صور ساحرة لقط "بالاس" الغريب بمناسبة يومه العالمي

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا
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قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا
© Getty Images / Gamma-Rapho/Sylvain CORDIERقطة بالاس صغيرة تحمل قارضًا في فمها، منغوليا
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© Getty Images / Gamma-Rapho/Sylvain CORDIER
قطة بالاس صغيرة تحمل قارضًا في فمها، منغوليا
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قطة بالاس في حديقة الحيوانات، زيورخ، سويسرا
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© Sputnik . Natalia Seliverstova/
قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
قطة بالاس الصغيرة في حديقة الحيوانات في نوفوسيبيرسك، روسيا
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قطة بالاس الصغيرة في حديقة الحيوانات في نوفوسيبيرسك، روسيا
© AP Photo / Alessandro Della Bella/Keystone
قطة بالاس تطل من فتحة كهف في حظيرتها في حديقة الحيوانات في زيورخ، سويسرا.
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© AP Photo / Alessandro Della Bella/Keystone
قطة بالاس تطل من فتحة كهف في حظيرتها في حديقة الحيوانات في زيورخ، سويسرا.
© Getty Images / Gamma-Rapho/Sylvain CORDIER
قطة بالاس الصغيرة وهي تركض، في منغوليا
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© Getty Images / Gamma-Rapho/Sylvain CORDIER
قطة بالاس الصغيرة وهي تركض، في منغوليا
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورقطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا
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قطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
قطة بالاس في حظيرة حديقة الحيوانات في موسكو، روسيا
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قطة بالاس في حظيرة حديقة الحيوانات في موسكو، روسيا