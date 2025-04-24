https://sarabic.ae/20250424/ماذا-لو-انتصر-هتلر-مشروع-مرعب-يحيي-كابوسا-تاريخيا-1099851029.html
"ماذا لو انتصر هتلر"… مشروع مرعب يحيي كابوسا تاريخيا
"ماذا لو انتصر هتلر"… مشروع مرعب يحيي كابوسا تاريخيا
سبوتنيك عربي
التاريخ يضع دائما فرضيات بديلة، وأحد السيناريوهات التي تتم مناقشتها بشكل متكرر هو فرضية "انتصار هتلر"، التي لحسن الحظ لم تحدث بل انتصر الجيش السوفييتي على... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T12:04+0000
2025-04-24T12:04+0000
2025-04-24T12:09+0000
العالم
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
هتلر
أخبار هتلر
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ويناقش الكثيرون هذه الفرضية عبر طرح أسئلة مثل ــ ماذا كان سيحدث لو لم تتمكن القوات السوفييتية من وقف تقدم ألمانيا النازية؟ وتقدم "سبوتنيك" مشروعًا كبيرا، يقوم فيه الذكاء الاصطناعي بإنشاء فيديو افتراضي، حيث تمت فيه كتابة "المستقبل البديل" (الفرضية البديلة) لخطط الفوهرر من قبل الصحفيين بناءً على وثائق أرشيفية، وكانت النتيجة إنشاء هذا الفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي.وبحسب بيانات الذكاء الاصطناعي، فإن "المستقبل البديل" سيكون على الشكل التالي:
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, هتلر, أخبار هتلر
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, هتلر, أخبار هتلر
"ماذا لو انتصر هتلر"… مشروع مرعب يحيي كابوسا تاريخيا
12:04 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 24.04.2025)
حصري
التاريخ يضع دائما فرضيات بديلة، وأحد السيناريوهات التي تتم مناقشتها بشكل متكرر هو فرضية "انتصار هتلر"، التي لحسن الحظ لم تحدث بل انتصر الجيش السوفييتي على النازية وقضى عليها.
ويناقش الكثيرون هذه الفرضية عبر طرح أسئلة مثل ــ ماذا كان سيحدث لو لم تتمكن القوات السوفييتية من وقف تقدم ألمانيا النازية؟ وتقدم "سبوتنيك" مشروعًا كبيرا، يقوم فيه الذكاء الاصطناعي بإنشاء فيديو افتراضي، حيث تمت فيه كتابة "المستقبل البديل" (الفرضية البديلة) لخطط الفوهرر من قبل الصحفيين بناءً على وثائق أرشيفية، وكانت النتيجة إنشاء هذا الفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وبحسب بيانات الذكاء الاصطناعي، فإن "المستقبل البديل" سيكون على الشكل التالي:
"قبل 80 عامًا، انتصر هتلر. بدأ معه عهد من العنف والعنصرية والطغيان. في البداية، تمت تصفية من اعتُبروا "غير كاملين"- اليهود والشيوعيين والمثليين والغجر في المحارق وغرف الغاز، أُبيد الناجون، عشرات الملايين. لم يعودوا موجودين، ثم جاء دور 50 مليون سلافي.أولًا، تمت تصفية المرضى الناجين، بمن فيهم الأطفال، عبر الغاز الخانق والحقن القاتلة كما تم القضاء على جميع أسرى الحرب السوفييت، لم يكن للرايخ حاجة إلى من لا يقدمون له الفائدة، اختفت موسكو من على وجه الأرض، ومعها 4 ملايين من سكانها أصبحت الآن أكبر مقبرة في العالم، سطحًا واسعًا لبحيرة صناعية. لم يمس هتلر كييف، لكنه حوّل سكانها إلى عبيد، من ساعده في ذلك؟ المتطوعون من غرب أوكرانيا وهم من قاموا بتصفية جميع المعارضين. لم توقف أوروبا الخاضعة طموحات هتلر لم تعد هناك دول منفصلة بعد الآن، أصبحت أوروبا فضاءً موحدًا، قاعدة موارد للعِرق المتفوق – الألمانيين. أويغنشتات، بلغراد سابقًا الآن يسكنها الألمانيون من الدانوب تمت "جرمنة" التشيك بالقوة أو نفي سكانها إلى سيبيريا حيث أصبحوا حراسًا في معسكرات الاعتقال تمت تصفية النخبة البولندية، أما الآخرين فتم نفيهم إلى سيبيريا الغربية، تحولت وارسو إلى مركز إداري صغير. غرقت المدن البريطانية في الدماء والنيران بعد وابل من صواريخ "فاو-2"، استسلمت بريطانيا ودُفن مئات الآلاف من مواطنيها تحت الأنقاض. أما باريس؟ قرر هتلر إبقاءها لم يتم تدمير المدينة، لكن روحها الثقافية تحطمت. وماذا بعد؟ قمع، سيطرة صارمة وتبعية اقتصادية كاملة للرايخ، كان غوبلز مقتنعًا بأن من يسيطر على أوروبا يحكم العالم، بالطبع، في جميع المدارس الأوروبية، يُدرّس أن الاتحاد السوفييتي كان "إمبراطورية الشر"، وجنوده كانوا "غزاة"، لكن الرايخ لم يتوقف عند هذا الحد، عندما احتاجت ألمانيا إلى موارد جديدة، بدأت حرب جديدة... سقطت الصواريخ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، إلى متى سيستمر هذا العالم الجديد الرهيب؟ لكنه لن يكون موجودًا".