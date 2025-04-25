https://sarabic.ae/20250425/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-ما-علاقة-مصطلح-دون-البشر-الأمريكي-بالنازية؟-1099890934.html

الجذور الأمريكية للنازية الألمانية... ما علاقة مصطلح "دون البشر" الأمريكي بالنازية؟

الجذور الأمريكية للنازية الألمانية... ما علاقة مصطلح "دون البشر" الأمريكي بالنازية؟

سبوتنيك عربي

كانت إحدى الركائز الأساسية للإيديولوجية النازية هي الاعتقاد بأن ما يسمى بـ "الآريين" هم "فوق البشر". كما أدخل النازيون مصطلح "دون البشر" (Untermensch)، الذي... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T12:52+0000

2025-04-25T12:52+0000

2025-04-25T12:52+0000

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ولكن ظهور هذا المصطلح، وكذلك فكرة تصنيف البشر على أساس العرق، نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتبناها النازية وتنفذها تجاه الشعوب الأخرى.وأوضح الخبير: منذ منتصف القرن 19، بدأت في أوروبا، ثم لاحقا في الولايات المتحدة الأمريكية تطور ما يعرف بـ"النظريات العرقية"، وهي نظريات كانت تعد في ذلك الوقت نظريات علمية، وتقول إن البشرية يمكن تصنيفها ضمن تسلسل هرمي للعرقيات.وأضاف الخبير، بعدهم تأتي الأعراق الصفراء - الآسيويون، وفي أسفل الهرم يوجد أصحاب العرق الأسود، وهم يعدون أدنى الأعراق. وبالإضافة إلى هؤلاء، هناك اليهود، الذين وفقا لأكثر أشكال هذه النظريات العرقية تطرفا، كان يستثنون تماما من إطار البشرية، إذ أعلن النازيون أن اليهود ليسوا بشرا بشكل كامل.وبحسب الخبير، كان من بين منظري هذه النظريات العرقية شخص يدعى لاثروب ستودارد، أمريكي، يمكن تسميته "فيلسوفا" رغم أن هذه التسمية مشروطة، لكنه كان في زمانه كاتبا عاما معروفا، ومن قلمه خرج مصطلح "Underman" الذي ترجم إلى الألمانية بـ"Untermensch"، التي أصبحت لاحقا من المفاهيم الرئيسية في الدعاية النازية.

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جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية