https://sarabic.ae/20250423/تكايا-الطعام-تحتضر-والجوع-يتفشى-في-قطاع-غزة-1099797299.html

"تكايا الطعام" تحتضر والجوع يتفشى في قطاع غزة

"تكايا الطعام" تحتضر والجوع يتفشى في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

يعيش قطاع غزة، منذ أكثر من 50 يومًا، تحت حصار إسرائيلي مطبق يمنع دخول المساعدات الغذائية، والإغاثية، والطبية، والبضائع الأساسية، ما جعل الجوع يتفشى في القطاع،... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T11:00+0000

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في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يتجمع مئات النازحين الفلسطينيين، أمام "تكية" الطعام للحصول على وجبة طعام بعد انتظار طويل.وأضاف: "لن يستطيع النازحون الذين يعتمدون على التكية الحصول على الطعام خلال فترة قصيرة، وهناك أيضًا استهداف لتكايا الطعام"، مبينًا أنهم "يعملون في ظروف صعبة وخطيرة، لكنهم مستمرين في تقديم المساعدة للنازحين حتى نفاد المخزون".التعب بدا واضحًا على النازحة أم ضياء أبو عرار، التي أكدت لـ"سبوتنيك"، أنها "تقف منذ ساعات في الطابور بانتظار أن تحظى بالطعام لها ولأطفالها، فقد نال التعب منهم كما الجوع في ظل واقع مأساوي يعيشه القطاع".وأشارت أم ضياء إلى أن "الحرب على القطاع تسببت بإبعاد زوجها عن عائلته، حيث نزح إلى مكان آخر، ما جعلها تتحمل مسؤولية أطفالها بمفردها"، موضحةً أنها "بعد الانتهاء من تأمين الطعام لأطفالها، يجب عليها تأمين المياه والمستلزمات الضرورية، واقع الحال الذي يجعلها لا تستطيع الاهتمام بطفلتها الرضيعة عمرها عامين، بسبب السعي طيلة اليوم وراء الطعام والماء".وأوضحت أم ضياء أنه "بسبب إغلاق المعابر هناك نقص في عدد الوجبات، ولا يتوفر الخبز بشكل كافي، بل على العكس يتوفر البسكويت بدلًا من الخبز، لكنه لا يسد جوع الأطفال".وأوضح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن "هؤلاء النازحين يعتمدون حاليًا بشكل كلي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء"، مؤكدًا أن "العائلات في القطاع لا تعرف من أين ستأتي وجبتها التالية في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على غزة".وأكد البرنامج "ضرورة تدفق الغذاء بشكل فوري ومستمر لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي"، محذرًا من "العواقب الوخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من ظروف إنسانية كارثية ونقص حاد في جميع مقومات الحياة".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 51,240 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,931 آخرين.

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قطاع غزة, الجوع, العالم العربي, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري