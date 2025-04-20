رصد "الأماياس" النادر في الجزائر... فيديو
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تصدر خبر رصد الفهد الجزائري النادر "أماياس" عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر، بعد تمكّن أحد المواطنين من تصويره شمال الحظيرة الثقافية الوطنية للأهقار بولاية تمنراست.
وكان آخر توثيق علمي مسجل للفهد داخل الحظيرة الثقافية للأهقار يعود إلى مارس/آذار عام 2020، حين رصد بمنطقة الأتاكور في قلب الأهقار في إطار برنامج علمي دولي، إذ يُعد هذا التوثيق بمثابة تأكيد إضافي على أن الفهد "أماياس" لا يزال يستوطن منطقة شمال وغرب أفريقيا، بحسب "النهار" الجزائرية.
🐅🆘آخر ظهور علمي له قبل 5 أعوام— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 20, 2025
وكان آخر توثيق علمي مسجل للفهد داخل الحظيرة الثقافية للأهقار يعود إلى مارس/آذار عام 2020، حين رصد بمنطقة الأتاكور في قلب الأهقار في إطار برنامج علمي دولي، إذ يُعد هذا التوثيق بمثابة تأكيد إضافي على أن الفهد "أماياس" لا يزال يستوطن منطقة شمال وغرب… pic.twitter.com/mPVdRFHJVF
وجددت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تأكيدها على الجهود الحثيثة التي تبذلها من أجل إعداد وتنفيذ مخطط حماية هذا الصنف الحيواني المهدد بالانقراض، وهو مخطط تم إدماجه ضمن الاستراتيجية الوطنية والإقليمية لحماية التنوع البيولوجي.
وبحسب الوزارة، أسهم في المخطط عدد من إطارات القطاع بمقالات علمية قيّمة، عرّفت بهذا الحيوان وشرحت المنهجيات العلمية المعتمدة لتوثيقه ومتابعة وضعه البيئي.