https://sarabic.ae/20250421/تصويت-ما-السيناريو-المحتمل-لتطور-العملية-العسكرية-الأمريكية-ضد-أنصار-الله؟-1099745381.html
تصويت... ما السيناريو المحتمل لتطور العملية العسكرية الأمريكية ضد "أنصار الله"؟
تصويت... ما السيناريو المحتمل لتطور العملية العسكرية الأمريكية ضد "أنصار الله"؟
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القصف الجوي الأمريكي على حي وسوق شعبي في العاصمة صنعاء إلى 42 قتيلاً وجريحاً، ضمن عمليات عسكرية... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T10:30+0000
2025-04-21T10:30+0000
2025-04-21T10:30+0000
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وقالت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: إن "حصيلة العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء ارتفعت إلى 12 قتيلا و30 جريحاً".وتأتي الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومأرب والحديدة غداة إعلان "أنصار الله" مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر قصف جوي أمريكي استهدف بأكثر من 40 غارة العاصمة والمحافظتين ذاتهما.برأيك... ما السيناريو المحتمل لتطور العملية العسكرية الأمريكية ضد "أنصار الله"؟
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التصويت, أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
التصويت, أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
تصويت... ما السيناريو المحتمل لتطور العملية العسكرية الأمريكية ضد "أنصار الله"؟
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القصف الجوي الأمريكي على حي وسوق شعبي في العاصمة صنعاء إلى 42 قتيلاً وجريحاً، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني توالياً.
وقالت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: إن "حصيلة العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء ارتفعت إلى 12 قتيلا و30 جريحاً".
وأضافت: "الحصيلة غير نهائية وفرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملها في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض".
وتأتي الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومأرب والحديدة غداة إعلان "أنصار الله" مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر قصف جوي أمريكي استهدف بأكثر من 40 غارة العاصمة والمحافظتين ذاتهما.
برأيك... ما السيناريو المحتمل لتطور العملية العسكرية الأمريكية ضد "أنصار الله"؟