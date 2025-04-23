"تكايا الطعام" تحتضر والجوع يتفشى في قطاع غزة
11:00 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 11:21 GMT 23.04.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يعيش قطاع غزة، منذ أكثر من 50 يومًا، تحت حصار إسرائيلي مطبق يمنع دخول المساعدات الغذائية، والإغاثية، والطبية، والبضائع الأساسية، ما جعل الجوع يتفشى في القطاع، ولم يعد أمام النازحين سوى الانتظار الطويل أمام ما تبقى من "تكايا الطعام"، التي قلّصت الحصة ليحصل الجميع على الطعام.
في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يتجمع مئات النازحين الفلسطينيين، أمام "تكية" الطعام للحصول على وجبة طعام بعد انتظار طويل.
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول أحمد الصيداوي مسؤول "التكية" لوكالة "سبوتنيك": "هذه التكية يعتمد عليها 10 آلاف شخص في منطقة النصيرات ومحيطها، ومع اشتداد الأزمة بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، أصبحت هذه التكية مهددة بالإغلاق، بسبب نفاذ المواد الغذائية".
وأضاف: "لن يستطيع النازحون الذين يعتمدون على التكية الحصول على الطعام خلال فترة قصيرة، وهناك أيضًا استهداف لتكايا الطعام"، مبينًا أنهم "يعملون في ظروف صعبة وخطيرة، لكنهم مستمرين في تقديم المساعدة للنازحين حتى نفاد المخزون".
في طابور طويل أمام "تكية" الطعام، يقف النازح أدهم أبو حجير الذي قال لـ "سبوتنيك": "90% من سكان قطاع غزة يعانون الجوع، وفقدوا كل شيء، وبسبب إغلاق المعابر لا يوجد طعام، ولا يوجد طحين، ولا وقود، ولا أبسط مقومات الحياة، لذلك الناس تأتي إلى التكايا للحصول على الطعام".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
التعب بدا واضحًا على النازحة أم ضياء أبو عرار، التي أكدت لـ"سبوتنيك"، أنها "تقف منذ ساعات في الطابور بانتظار أن تحظى بالطعام لها ولأطفالها، فقد نال التعب منهم كما الجوع في ظل واقع مأساوي يعيشه القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت أم ضياء: "منذ الساعة السابعة صباحًا أنتظر مع أطفالي الصغار للحصول على بعض الطعام، وأنا لا أستطيع شراء الطعام أو أبسط المتطلبات المعيشية"، وتابعت: "هؤلاء الأطفال من حقهم أن يذهبوا إلى المدرسة بدلًا من الانتظار أمام التكايا ليظفروا بالقليل من الطعام الذي بالكاد يسكت جوعهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشارت أم ضياء إلى أن "الحرب على القطاع تسببت بإبعاد زوجها عن عائلته، حيث نزح إلى مكان آخر، ما جعلها تتحمل مسؤولية أطفالها بمفردها"، موضحةً أنها "بعد الانتهاء من تأمين الطعام لأطفالها، يجب عليها تأمين المياه والمستلزمات الضرورية، واقع الحال الذي يجعلها لا تستطيع الاهتمام بطفلتها الرضيعة عمرها عامين، بسبب السعي طيلة اليوم وراء الطعام والماء".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأوضحت أم ضياء أنه "بسبب إغلاق المعابر هناك نقص في عدد الوجبات، ولا يتوفر الخبز بشكل كافي، بل على العكس يتوفر البسكويت بدلًا من الخبز، لكنه لا يسد جوع الأطفال".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتوقفت مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عن توزيع المساعدات الإنسانية، بسبب استمرار إغلاق المعابر، وحذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل خطير، في ظل استمرار الحرب والحصار الخانق، ما يضع نحو مليوني إنسان، أغلبيتهم من النازحين، في مواجهة شبح الجوع والعوز الكامل.
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأوضح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن "هؤلاء النازحين يعتمدون حاليًا بشكل كلي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء"، مؤكدًا أن "العائلات في القطاع لا تعرف من أين ستأتي وجبتها التالية في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكد البرنامج "ضرورة تدفق الغذاء بشكل فوري ومستمر لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي"، محذرًا من "العواقب الوخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من ظروف إنسانية كارثية ونقص حاد في جميع مقومات الحياة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 51,240 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,931 آخرين.