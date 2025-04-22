https://sarabic.ae/20250422/الطبيعة-تستغيث-صور-تروي-قصة-كوكبنا-المتألم-1099781444.html
الطبيعة تستغيث... صور تروي قصة كوكبنا المتألم
الطبيعة تستغيث... صور تروي قصة كوكبنا المتألم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توضح الفرق بين خسارة كوكب الأرض من خلال حرق الغابات، والأنواع المهددة بالانقراض، وجفاف الأنهار، وبين إحياء... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T09:36+0000
2025-04-22T09:36+0000
2025-04-22T09:36+0000
وسائط متعددة
صور
الكوكب
الإنسان خطا الطبيعة
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фото, صور, الكوكب, الإنسان خطا الطبيعة
фото, صور, الكوكب, الإنسان خطا الطبيعة
الطبيعة تستغيث... صور تروي قصة كوكبنا المتألم
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توضح الفرق بين خسارة كوكب الأرض من خلال حرق الغابات، والأنواع المهددة بالانقراض، وجفاف الأنهار، وبين إحياء الكوكب من خلال إقامة مدن خضراء، ومحيطات نظيفة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومقومات الحياة.
© Sputnik . AI generated
القرار لنا في الحياة على كوكب أخضر نظيف، أو النقيض بتحويله إلى كوكب قاحل.
القرار لنا في الحياة على كوكب أخضر نظيف، أو النقيض بتحويله إلى كوكب قاحل.
© Sputnik . AI generated
تظهر الصورة الفرق بين الحفاظ على البيئة البحرية ونظافة المحيطات، وبين تحويلها إلى مكبات للقمامة.
تظهر الصورة الفرق بين الحفاظ على البيئة البحرية ونظافة المحيطات، وبين تحويلها إلى مكبات للقمامة.
© Sputnik . AI generated
بين غابات خضراء وارفة، وبين جذوع أشجار متفحمة جراء الحرائق.. الخيار لنا
بين غابات خضراء وارفة، وبين جذوع أشجار متفحمة جراء الحرائق.. الخيار لنا
© Sputnik . AI generated
الخيار لنا، بين مساحات خضراء خصبة تعج فيها الحياة، وأخرى قاحلة.
الخيار لنا، بين مساحات خضراء خصبة تعج فيها الحياة، وأخرى قاحلة.
© Sputnik . AI generated
الفرق بين مدن خضراء صحية، وبين مدن صناعية يملأ دخانها الأسود السماء.
الفرق بين مدن خضراء صحية، وبين مدن صناعية يملأ دخانها الأسود السماء.
© Sputnik . AI generated
صورة تظهر ضرورة الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض وتركها تعيش وسط بيئتها.
صورة تظهر ضرورة الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض وتركها تعيش وسط بيئتها.
© Sputnik . AI generated
تظهر الصورة الفرق بين أرض تجري فيها المياه، وبين أرض قاحلة لا توجد فيها حياة.
تظهر الصورة الفرق بين أرض تجري فيها المياه، وبين أرض قاحلة لا توجد فيها حياة.
© Sputnik . AI generated
الفرق بين حياة الدب القطبي في بيىئته الطبيعية النظيفة، وبين تحوله للعيش في بيئة صناعية مدمرة.
الفرق بين حياة الدب القطبي في بيىئته الطبيعية النظيفة، وبين تحوله للعيش في بيئة صناعية مدمرة.