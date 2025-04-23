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القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250423/أبرز-الاتفاقيات-التي-وقعتها-روسيا-وسلطنة-عمان-1099816792.html
أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان
أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما، في العاصمة الروسية موسكو. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
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وتضمن البيان أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان، والتي شملت بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان

09:20 GMT 23.04.2025
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما، في العاصمة الروسية موسكو.
وتضمن البيان أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان، والتي شملت بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
أبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان - سبوتنيك عربي
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