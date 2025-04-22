الطبيعة تستغيث... صور تروي قصة كوكبنا المتألم

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250422/الطبيعة-تستغيث-صور-تروي-قصة-كوكبنا-المتألم-1099781444.html
الطبيعة تستغيث... صور تروي قصة كوكبنا المتألم
الطبيعة تستغيث... صور تروي قصة كوكبنا المتألم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توضح الفرق بين خسارة كوكب الأرض من خلال حرق الغابات، والأنواع المهددة بالانقراض، وجفاف الأنهار، وبين إحياء... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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صور
الكوكب
الإنسان خطا الطبيعة
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фото, صور, الكوكب, الإنسان خطا الطبيعة
фото, صور, الكوكب, الإنسان خطا الطبيعة

الطبيعة تستغيث... صور تروي قصة كوكبنا المتألم

09:36 GMT 22.04.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توضح الفرق بين خسارة كوكب الأرض من خلال حرق الغابات، والأنواع المهددة بالانقراض، وجفاف الأنهار، وبين إحياء الكوكب من خلال إقامة مدن خضراء، ومحيطات نظيفة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومقومات الحياة.
© Sputnik . AI generated

القرار لنا في الحياة على كوكب أخضر نظيف، أو النقيض بتحويله إلى كوكب قاحل.

القرار لنا في الحياة على كوكب أخضر نظيف، أو النقيض بتحويله إلى كوكب قاحل. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . AI generated

القرار لنا في الحياة على كوكب أخضر نظيف، أو النقيض بتحويله إلى كوكب قاحل.

© Sputnik . AI generated

تظهر الصورة الفرق بين الحفاظ على البيئة البحرية ونظافة المحيطات، وبين تحويلها إلى مكبات للقمامة.

تظهر الصورة الفرق بين الحفاظ على البيئة البحرية ونظافة المحيطات، وبين تحويلها إلى مكبات للقمامة. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . AI generated

تظهر الصورة الفرق بين الحفاظ على البيئة البحرية ونظافة المحيطات، وبين تحويلها إلى مكبات للقمامة.

© Sputnik . AI generated

بين غابات خضراء وارفة، وبين جذوع أشجار متفحمة جراء الحرائق.. الخيار لنا

بين غابات خضراء وارفة، وبين جذوع أشجار متفحمة جراء الحرائق.. الخيار لنا - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . AI generated

بين غابات خضراء وارفة، وبين جذوع أشجار متفحمة جراء الحرائق.. الخيار لنا

© Sputnik . AI generated

الخيار لنا، بين مساحات خضراء خصبة تعج فيها الحياة، وأخرى قاحلة.

الخيار لنا، بين مساحات خضراء خصبة تعج فيها الحياة، وأخرى قاحلة. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . AI generated

الخيار لنا، بين مساحات خضراء خصبة تعج فيها الحياة، وأخرى قاحلة.

© Sputnik . AI generated

الفرق بين مدن خضراء صحية، وبين مدن صناعية يملأ دخانها الأسود السماء.

الفرق بين مدن خضراء صحية، وبين مدن صناعية يملأ دخانها الأسود السماء. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . AI generated

الفرق بين مدن خضراء صحية، وبين مدن صناعية يملأ دخانها الأسود السماء.

© Sputnik . AI generated

صورة تظهر ضرورة الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض وتركها تعيش وسط بيئتها.

صورة تظهر ضرورة الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض وتركها تعيش وسط بيئتها. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . AI generated

صورة تظهر ضرورة الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض وتركها تعيش وسط بيئتها.

© Sputnik . AI generated

تظهر الصورة الفرق بين أرض تجري فيها المياه، وبين أرض قاحلة لا توجد فيها حياة.

تظهر الصورة الفرق بين أرض تجري فيها المياه، وبين أرض قاحلة لا توجد فيها حياة. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . AI generated

تظهر الصورة الفرق بين أرض تجري فيها المياه، وبين أرض قاحلة لا توجد فيها حياة.

© Sputnik . AI generated

الفرق بين حياة الدب القطبي في بيىئته الطبيعية النظيفة، وبين تحوله للعيش في بيئة صناعية مدمرة.

الفرق بين حياة الدب القطبي في بيىئته الطبيعية النظيفة، وبين تحوله للعيش في بيئة صناعية مدمرة. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . AI generated

الفرق بين حياة الدب القطبي في بيىئته الطبيعية النظيفة، وبين تحوله للعيش في بيئة صناعية مدمرة.

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