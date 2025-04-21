https://sarabic.ae/20250421/قد-يسبب-الموت-تحذيرات-طبية-من-تحد-خطير-على-الإنترنت-1099773444.html

قد يسبب الموت.. تحذيرات من "تحد خطير" على الإنترنت

قد يسبب الموت.. تحذيرات من "تحد خطير" على الإنترنت

سبوتنيك عربي

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل تحد غريب يدفع المشاركين إلى تناول "حبيبات التغليف الرغوية"، ما أثار قلق الأطباء وخبراء الصحة. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T21:48+0000

2025-04-21T21:48+0000

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هذه المواد التي تستخدم عادة لتعبئة المنتجات، قد تسبب انسدادات خطيرة في الجهاز الهضمي، وقد تستدعي تدخلًا جراحيًا لإنقاذ المصابين.ورغم أن بعض الأنواع تُسوّق على أنها قابلة للتحلل، يؤكد الأطباء أن جميع أشكالها غير مخصصة للاستهلاك البشري.ويقول الأطباء إن الحبيبات المصنوعة من نشا الذرة أو القمح قد تسبب اختناقات خصوصًا لدى الأطفال، ولا تخضع لمعايير تصنيع غذائية، كما أنها قد تنتفخ داخل الجسم عند ملامستها للرطوبة، مما يزيد من خطر الانسداد المعوي. وإضافة إلى ذلك فإن بعضها يحتوي على مواد كيميائية أو مسببات للحساسية، ما يعرض الأفراد لمضاعفات صحية مفاجئة، خصوصًا في غياب أي ملصقات تحذيرية أو معلومات عن المكونات.ورغم اعتقاد البعض أن الحبيبات المصنوعة من الفشار أو المواد الطبيعية آمنة للأكل، لكن الأطباء يرون أنها قد تكون ملوثة خلال عملية التصنيع ولا يتم تجهيزها في بيئات تراعي السلامة الغذائية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك إطلاقًا.ودعا خبراء الصحة إلى وقف هذا السلوك المنتشر، مؤكدين أن السعي خلف الترندات لا يبرر المخاطرة بالحياة من أجل لقطات عابرة على الإنترنت.

https://sarabic.ae/20190711/العصائر-الطبيعية-خطر-يهدد-صحة-البشر-1042269679.html

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