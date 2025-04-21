قد يسبب الموت.. تحذيرات من "تحد خطير" على الإنترنت

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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عالم سبوتنيك
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شؤون عسكرية
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183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
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لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
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https://sarabic.ae/20250421/قد-يسبب-الموت-تحذيرات-طبية-من-تحد-خطير-على-الإنترنت-1099773444.html
قد يسبب الموت.. تحذيرات من "تحد خطير" على الإنترنت
قد يسبب الموت.. تحذيرات من "تحد خطير" على الإنترنت
سبوتنيك عربي
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل تحد غريب يدفع المشاركين إلى تناول "حبيبات التغليف الرغوية"، ما أثار قلق الأطباء وخبراء الصحة. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T21:48+0000
2025-04-21T21:48+0000
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هذه المواد التي تستخدم عادة لتعبئة المنتجات، قد تسبب انسدادات خطيرة في الجهاز الهضمي، وقد تستدعي تدخلًا جراحيًا لإنقاذ المصابين.ورغم أن بعض الأنواع تُسوّق على أنها قابلة للتحلل، يؤكد الأطباء أن جميع أشكالها غير مخصصة للاستهلاك البشري.ويقول الأطباء إن الحبيبات المصنوعة من نشا الذرة أو القمح قد تسبب اختناقات خصوصًا لدى الأطفال، ولا تخضع لمعايير تصنيع غذائية، كما أنها قد تنتفخ داخل الجسم عند ملامستها للرطوبة، مما يزيد من خطر الانسداد المعوي. وإضافة إلى ذلك فإن بعضها يحتوي على مواد كيميائية أو مسببات للحساسية، ما يعرض الأفراد لمضاعفات صحية مفاجئة، خصوصًا في غياب أي ملصقات تحذيرية أو معلومات عن المكونات.ورغم اعتقاد البعض أن الحبيبات المصنوعة من الفشار أو المواد الطبيعية آمنة للأكل، لكن الأطباء يرون أنها قد تكون ملوثة خلال عملية التصنيع ولا يتم تجهيزها في بيئات تراعي السلامة الغذائية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك إطلاقًا.ودعا خبراء الصحة إلى وقف هذا السلوك المنتشر، مؤكدين أن السعي خلف الترندات لا يبرر المخاطرة بالحياة من أجل لقطات عابرة على الإنترنت.
https://sarabic.ae/20190711/العصائر-الطبيعية-خطر-يهدد-صحة-البشر-1042269679.html
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منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن
منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن

قد يسبب الموت.. تحذيرات من "تحد خطير" على الإنترنت

21:48 GMT 21.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorمستشفى
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
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انتشر مؤخرا على مواقع التواصل تحد غريب يدفع المشاركين إلى تناول "حبيبات التغليف الرغوية"، ما أثار قلق الأطباء وخبراء الصحة.
هذه المواد التي تستخدم عادة لتعبئة المنتجات، قد تسبب انسدادات خطيرة في الجهاز الهضمي، وقد تستدعي تدخلًا جراحيًا لإنقاذ المصابين.
ورغم أن بعض الأنواع تُسوّق على أنها قابلة للتحلل، يؤكد الأطباء أن جميع أشكالها غير مخصصة للاستهلاك البشري.
عصير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2019
مجتمع
العصائر الطبيعية... خطر يهدد صحة البشر
11 يوليو 2019, 18:39 GMT
ويقول الأطباء إن الحبيبات المصنوعة من نشا الذرة أو القمح قد تسبب اختناقات خصوصًا لدى الأطفال، ولا تخضع لمعايير تصنيع غذائية، كما أنها قد تنتفخ داخل الجسم عند ملامستها للرطوبة، مما يزيد من خطر الانسداد المعوي. وإضافة إلى ذلك فإن بعضها يحتوي على مواد كيميائية أو مسببات للحساسية، ما يعرض الأفراد لمضاعفات صحية مفاجئة، خصوصًا في غياب أي ملصقات تحذيرية أو معلومات عن المكونات.
ورغم اعتقاد البعض أن الحبيبات المصنوعة من الفشار أو المواد الطبيعية آمنة للأكل، لكن الأطباء يرون أنها قد تكون ملوثة خلال عملية التصنيع ولا يتم تجهيزها في بيئات تراعي السلامة الغذائية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك إطلاقًا.
ودعا خبراء الصحة إلى وقف هذا السلوك المنتشر، مؤكدين أن السعي خلف الترندات لا يبرر المخاطرة بالحياة من أجل لقطات عابرة على الإنترنت.
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