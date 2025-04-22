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https://sarabic.ae/20250422/جامعة-هارفارد-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-تخفيضات-ترامب-في-ميزانيتها-1099774990.html
جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد تخفيضات ترامب في ميزانيتها
جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد تخفيضات ترامب في ميزانيتها
سبوتنيك عربي
رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانيتها غير قانونية. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T03:20+0000
2025-04-22T03:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جامعة هارفارد
العالم
ترامب
ترامب
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جامعة هارفاردواشنطن –سبوتنيك. وبحسب وثيقة حصلت عليها "سبوتنيك" فإن الجامعة "قدمت دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية المؤسسة التعليمية ومتطلبات "الرقابة" على الطلاب الأجانب غير قانونية".والاثنين، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مصادر، أن إدارة ترامب تخطط لخفض مليار دولار إضافية من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد وسط رفض المدرسة إجراء تغييرات على سياساتها المتعلقة بالموظفين والتعليم.ورفضت جامعة هارفارد اتهامات إدارة ترامب بأنها تغض الطرف عن معاداة السامية، وخاصة من جانب الطلاب الدوليين، وقالت إنها تتخذ خطوات لمكافحة معاداة السامية ولكنها لا تنوي انتهاك الحقوق الدستورية لحرية التعبير.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها ستخفض 2.2 مليار دولار من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد بعد أن رفضت قيادة الجامعة علنًا مطالب البيت الأبيض بتغييرات في سياسات الموظفين والتعليم.
https://sarabic.ae/20230615/اتهام-مدير-مشرحة-كلية-الطب-في-جامعة-هارفارد-بالاتجار-بأعضاء-بشرية-1078132602.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جامعة هارفارد, العالم, ترامب, ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, جامعة هارفارد, العالم, ترامب, ترامب

جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد تخفيضات ترامب في ميزانيتها

03:20 GMT 22.04.2025
© flickr.com / Rogerجامعة هارفارد
جامعة هارفارد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© flickr.com / Roger
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رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانيتها غير قانونية.
جامعة هارفارد
واشنطن –سبوتنيك. وبحسب وثيقة حصلت عليها "سبوتنيك" فإن الجامعة "قدمت دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية المؤسسة التعليمية ومتطلبات "الرقابة" على الطلاب الأجانب غير قانونية".
وجاء في الدعوى القضائية، أن "تصرفات المدعى عليهم تهدد الاستقلال الأكاديمي لجامعة هارفارد، وتُعرّض للخطر الأبحاث الحيوية والمنقذة للحياة والرائدة التي تُجرى هناك. وهي جزء من محاولة الحكومة معاقبة هارفارد على حمايتها لحقوقها الدستورية".
والاثنين، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مصادر، أن إدارة ترامب تخطط لخفض مليار دولار إضافية من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد وسط رفض المدرسة إجراء تغييرات على سياساتها المتعلقة بالموظفين والتعليم.
ورفضت جامعة هارفارد اتهامات إدارة ترامب بأنها تغض الطرف عن معاداة السامية، وخاصة من جانب الطلاب الدوليين، وقالت إنها تتخذ خطوات لمكافحة معاداة السامية ولكنها لا تنوي انتهاك الحقوق الدستورية لحرية التعبير.
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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها ستخفض 2.2 مليار دولار من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد بعد أن رفضت قيادة الجامعة علنًا مطالب البيت الأبيض بتغييرات في سياسات الموظفين والتعليم.
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