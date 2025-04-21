https://sarabic.ae/20250421/تونس-تشهد-إنجازا-طبيا-غير-مسبوق-على-أرضها-1099739768.html
تونس تشهد إنجازا طبيا غير مسبوق على أرضها
تونس تشهد إنجازا طبيا غير مسبوق على أرضها
سبوتنيك عربي
حقق فريق طبي تونسي إنجازا نوعيا، بزراعة قرنية بتقنية دقيقة محلية، في أول عملية تُجرى داخل مستشفى عمومي باستخدام هذه الطريقة المتقدمة. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T07:31+0000
2025-04-21T07:31+0000
2025-04-21T07:31+0000
تونس
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العملية أُجريت بقسم العيون في المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، باستعمال تقنية "رأب القرنية البطاني فائق الرقة"، وهي تدخل جراحي طفيف يُستخدم لعلاج أمراض معينة في القرنية، وتُنفذ لأول مرة في تونس. وقد استخدم الأطباء جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة عالية، ما سمح بتنفيذ العملية بكفاءة وفاعلية، وفقا لموقع "نسمة" التونسي.وأكدت وزارة الصحة التونسية أن هذا الإنجاز تم بالكامل بأياد تونسية، من التحضير إلى الزرع، دون الحاجة لاستيراد قرنيات جاهزة من الخارج.ويمثّل هذا التقدم الطبي خطوة مهمة نحو تقليص فترات الانتظار للمرضى وتسريع وتيرة العلاج داخل المستشفيات العمومية.
تونس
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تونس تشهد إنجازا طبيا غير مسبوق على أرضها
حقق فريق طبي تونسي إنجازا نوعيا، بزراعة قرنية بتقنية دقيقة محلية، في أول عملية تُجرى داخل مستشفى عمومي باستخدام هذه الطريقة المتقدمة.
العملية أُجريت بقسم العيون في المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، باستعمال تقنية "رأب القرنية البطاني فائق الرقة"، وهي تدخل جراحي طفيف يُستخدم لعلاج أمراض معينة في القرنية، وتُنفذ لأول مرة في تونس.
وقد استخدم الأطباء جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة عالية، ما سمح بتنفيذ العملية بكفاءة وفاعلية، وفقا لموقع
"نسمة" التونسي.
وأكدت وزارة الصحة التونسية أن هذا الإنجاز تم بالكامل بأياد تونسية، من التحضير إلى الزرع، دون الحاجة لاستيراد قرنيات جاهزة من الخارج.
ويمثّل هذا التقدم الطبي خطوة مهمة نحو تقليص فترات الانتظار للمرضى وتسريع وتيرة العلاج داخل المستشفيات العمومية.