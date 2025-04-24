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ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
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29 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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الإنسان والثقافة
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
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نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
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انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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المدن الروسية تتزين بيافطات عيد النصر
المدن الروسية تتزين بيافطات عيد النصر
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للزينة المنتشرة في المدن الروسية استعدادا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى "عيد النصر". 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم

المدن الروسية تتزين بيافطات عيد النصر

08:16 GMT 24.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للزينة المنتشرة في المدن الروسية استعدادا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى "عيد النصر".
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

زينة يوم النصر على مبنى المتحف التاريخي في موسكو.

زينة يوم النصر على مبنى المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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زينة يوم النصر على مبنى المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

لوحة جدارية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جدار مبنى سكني في شارع كوبيلوفا في كراسنويارسك.

لوحة جدارية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جدار مبنى سكني في شارع كوبيلوفا في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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لوحة جدارية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جدار مبنى سكني في شارع كوبيلوفا في كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لقطار فائق السرعة "لاستوتشكا"، يحمل علامة "الذكرى الثمانين للنصر"، في محطة سكة حديد بيلاروسكايا في موسكو.

صورة لقطار فائق السرعة &quot;لاستوتشكا&quot;، يحمل علامة &quot;الذكرى الثمانين للنصر&quot;، في محطة سكة حديد بيلاروسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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صورة لقطار فائق السرعة "لاستوتشكا"، يحمل علامة "الذكرى الثمانين للنصر"، في محطة سكة حديد بيلاروسكايا في موسكو.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لساحة مزينة بالملصقات للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك.

صورة لساحة مزينة بالملصقات للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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صورة لساحة مزينة بالملصقات للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك.

© Sputnik . Press service of Aeroflot / الانتقال إلى بنك الصور

عمال يقومون بإلصاق شعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة "إيرباص" في مجمع "إيروفلوت تكنيكس" للطائرات.

عمال يقومون بإلصاق شعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة &quot;إيرباص&quot; في مجمع &quot;إيروفلوت تكنيكس&quot; للطائرات. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Press service of Aeroflot
/
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عمال يقومون بإلصاق شعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة "إيرباص" في مجمع "إيروفلوت تكنيكس" للطائرات.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

زينة يوم النصر في ساحة مانيجنايا أمام المتحف التاريخي في موسكو.

زينة يوم النصر في ساحة مانيجنايا أمام المتحف التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

زينة يوم النصر في ساحة مانيجنايا أمام المتحف التاريخي في موسكو.

© Sputnik . Press service of Aeroflot / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لشعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة "إيرباص" في مجمع حظيرة "إيروفلوت تكنيكس" للطائرات.

صورة لشعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة &quot;إيرباص&quot; في مجمع حظيرة &quot;إيروفلوت تكنيكس&quot; للطائرات. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Press service of Aeroflot
/
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صورة لشعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة "إيرباص" في مجمع حظيرة "إيروفلوت تكنيكس" للطائرات.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزينة الشوارع للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك.

صورة لزينة الشوارع للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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صورة لزينة الشوارع للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك.

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