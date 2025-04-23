https://sarabic.ae/20250423/أبرز-الاتفاقيات-التي-وقعتها-روسيا-وسلطنة-عمان-1099816792.html
أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان
أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما، في العاصمة الروسية موسكو. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T09:20+0000
2025-04-23T09:20+0000
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وتضمن البيان أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان، والتي شملت بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما، في العاصمة الروسية موسكو.
وتضمن البيان أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان، والتي شملت بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.