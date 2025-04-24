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المدن الروسية تتزين بيافطات عيد النصر
المدن الروسية تتزين بيافطات عيد النصر
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للزينة المنتشرة في المدن الروسية استعدادا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى "عيد النصر". 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T08:16+0000
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
المدن الروسية تتزين بيافطات عيد النصر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للزينة المنتشرة في المدن الروسية استعدادا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى "عيد النصر".
زينة يوم النصر على مبنى المتحف التاريخي في موسكو.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
لوحة جدارية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جدار مبنى سكني في شارع كوبيلوفا في كراسنويارسك.
لوحة جدارية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جدار مبنى سكني في شارع كوبيلوفا في كراسنويارسك.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لقطار فائق السرعة "لاستوتشكا"، يحمل علامة "الذكرى الثمانين للنصر"، في محطة سكة حديد بيلاروسكايا في موسكو.
صورة لقطار فائق السرعة "لاستوتشكا"، يحمل علامة "الذكرى الثمانين للنصر"، في محطة سكة حديد بيلاروسكايا في موسكو.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لساحة مزينة بالملصقات للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك.
صورة لساحة مزينة بالملصقات للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك.
© Sputnik . Press service of Aeroflot / الانتقال إلى بنك الصور
عمال يقومون بإلصاق شعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة "إيرباص" في مجمع "إيروفلوت تكنيكس" للطائرات.
عمال يقومون بإلصاق شعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة "إيرباص" في مجمع "إيروفلوت تكنيكس" للطائرات.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
زينة يوم النصر في ساحة مانيجنايا أمام المتحف التاريخي في موسكو.
زينة يوم النصر في ساحة مانيجنايا أمام المتحف التاريخي في موسكو.
© Sputnik . Press service of Aeroflot / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لشعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة "إيرباص" في مجمع حظيرة "إيروفلوت تكنيكس" للطائرات.
صورة لشعار الذكرى الثمانين للنصر على طائرة "إيرباص" في مجمع حظيرة "إيروفلوت تكنيكس" للطائرات.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لزينة الشوارع للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك.
صورة لزينة الشوارع للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى على جسر إيفان ياريغين في كراسنويارسك.