https://sarabic.ae/20250420/نتنياهو-يهدد-وحماس-تتحرك-وجولة-مفاوضات-جديدة-بين-طهران-وواشنطن-1099724305.html

نتنياهو يهدد و"حماس" تتحرك.. وجولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن

نتنياهو يهدد و"حماس" تتحرك.. وجولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حركة "حماس" رفضت المقترحات الجديدة وطالبت بإنهاء الحرب، مضيفا: "ولو قبلنا بشروطها فهذا يعني أنه يمكن هزيمة... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T13:24+0000

2025-04-20T13:24+0000

2025-04-20T13:24+0000

راديو

عالم سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099723693_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_67bdfc4cfa61ab3b5084a82db3b616d9.png

نتنياهو يهدد وحماس تتحرك.. وجولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن سبوتنيك عربي نتنياهو يهدد وحماس تتحرك.. وجولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن

نتنياهو: لن ينهي الحرب قبل القضاء على "حماس".. ووفد من الحركة يزور تركياوصرح نتنياهو، بأن "حماس" رفضت مجددا مقترحا بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والقتلى، وأن إسرائيل لن تقبل إلا بإعادة جميع المختطفين.وتظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب بدعوة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة للمطالبة بإعادة أبنائها دفعة واحدة.وقد طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب، وإعادة جميع المحتجزين سواء الأحياء أو الأموات.في الوقت ذاته التقى رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين، بوفد من حركة حماس لبحث سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.وشهد اللقاء مناقشة سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وجهود إرساء وقف دائم لإطلاق النار وكذلك سبل التصدي لخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة.وأشار رائف الى أن هذه المحاولات أمامها العديد من العوائق أهمها التعنت الإسرائيلي الذي لا يريد أن يكون هناك أي حل أو مسار سياسي يُحدث انفراجة سواء إنسانية أو سياسية على أرض الواقع، وحتى على الصعيد الميداني هناك تصعيد مستمر وتصريحات نتنياهو تؤكد هذا المعنى، بالتالي تشابك الملفات في الشرق الأوسط يؤثر سلباً على الأوضاع في قطاع غزة وعلى مسار التهدئة والهدنة.انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيامانتهت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما سريعا، وذلك بعد عدة ساعات من المفاوضات.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع واشنطن في روما كانت بناءة واستمرت لـ4 ساعات، وأضاف أنه من المقرر عقد مفاوضات فنية عبر فرق متخصصة في سلطنة عمان لوضع أطر عامة لاتفاق.وكشف عراقجي أن طهران وواشنطن اتفقتا على استئناف المحادثات التقنية على مستوى الخبراء في الأيام القادمة.في السياق ذاته، قال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، إن طهران تسعى لاتفاق مبني على الضمانات، ورفع العقوبات، وتجنب التهديد، وكبح جماح إسرائيل.وأضاف أنه بالنسبة لإيران ترى أن من حقها التخصيب ولكن ضمن شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى الآن هناك توافق على موضوع التخصيب، وليس هناك خلاف حول هذا الشأن، ويبقى الحديث عن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة حيث يوجد نقاش حول إمكانية تحقيق ذلك بأن تكون مباشرة في المرحلة الثالثة من المفاوضات.بوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكريةأفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح، آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وقال بوتين إنه يعتقد أن أوكرانيا ستحذو حذو بلاده، وأكد أنه يجب أن تكون قوات روسيا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار في الهدنة واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية.وأضاف أن مصداقية جميع الأطراف لتنفيذ هدنة تتوقف على نتائج المباحثات الجارية حالياً وإمكانية التوصل إلى اتفاقيات سلام بين الأطراف.الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ1.3 مليار دولارقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية.وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".وذكرت مصادر أن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام.وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.من جانبه، قال المحلل السياسي، سمير نجيب: "إن سوريا منذ أكثر من عشر سنوات تعرضت لحصار اقتصادي وبعد ذلك بسنوات لقانون قيصر الأمريكي، ووجهة النظر الأمريكية والمجتمع الدولي أن الشعب السوري بعد رحيل حكم بشار الأسد يستحق تقديم مساعدات له، وبالتالي التوجه اليوم هو أن من حق الشعب السوري فك الحصار الاقتصادي المفروض عليه بسبب الظلم والحصار الذي عانى منه نتيجة القرارات الدولية الظالمة بحقه خلال السنوات الماضية، لذلك يأتي في هذا السياق توجه الأمم المتحدة بتقديم المساعدات المالية لسوريا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, аудио