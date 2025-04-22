زوراب تسيريتيلي... الوجه الروسي للفن العالمي المعاصر

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
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زوراب تسيريتيلي... الوجه الروسي للفن العالمي المعاصر
زوراب تسيريتيلي... الوجه الروسي للفن العالمي المعاصر
سبوتنيك عربي
يعد الفنان والنحات الروسي والجورجي البارز، ورئيس الأكاديمية الروسية للفنون، زوراب تسيريتيلي، من أبرز الفنانيين الذين أسهموا في رسم الوجه الروسي للفن العالمي... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, روسيا, صور, فنون
фото, روسيا, صور, فنون

زوراب تسيريتيلي... الوجه الروسي للفن العالمي المعاصر

11:31 GMT 22.04.2025
تابعنا عبر
يعد الفنان والنحات الروسي والجورجي البارز، ورئيس الأكاديمية الروسية للفنون، زوراب تسيريتيلي، من أبرز الفنانيين الذين أسهموا في رسم الوجه الروسي للفن العالمي المعاصر، من خلال آلاف الأعمال الفنية، في الرسم والنحت والجداريات والفسيفساء، التي انتشرت حول العالم. فريق تحرير "سبوتنيك" اختار لكم مجموعة من الصور التي توثق لحظات في حياته.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

تسيريتيلي في افتتاح معرضه للرسم "لقد ولدت بستاني" في معرض الفنون الجميلة.

 تسيريتيلي في افتتاح معرضه للرسم &quot;لقد ولدت بستاني&quot; في معرض الفنون الجميلة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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تسيريتيلي في افتتاح معرضه للرسم "لقد ولدت بستاني" في معرض الفنون الجميلة.

© Sputnik . Sergey Pyatakov

نصب تذكاري لبطرس الأكبر، من تصميم تسيريتيلي.

نصب تذكاري لبطرس الأكبر، من تصميم تسيريتيلي. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Sergey Pyatakov

نصب تذكاري لبطرس الأكبر، من تصميم تسيريتيلي.

© Sputnik . Pool/Alexey Panov

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح تسيريتيلي وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الرابعة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح تسيريتيلي وسام &quot;الاستحقاق للوطن&quot; من الدرجة الرابعة. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Pool/Alexey Panov

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح تسيريتيلي وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الرابعة.

© Getty Images / Albert Liberman

تكوين مرجاني ضخم لحوض التجديف في مجمع ملاعب أدلر، من تصميم تسيريتيلي.

تكوين مرجاني ضخم لحوض التجديف في مجمع ملاعب أدلر، من تصميم تسيريتيلي. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Albert Liberman

تكوين مرجاني ضخم لحوض التجديف في مجمع ملاعب أدلر، من تصميم تسيريتيلي.

© Sputnik . Sergey Pyatakov

تسيريتيلي خلال تقديم عمله النحتي الضخم "ليلة إيباتيف"، المخصص للمصير المأساوي للعائلة المالكة.

تسيريتيلي خلال تقديم عمله النحتي الضخم &quot;ليلة إيباتيف&quot;، المخصص للمصير المأساوي للعائلة المالكة. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Sergey Pyatakov

تسيريتيلي خلال تقديم عمله النحتي الضخم "ليلة إيباتيف"، المخصص للمصير المأساوي للعائلة المالكة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

لقاء جمع تسيريتيلي بالمخرج السينمائي جورجي دانيليا خلال معرض لأعمال تسيريتيلي.

لقاء جمع تسيريتيلي بالمخرج السينمائي جورجي دانيليا خلال معرض لأعمال تسيريتيلي. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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لقاء جمع تسيريتيلي بالمخرج السينمائي جورجي دانيليا خلال معرض لأعمال تسيريتيلي.

© Sputnik . Alexander Polyakov / الانتقال إلى بنك الصور

"مأساة الأمم" هي تركيبة نحتية من تصميم تسيريتيلي، مخصصة لسجناء معسكرات الاعتقال الفاشية على خلفية كنيسة القديس العظيم الشهيد جاورجيوس المنتصر.

&quot;مأساة الأمم&quot; هي تركيبة نحتية من تصميم تسيريتيلي، مخصصة لسجناء معسكرات الاعتقال الفاشية على خلفية كنيسة القديس العظيم الشهيد جاورجيوس المنتصر. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Alexander Polyakov
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"مأساة الأمم" هي تركيبة نحتية من تصميم تسيريتيلي، مخصصة لسجناء معسكرات الاعتقال الفاشية على خلفية كنيسة القديس العظيم الشهيد جاورجيوس المنتصر.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

تسيريتيلي يتقبل الهدايا بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ85 خلال اجتماع هيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للفنون.

 تسيريتيلي يتقبل الهدايا بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ85 خلال اجتماع هيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للفنون. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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تسيريتيلي يتقبل الهدايا بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ85 خلال اجتماع هيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للفنون.

© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصور

موظف في شركة "غورمست" أثناء تنظيف نافورة "فريمينا غودا" في ساحة "مانيجنايا" في موسكو.

موظف في شركة &quot;غورمست&quot; أثناء تنظيف نافورة &quot;فريمينا غودا&quot; في ساحة &quot;مانيجنايا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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موظف في شركة "غورمست" أثناء تنظيف نافورة "فريمينا غودا" في ساحة "مانيجنايا" في موسكو.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

تسيريتيلي في حفل الكشف عن لوحة تذكارية للشاعر سيرغي ميخالكوف على جدار المنزل 35 في شارع بوفارسكايا في موسكو.

تسيريتيلي في حفل الكشف عن لوحة تذكارية للشاعر سيرغي ميخالكوف على جدار المنزل 35 في شارع بوفارسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Alexey Filippov
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تسيريتيلي في حفل الكشف عن لوحة تذكارية للشاعر سيرغي ميخالكوف على جدار المنزل 35 في شارع بوفارسكايا في موسكو.

© Getty Images / Albert Liberman

تسيريتيلي في مرسمه عام 1990.

 تسيريتيلي في مرسمه عام 1990. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Albert Liberman

تسيريتيلي في مرسمه عام 1990.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

تسيريتيلي والفنانة الإيطالية فرانشيسكا ليوني في افتتاح معرضها الفردي "خارج نطاق الرؤية" في متحف موسكو للفن الحديث.

تسيريتيلي والفنانة الإيطالية فرانشيسكا ليوني في افتتاح معرضها الفردي &quot;خارج نطاق الرؤية&quot; في متحف موسكو للفن الحديث. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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تسيريتيلي والفنانة الإيطالية فرانشيسكا ليوني في افتتاح معرضها الفردي "خارج نطاق الرؤية" في متحف موسكو للفن الحديث.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

تسيريتيلي في فصله الدراسي الرئيسي في متحف ومجمع المعارض التابع للأكاديمية الروسية للفنون.

 تسيريتيلي في فصله الدراسي الرئيسي في متحف ومجمع المعارض التابع للأكاديمية الروسية للفنون. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تسيريتيلي في فصله الدراسي الرئيسي في متحف ومجمع المعارض التابع للأكاديمية الروسية للفنون.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

تسيريتيلي في الافتتاح الكبير لمعرض الصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام روسيا إلى اليونسكو.

 تسيريتيلي في الافتتاح الكبير لمعرض الصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام روسيا إلى اليونسكو. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تسيريتيلي في الافتتاح الكبير لمعرض الصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام روسيا إلى اليونسكو.

© AP Photo / Mike Derer

تسيريتيلي يقف بجوار تمثاله التذكاري لهجمات 11 سبتمبر، عندما كان قيد الإنشاء على الواجهة البحرية في بايون، نيوجيرسي.

تسيريتيلي يقف بجوار تمثاله التذكاري لهجمات 11 سبتمبر، عندما كان قيد الإنشاء على الواجهة البحرية في بايون، نيوجيرسي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mike Derer

تسيريتيلي يقف بجوار تمثاله التذكاري لهجمات 11 سبتمبر، عندما كان قيد الإنشاء على الواجهة البحرية في بايون، نيوجيرسي.

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