علمي فريد عمره قرون
© AP Photo / Jacques Brinonاليونسكو
© AP Photo / Jacques Brinon
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أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مخطوطا نادرا محفوظا في المكتبة الوطنية الجزائرية، ضمن السجل الدولي لـ"ذاكرة العالم".
وجاء ترشيح كتاب القانون في الطب "الكتاب الرابع" من جانب الجزائر، لإبراز القيمة العلمية والتاريخية لهذا الأثر، الذي يوثق تطور الطب في العصور الوسطى، ويعود للطبيب موفق الدين ابن المطران، الذي كان طبيبا خاصا لصلاح الدين الأيوبي، أحد أبرز القادة في التاريخ الإسلامي.
ويُعد المخطوط شاهدا على التبادل العلمي بين الحضارات الإسلامية والمسيحية، ويجسد تراثا إنسانيا مشتركا، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
🔶قامت #اليونسكو بإدراج كتاب القانون في الطب “الكتاب الرابع”وهو مخطوط نادر محفوظ في المكتبة الوطنية #الجزائرية 🇩🇿ضمن السجل الدولي لذاكرة العالم. تقدمت #الجزائر 🇩🇿بهذا الترشيح لإبراز أهمية هذا الأثر العلمي الثمين، الذي يمثل شهادة فريدة على تطور الطب في العصور الوسطى.#الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/1owJGm4oNO— الجزائر المحمية بالله 🇩🇿 (@Aljazair2022) April 20, 2025
وأكدت وزارة الثقافة الجزائرية أن هذا الاعتراف يمثّل تقديرا عالميا للتراث الوثائقي الجزائري، ويعكس التزام الجزائر بحفظ الذاكرة الإنسانية.
كما يندرج هذا الإنجاز ضمن أهداف الـ"يونسكو" في حماية التراث الوثائقي وضمان استمراريته للأجيال المقبلة.