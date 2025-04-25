https://sarabic.ae/20250425/ارتفاع-عدد-قتلى-تحطم-الطائرة-التايلاندية-إلى-6-1099876502.html
ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة التايلاندية إلى 6
ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة التايلاندية إلى 6
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة شرطة صغيرة في البحر بالقرب من بلدة ساحلية شهيرة في تايلاند، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T06:59+0000
2025-04-25T06:59+0000
2025-04-25T07:11+0000
مجتمع
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/19/1099876347_0:324:556:637_1920x0_80_0_0_9fdf89acaf5308e55c224373056024e1.jpg
لقي ستة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة تابعة للشرطة الجوية، جميعهم من ضباط ورقباء الشرطة، ووفقًا لرجال الإنقاذ الذين كانوا أول من وصلوا إلى موقع الحادث، في البداية قُتل خمسة أشخاص وجُرح شخص واحد. إلا أن المصاب توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.ولم يُفصح المسؤولون فورًا عن طراز الطائرة المروحية، لكن يبدو أن صورًا من موقع الحادث تُظهر أن طائرة من طراز "Viking DHC-6 Twin Otter"، وصرحت إدارة العلاقات العامة في مقاطعة براشواب كيري خان بأن الطائرة تحطمت قرب مطار هوا هين.وأظهرت الصور الطائرة في البحر على بُعد حوالي 100 متر من الشاطئ. وبدا هيكل الطائرة منقسمًا إلى نصفين.وأكد المتحدث أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة من ضباط الشرطة.ولم يُعرف سبب تحطم الطائرة حتى الآن، في حين أوضح أرتشايون إن المسؤولين يجمعون الأدلة، ومنها بيانات من الصندوق الأسود للطائرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/19/1099876347_0:272:556:689_1920x0_80_0_0_b18ede7bced0bbba6dc10d0da5e88d10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة التايلاندية إلى 6
06:59 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 07:11 GMT 25.04.2025)
تحطمت طائرة شرطة صغيرة في البحر بالقرب من بلدة ساحلية شهيرة في تايلاند، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.
لقي ستة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة تابعة للشرطة الجوية، جميعهم من ضباط ورقباء الشرطة، ووفقًا لرجال الإنقاذ الذين كانوا أول من وصلوا إلى موقع الحادث، في البداية قُتل خمسة أشخاص وجُرح شخص واحد. إلا أن المصاب توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.
وقال المتحدث باسم الشرطة التايلاندية، أرتشايون كراثونج، إن الطائرة كانت تقوم برحلة تجريبية للتحضير لتدريب القفز بالمظلات في منطقة هوا هين، قبل أن تتحطم حوالي الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي).
ولم يُفصح المسؤولون فورًا عن طراز الطائرة المروحية، لكن يبدو أن صورًا من موقع الحادث تُظهر أن طائرة من طراز "Viking DHC-6 Twin Otter"، وصرحت إدارة العلاقات العامة في مقاطعة براشواب كيري خان بأن الطائرة تحطمت قرب مطار هوا هين.
وأظهرت الصور الطائرة في البحر على بُعد حوالي 100 متر من الشاطئ. وبدا هيكل الطائرة منقسمًا إلى نصفين.
وأكد المتحدث أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة من ضباط الشرطة.
ولم يُعرف سبب تحطم الطائرة حتى الآن، في حين أوضح أرتشايون إن المسؤولين يجمعون الأدلة، ومنها بيانات من الصندوق الأسود للطائرة.