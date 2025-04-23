صور ساحرة لقط "بالاس" الغريب بمناسبة يومه العالمي

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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صور ساحرة لقط "بالاس" الغريب بمناسبة يومه العالمي
صور ساحرة لقط "بالاس" الغريب بمناسبة يومه العالمي
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" لكم صورًا ساحرةً لقط "بالاس" بمناسبة يومه العالمي 23 أبريل/نيسان. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور ساحرة لقط "بالاس" الغريب بمناسبة يومه العالمي

13:34 GMT 23.04.2025
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" لكم صورًا ساحرةً لقط "بالاس" بمناسبة يومه العالمي 23 أبريل/نيسان.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا

قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا

© Getty Images / Gamma-Rapho/Sylvain CORDIERقطة بالاس صغيرة تحمل قارضًا في فمها، منغوليا
قطة بالاس صغيرة تحمل قارضًا في فمها، منغوليا - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / Gamma-Rapho/Sylvain CORDIER
قطة بالاس صغيرة تحمل قارضًا في فمها، منغوليا
CC BY-SA 3.0 / Karin st / Manul2

قطة بالاس في حديقة الحيوانات، زيورخ، سويسرا

قطة بالاس في حديقة الحيوانات، زيورخ، سويسرا - سبوتنيك عربي
3/9
CC BY-SA 3.0 / Karin st / Manul2

قطة بالاس في حديقة الحيوانات، زيورخ، سويسرا

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا

قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
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قطة بالاس في حديقة الحيوانات، موسكو، روسيا

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

قطة بالاس الصغيرة في حديقة الحيوانات في نوفوسيبيرسك، روسيا

قطة بالاس الصغيرة في حديقة الحيوانات في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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قطة بالاس الصغيرة في حديقة الحيوانات في نوفوسيبيرسك، روسيا

© AP Photo / Alessandro Della Bella/Keystone

قطة بالاس تطل من فتحة كهف في حظيرتها في حديقة الحيوانات في زيورخ، سويسرا.

قطة بالاس تطل من فتحة كهف في حظيرتها في حديقة الحيوانات في زيورخ، سويسرا. - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Alessandro Della Bella/Keystone

قطة بالاس تطل من فتحة كهف في حظيرتها في حديقة الحيوانات في زيورخ، سويسرا.

© Getty Images / Gamma-Rapho/Sylvain CORDIER

قطة بالاس الصغيرة وهي تركض، في منغوليا

قطة بالاس الصغيرة وهي تركض، في منغوليا - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / Gamma-Rapho/Sylvain CORDIER

قطة بالاس الصغيرة وهي تركض، في منغوليا

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورقطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا
قطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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قطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

قطة بالاس في حظيرة حديقة الحيوانات في موسكو، روسيا

قطة بالاس في حظيرة حديقة الحيوانات في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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قطة بالاس في حظيرة حديقة الحيوانات في موسكو، روسيا

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