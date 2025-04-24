https://sarabic.ae/20250424/مقتل-54-جنديا-في-هجمات-لمسلحين-على-مواقع-للجيش-شمال-جمهورية-بنين-1099837590.html
مقتل 54 جنديا في هجمات لمسلحين على مواقع للجيش شمال جمهورية بنين
مقتل 54 جنديا في هجمات لمسلحين على مواقع للجيش شمال جمهورية بنين
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة جمهورية بنين، أمس الأربعاء، مقتل 54 جنديًا وتحييد 33 مسلحًا، عقب هجمات نفذها مسلحون الأسبوع الماضي على مواقع للجيش في شمالي البلاد. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T02:10+0000
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الجزائر – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة، ويلفريد لياندر هونغبيدجي، في مؤتمر صحافي، بحسب موقع "24 ساعة في بنين": "عدد القتلى في صفوف الجيش جراء الهجمات الأخيرة هو 54، ولم يصل إلى مئة كما يتم تداوله عبر الإنترنت".وأضاف أن "هذا لا يقلل من خطورة ما حدث"، مشيرًا إلى "مقتل 33 إرهابيًا خلال الاشتباكات مع جيشنا"، ومؤكدًا على "ضرورة تعزيز القدرات العملياتية للجيش لمواجهة التهديدات الإرهابية".وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بمقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين في هجوم شنه مسلحون على مواقع للجيش شمالي البلاد، بينما تم القضاء على 11 مسلحًا خلال المواجهات.وفي 17 فبراير الماضي، قُتل 6 جنود في هجوم مسلح في منطقة بانيكورا شمال شرق بنين، فيما تم تحييد 17 إرهابيًا.وسبق ذلك مقتل عشرات الجنود البنينيين في هجوم وقع في يناير الماضي، في مقاطعة أليبوري الشمالية، التي تتاخم حدود النيجر وبوركينا فاسو.
https://sarabic.ae/20221002/مصرع-14-مدنيا-في-هجوم-مسلح-شرق-الكونغو-الديموقراطية-1068534375.html
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بنين, العالم, النيجر, بوركينا فاسو
بنين, العالم, النيجر, بوركينا فاسو
مقتل 54 جنديا في هجمات لمسلحين على مواقع للجيش شمال جمهورية بنين
أعلنت حكومة جمهورية بنين، أمس الأربعاء، مقتل 54 جنديًا وتحييد 33 مسلحًا، عقب هجمات نفذها مسلحون الأسبوع الماضي على مواقع للجيش في شمالي البلاد.
الجزائر – سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الحكومة، ويلفريد لياندر هونغبيدجي، في مؤتمر صحافي، بحسب موقع "24 ساعة في بنين": "عدد القتلى في صفوف الجيش جراء الهجمات الأخيرة هو 54، ولم يصل إلى مئة كما يتم تداوله عبر الإنترنت".
وأضاف أن "هذا لا يقلل من خطورة ما حدث"، مشيرًا إلى "مقتل 33 إرهابيًا خلال الاشتباكات مع جيشنا"، ومؤكدًا على "ضرورة تعزيز القدرات العملياتية للجيش لمواجهة التهديدات الإرهابية".
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بمقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين
في هجوم شنه مسلحون على مواقع للجيش شمالي البلاد، بينما تم القضاء على 11 مسلحًا خلال المواجهات.
وفي 17 فبراير الماضي، قُتل 6 جنود في هجوم مسلح في منطقة بانيكورا شمال شرق بنين، فيما تم تحييد 17 إرهابيًا.
وسبق ذلك مقتل عشرات الجنود البنينيين في هجوم وقع في يناير الماضي، في مقاطعة أليبوري الشمالية، التي تتاخم حدود النيجر وبوركينا فاسو.