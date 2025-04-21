مشهد مخيف.. ثور غاضب يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان إسباني... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/مشهد-مخيف-ثور-غاضب-يخرج-عن-السيطرة-ويهاجم-الجمهور-في-مهرجان-إسباني-فيديو-1099762119.html
مشهد مخيف.. ثور غاضب يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان إسباني... فيديو
مشهد مخيف.. ثور غاضب يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان إسباني... فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب عدة أشخاص في إسبانيا، نتيجة مهاجمتهم من قبل ثور هائج حطم السياج الحديدي واقتحم صفوف المتفرجين في مهرجان شعبي أقيم في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T15:04+0000
2025-04-21T15:04+0000
ثور
نادي الفيديو
مهرجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061223180_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_c682b598f76b63d257fb3f69f9d8e7f1.jpg
ووثق فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة إخراج الثور، الذي يدعى "إنفينيتو" ويزن 500 كيلوغرام، من الصندوق الحديدي الذي كان موجودا داخله، ليندفع سريعًا باتجاه السياج المحاذي له، والذي يقف خلفه المتفرجون في مهرجان شعبي أقيم في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا.ويظهر الفيديو كيف هاجم الثور الهائج، المواطنين خلف السياج الذي حطمه، وكيف ركض بسرعة إلى الجهة المقابلة لمهاجمة اَخرين، ما أدى إلى حالة كبيرة من الفزع بين الحضور الذين ركضوا للخروج من الساحة التي يقام فيها المهرجان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061223180_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_28b03480dee080375023fc3188754671.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ثور, نادي الفيديو, مهرجان
ثور, نادي الفيديو, مهرجان

مشهد مخيف.. ثور غاضب يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان إسباني... فيديو

15:04 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Ramon Espinosaيحاول مهرجو لعبة روديو تشتيت انتباه ثور بعد سقوط متسابق خلال مسابقة في مسابقات رعاة البقر في Boyeros Cattlemen في المعرض الزراعي الدولي Fiagrop 2022 في هافانا، كوبا، 8 أبريل 2022. مسابقات رعاة البقر في كوبا هي تقليد منذ أكثر من قرنين من الزمان.
يحاول مهرجو لعبة روديو تشتيت انتباه ثور بعد سقوط متسابق خلال مسابقة في مسابقات رعاة البقر في Boyeros Cattlemen في المعرض الزراعي الدولي Fiagrop 2022 في هافانا، كوبا، 8 أبريل 2022. مسابقات رعاة البقر في كوبا هي تقليد منذ أكثر من قرنين من الزمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Ramon Espinosa
تابعنا عبر
أصيب عدة أشخاص في إسبانيا، نتيجة مهاجمتهم من قبل ثور هائج حطم السياج الحديدي واقتحم صفوف المتفرجين في مهرجان شعبي أقيم في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا.
ووثق فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة إخراج الثور، الذي يدعى "إنفينيتو" ويزن 500 كيلوغرام، من الصندوق الحديدي الذي كان موجودا داخله، ليندفع سريعًا باتجاه السياج المحاذي له، والذي يقف خلفه المتفرجون في مهرجان شعبي أقيم في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا.
ويظهر الفيديو كيف هاجم الثور الهائج، المواطنين خلف السياج الذي حطمه، وكيف ركض بسرعة إلى الجهة المقابلة لمهاجمة اَخرين، ما أدى إلى حالة كبيرة من الفزع بين الحضور الذين ركضوا للخروج من الساحة التي يقام فيها المهرجان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала