مشهد مخيف.. ثور غاضب يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان إسباني... فيديو
© AP Photo / Ramon Espinosaيحاول مهرجو لعبة روديو تشتيت انتباه ثور بعد سقوط متسابق خلال مسابقة في مسابقات رعاة البقر في Boyeros Cattlemen في المعرض الزراعي الدولي Fiagrop 2022 في هافانا، كوبا، 8 أبريل 2022. مسابقات رعاة البقر في كوبا هي تقليد منذ أكثر من قرنين من الزمان.
© AP Photo / Ramon Espinosa
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أصيب عدة أشخاص في إسبانيا، نتيجة مهاجمتهم من قبل ثور هائج حطم السياج الحديدي واقتحم صفوف المتفرجين في مهرجان شعبي أقيم في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا.
ووثق فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة إخراج الثور، الذي يدعى "إنفينيتو" ويزن 500 كيلوغرام، من الصندوق الحديدي الذي كان موجودا داخله، ليندفع سريعًا باتجاه السياج المحاذي له، والذي يقف خلفه المتفرجون في مهرجان شعبي أقيم في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا.
📹إسبانيا... ثور هائج يقتحم صفوف المتفرجين في مهرجان شعبي ويتسبب بإصابات— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 21, 2025
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لثور بوزن 500 كيلوغرام يدعى "إنفينيتو"، وهو يقتحم الحواجز هائجا، خلال مهرجان شعبي في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا الإسبانية.
وبدلاً من الجري للأمام، كما هو متوقع، قام… pic.twitter.com/NFINJbfmBM
ويظهر الفيديو كيف هاجم الثور الهائج، المواطنين خلف السياج الذي حطمه، وكيف ركض بسرعة إلى الجهة المقابلة لمهاجمة اَخرين، ما أدى إلى حالة كبيرة من الفزع بين الحضور الذين ركضوا للخروج من الساحة التي يقام فيها المهرجان.