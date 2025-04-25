https://sarabic.ae/20250425/ارتفاع-عدد-قتلى-تحطم-الطائرة-التايلاندية-إلى-6-1099876502.html

ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة التايلاندية إلى 6

ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة التايلاندية إلى 6

سبوتنيك عربي

تحطمت طائرة شرطة صغيرة في البحر بالقرب من بلدة ساحلية شهيرة في تايلاند، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T06:59+0000

2025-04-25T06:59+0000

2025-04-25T07:11+0000

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لقي ستة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة تابعة للشرطة الجوية، جميعهم من ضباط ورقباء الشرطة، ووفقًا لرجال الإنقاذ الذين كانوا أول من وصلوا إلى موقع الحادث، في البداية قُتل خمسة أشخاص وجُرح شخص واحد. إلا أن المصاب توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.ولم يُفصح المسؤولون فورًا عن طراز الطائرة المروحية، لكن يبدو أن صورًا من موقع الحادث تُظهر أن طائرة من طراز "Viking DHC-6 Twin Otter"، وصرحت إدارة العلاقات العامة في مقاطعة براشواب كيري خان بأن الطائرة تحطمت قرب مطار هوا هين.وأظهرت الصور الطائرة في البحر على بُعد حوالي 100 متر من الشاطئ. وبدا هيكل الطائرة منقسمًا إلى نصفين.وأكد المتحدث أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة من ضباط الشرطة.ولم يُعرف سبب تحطم الطائرة حتى الآن، في حين أوضح أرتشايون إن المسؤولين يجمعون الأدلة، ومنها بيانات من الصندوق الأسود للطائرة.

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