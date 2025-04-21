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الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
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تونس تشهد إنجازا طبيا غير مسبوق على أرضها
تونس تشهد إنجازا طبيا غير مسبوق على أرضها
سبوتنيك عربي
حقق فريق طبي تونسي إنجازا نوعيا، بزراعة قرنية بتقنية دقيقة محلية، في أول عملية تُجرى داخل مستشفى عمومي باستخدام هذه الطريقة المتقدمة. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-21T07:31+0000
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العملية أُجريت بقسم العيون في المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، باستعمال تقنية "رأب القرنية البطاني فائق الرقة"، وهي تدخل جراحي طفيف يُستخدم لعلاج أمراض معينة في القرنية، وتُنفذ لأول مرة في تونس. وقد استخدم الأطباء جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة عالية، ما سمح بتنفيذ العملية بكفاءة وفاعلية، وفقا لموقع "نسمة" التونسي.وأكدت وزارة الصحة التونسية أن هذا الإنجاز تم بالكامل بأياد تونسية، من التحضير إلى الزرع، دون الحاجة لاستيراد قرنيات جاهزة من الخارج.ويمثّل هذا التقدم الطبي خطوة مهمة نحو تقليص فترات الانتظار للمرضى وتسريع وتيرة العلاج داخل المستشفيات العمومية.
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تونس تشهد إنجازا طبيا غير مسبوق على أرضها

07:31 GMT 21.04.2025
CC0 / pixabay.com / عملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
عملية جراحية
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
حقق فريق طبي تونسي إنجازا نوعيا، بزراعة قرنية بتقنية دقيقة محلية، في أول عملية تُجرى داخل مستشفى عمومي باستخدام هذه الطريقة المتقدمة.
العملية أُجريت بقسم العيون في المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، باستعمال تقنية "رأب القرنية البطاني فائق الرقة"، وهي تدخل جراحي طفيف يُستخدم لعلاج أمراض معينة في القرنية، وتُنفذ لأول مرة في تونس.
وقد استخدم الأطباء جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة عالية، ما سمح بتنفيذ العملية بكفاءة وفاعلية، وفقا لموقع "نسمة" التونسي.
وأكدت وزارة الصحة التونسية أن هذا الإنجاز تم بالكامل بأياد تونسية، من التحضير إلى الزرع، دون الحاجة لاستيراد قرنيات جاهزة من الخارج.
ويمثّل هذا التقدم الطبي خطوة مهمة نحو تقليص فترات الانتظار للمرضى وتسريع وتيرة العلاج داخل المستشفيات العمومية.
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