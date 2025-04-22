زوراب تسيريتيلي... الوجه الروسي للفن العالمي المعاصر

تسيريتيلي في افتتاح معرضه للرسم "لقد ولدت بستاني" في معرض الفنون الجميلة.
تسيريتيلي في افتتاح معرضه للرسم "لقد ولدت بستاني" في معرض الفنون الجميلة.
نصب تذكاري لبطرس الأكبر، من تصميم تسيريتيلي.
نصب تذكاري لبطرس الأكبر، من تصميم تسيريتيلي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح تسيريتيلي وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الرابعة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح تسيريتيلي وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الرابعة.
تكوين مرجاني ضخم لحوض التجديف في مجمع ملاعب أدلر، من تصميم تسيريتيلي.
تكوين مرجاني ضخم لحوض التجديف في مجمع ملاعب أدلر، من تصميم تسيريتيلي.
تسيريتيلي خلال تقديم عمله النحتي الضخم "ليلة إيباتيف"، المخصص للمصير المأساوي للعائلة المالكة.
تسيريتيلي خلال تقديم عمله النحتي الضخم "ليلة إيباتيف"، المخصص للمصير المأساوي للعائلة المالكة.
لقاء جمع تسيريتيلي بالمخرج السينمائي جورجي دانيليا خلال معرض لأعمال تسيريتيلي.
لقاء جمع تسيريتيلي بالمخرج السينمائي جورجي دانيليا خلال معرض لأعمال تسيريتيلي.
"مأساة الأمم" هي تركيبة نحتية من تصميم تسيريتيلي، مخصصة لسجناء معسكرات الاعتقال الفاشية على خلفية كنيسة القديس العظيم الشهيد جاورجيوس المنتصر.
"مأساة الأمم" هي تركيبة نحتية من تصميم تسيريتيلي، مخصصة لسجناء معسكرات الاعتقال الفاشية على خلفية كنيسة القديس العظيم الشهيد جاورجيوس المنتصر.
تسيريتيلي يتقبل الهدايا بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ85 خلال اجتماع هيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للفنون.
تسيريتيلي يتقبل الهدايا بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ85 خلال اجتماع هيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للفنون.
موظف في شركة "غورمست" أثناء تنظيف نافورة "فريمينا غودا" في ساحة "مانيجنايا" في موسكو.
موظف في شركة "غورمست" أثناء تنظيف نافورة "فريمينا غودا" في ساحة "مانيجنايا" في موسكو.
تسيريتيلي في حفل الكشف عن لوحة تذكارية للشاعر سيرغي ميخالكوف على جدار المنزل 35 في شارع بوفارسكايا في موسكو.
تسيريتيلي في حفل الكشف عن لوحة تذكارية للشاعر سيرغي ميخالكوف على جدار المنزل 35 في شارع بوفارسكايا في موسكو.
تسيريتيلي في مرسمه عام 1990.
تسيريتيلي في مرسمه عام 1990.
تسيريتيلي والفنانة الإيطالية فرانشيسكا ليوني في افتتاح معرضها الفردي "خارج نطاق الرؤية" في متحف موسكو للفن الحديث.
تسيريتيلي والفنانة الإيطالية فرانشيسكا ليوني في افتتاح معرضها الفردي "خارج نطاق الرؤية" في متحف موسكو للفن الحديث.
تسيريتيلي في فصله الدراسي الرئيسي في متحف ومجمع المعارض التابع للأكاديمية الروسية للفنون.
تسيريتيلي في فصله الدراسي الرئيسي في متحف ومجمع المعارض التابع للأكاديمية الروسية للفنون.
تسيريتيلي في الافتتاح الكبير لمعرض الصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام روسيا إلى اليونسكو.
تسيريتيلي في الافتتاح الكبير لمعرض الصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام روسيا إلى اليونسكو.
تسيريتيلي يقف بجوار تمثاله التذكاري لهجمات 11 سبتمبر، عندما كان قيد الإنشاء على الواجهة البحرية في بايون، نيوجيرسي.
تسيريتيلي يقف بجوار تمثاله التذكاري لهجمات 11 سبتمبر، عندما كان قيد الإنشاء على الواجهة البحرية في بايون، نيوجيرسي.