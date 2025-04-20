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https://sarabic.ae/20250420/سوريا-وصول-أول-باخرة-محملة-بالقمح-إلى-ميناء-اللاذقية-منذ-رحيل-نظام-الأسد-1099723483.html
سوريا.. وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية منذ رحيل نظام الأسد
سوريا.. وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية منذ رحيل نظام الأسد
سبوتنيك عربي
نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صورا تظهر وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية، منذ رحيل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي الإدارة... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T12:37+0000
2025-04-20T12:37+0000
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وقالت الوكالة، في وقت سابق، إن فرع المؤسسة السورية للحبوب بحمص وسط البلاد، كان قد أتمّ استعداداته لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.وأشار مدير الفرع المهندس شاكر سنبلي، إلى اكتمال تجهيزات الصوامع الأربع المخصصة لاستلام المحصول من المزارعين وإجراء الصيانات اللازمة لها، موضحًا أنه تم تحديد أماكن استلام القمح في صوامع حمص بسعة تخزينية 100 ألف طن قمح، وصوامع مدينة تلكلخ بسعة 80 ألف طن، وصوامع شنشار بسعة 100 ألف طن، بينما تبلغ سعة صومعة المشرفة 10 آلاف طن.وأشار المسؤول السوري إلى أن "حاجة مطاحن المحافظة تبلغ 600 طن قمح يوميًا، كما يتم شحن كميات من القمح الطري من صوامع حمص إلى باقي المحافظات"، مشيرًا إلى وجود 4 مطاحن في المحافظة، واحدة عامة، و3 خاصة.
https://sarabic.ae/20240521/سوفوكريم-الروسية-تعيد-تأهيل-أضخم-مطاحن-القمح-في-سوريا--1089063099.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

سوريا.. وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية منذ رحيل نظام الأسد

12:37 GMT 20.04.2025
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik . Attia Al Attia
تابعنا عبر
نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صورا تظهر وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية، منذ رحيل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي الإدارة الجديدة شؤون البلاد.
وقالت الوكالة، في وقت سابق، إن فرع المؤسسة السورية للحبوب بحمص وسط البلاد، كان قد أتمّ استعداداته لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
"سوفوكريم" الروسية تعيد تأهيل أضخم مطاحن القمح في سوريا... فيديو
21 مايو 2024, 11:46 GMT
وأشار مدير الفرع المهندس شاكر سنبلي، إلى اكتمال تجهيزات الصوامع الأربع المخصصة لاستلام المحصول من المزارعين وإجراء الصيانات اللازمة لها، موضحًا أنه تم تحديد أماكن استلام القمح في صوامع حمص بسعة تخزينية 100 ألف طن قمح، وصوامع مدينة تلكلخ بسعة 80 ألف طن، وصوامع شنشار بسعة 100 ألف طن، بينما تبلغ سعة صومعة المشرفة 10 آلاف طن.
وأشار المسؤول السوري إلى أن "حاجة مطاحن المحافظة تبلغ 600 طن قمح يوميًا، كما يتم شحن كميات من القمح الطري من صوامع حمص إلى باقي المحافظات"، مشيرًا إلى وجود 4 مطاحن في المحافظة، واحدة عامة، و3 خاصة.
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