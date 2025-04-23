مذيعة ترتجف... مشاهد مروعة للحظة وقوع زلزال إسطنبول... فيديو
© AP Photo / Mustafa Karaliيبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
© AP Photo / Mustafa Karali
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يُظهر اللحظات التي عاشتها مذيعة تركية داخل الاستوديو، ومشاهد أخرى من الذعر للسكان، أثناء زلزال اليوم الذي ضرب مدينة إسطنبول.
وتداول وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد من الذعر، حيث شوهد العديد من الأشخاص وهم يهرعون إلى الشوارع، وبدأت المباني تهتز بشكل ملحوظ حيث استمرت الهزات لعدة ثوان.
وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) أن مركز الزلزال كان في بحر مرمرة، قبالة سواحل منطقة سيلفري في إسطنبول، وأن قوته بلغت 6.2 درجة.
4⃣ لحظة الزلزال من داخل استوديو "سي إن إن" التركية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 23, 2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يُظهر اللحظات التي عاشها فريق قناة "سي إن إن" التركية داخل الاستوديو أثناء زلزال اليوم الذي ضرب مدينة إسطنبول. pic.twitter.com/YXyBpdmCsA
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا على "إكس" إن "زلزالا بقوة 6.2 درجات ضرب سيلفري على بحر مرمرة في إسطنبول"، مضيفا أن السكان شعروا به في المحافظات المحيطة.
5⃣ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحلاق في إسطنبول يواصل عمله في الشارع بعد الزلزال pic.twitter.com/QwkLwjiHP3— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 23, 2025
وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإنه، ضرب في البداية زلزال بقوة 3.9 درجات، اليوم الأربعاء بعد ظهر اليوم، تبعه زلزال آخر بقوة 6.2 بعد نحو نصف ساعة، ثم زلزال ثالث بعد نحو دقيقتين بقوة 4.4.