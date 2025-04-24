https://sarabic.ae/20250424/الجيش-الجزائري-يتحرك-إطلاق-عملية-بحث-عن-طفل-مفقود-في-البليدة-صور-1099863739.html
الجيش الجزائري يتحرك... إطلاق عملية بحث عن طفل مفقود في البليدة... صور
الجيش الجزائري يتحرك... إطلاق عملية بحث عن طفل مفقود في البليدة... صور
سبوتنيك عربي
أطلق الجيش الجزائري، اليوم الخميس، عملية بحث واسعة عن طفل مفقود يبلغ من العمر 13 عاما، في منطقة برحال بوزيري في ولاية البليدة جنوب العاصمة الجزائر. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T16:06+0000
2025-04-24T16:06+0000
2025-04-24T16:06+0000
الجزائر
طفل
بحث
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وأفادت "إذاعة البليدة"، أنه يشارك في عملية البحث، أفراد من الجيش الوطني الشعبي وأعوان الحماية المدنية وعدد من أهالي المنطقة.والطفل الذي يدعى نوح، فُقد منذ يوم أمس الأربعاء، في منطقة برحال بوزيري بمركز عمروصة ببلدية بوينان التابعة إقليميا لولاية البليدة.
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الجزائر, طفل, بحث
الجيش الجزائري يتحرك... إطلاق عملية بحث عن طفل مفقود في البليدة... صور
أطلق الجيش الجزائري، اليوم الخميس، عملية بحث واسعة عن طفل مفقود يبلغ من العمر 13 عاما، في منطقة برحال بوزيري في ولاية البليدة جنوب العاصمة الجزائر.
وأفادت "إذاعة البليدة"، أنه يشارك في عملية البحث، أفراد من الجيش الوطني الشعبي وأعوان الحماية المدنية وعدد من أهالي المنطقة.
والطفل الذي يدعى نوح، فُقد منذ يوم أمس الأربعاء، في منطقة برحال بوزيري بمركز عمروصة ببلدية بوينان التابعة إقليميا لولاية البليدة.