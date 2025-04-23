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"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدفين حيويين في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرة مسيرة
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدفين حيويين في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قواتها هجومين على هدفين وصفتهما بـ "الحيويين" في إسرائيل، وذلك ردا على استئنافها عملياتها العسكرية في... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T11:16+0000
2025-04-23T11:16+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية على هدف حيوي للعدو في حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".وأضاف أن "الصاروخ الفرط صوتي وصل إلى هدفه في حيفا ومنظومات العدو فشلت في اعتراضه، وأحدث حالة من الخوف والهلع حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ".وذكر سريع، أن "سلاح الجو المُسير نفذ عملية عسكرية على هدف حيوي في يافا المحتلة (تل أبيب) بطائرة مسيرة".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "الشعب اليمني لن يتراجع ولن يتخلى عن تنفيذ واجباته وسيواصل عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار".يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أعلن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن دعمهم للمقاومة الفلسطينية، وبدأوا بتنفيذ هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.الهجمات انطلقت بشكل رمزي في البداية، لكن سرعان ما تبنت الجماعة استراتيجية أكثر تصعيدا، حيث أعلنت استهداف إيلات جنوب إسرائيل بعدة صواريخ وطائرات مسيرة، بعضها تم اعتراضه من قِبل الجيش الإسرائيلي أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.من جانبها، الولايات المتحدة ردّت بإطلاق عملية "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، بعد أن وسّع الحوثيون نطاق عملياتهم لتشمل استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250421/نتنياهو-يتوعد-أنصار-الله-بـرد-قاسي-1099764754.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدفين حيويين في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرة مسيرة
11:16 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 11:19 GMT 23.04.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قواتها هجومين على هدفين وصفتهما بـ "الحيويين" في إسرائيل، وذلك ردا على استئنافها عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية على هدف حيوي للعدو في حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".
وأضاف أن "الصاروخ الفرط صوتي وصل إلى هدفه في حيفا ومنظومات العدو فشلت في اعتراضه، وأحدث حالة من الخوف والهلع حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ".
وذكر سريع، أن "سلاح الجو المُسير نفذ عملية عسكرية على هدف حيوي في يافا المحتلة (تل أبيب) بطائرة مسيرة".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "الشعب اليمني لن يتراجع ولن يتخلى عن تنفيذ واجباته وسيواصل عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار".
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أعلن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن دعمهم للمقاومة الفلسطينية، وبدأوا بتنفيذ هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.
الهجمات انطلقت بشكل رمزي في البداية، لكن سرعان ما تبنت الجماعة استراتيجية أكثر تصعيدا، حيث أعلنت استهداف إيلات جنوب إسرائيل بعدة صواريخ وطائرات مسيرة، بعضها تم اعتراضه من قِبل الجيش الإسرائيلي أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
من جانبها، الولايات المتحدة ردّت بإطلاق عملية "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، بعد أن وسّع الحوثيون نطاق عملياتهم لتشمل استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.