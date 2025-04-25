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https://sarabic.ae/20250425/انطلاق-موسم-الرحلات-النهرية-الصيفية-في-موسكو-1099886807.html
انطلاق موسم الرحلات النهرية الصيفية في موسكو
انطلاق موسم الرحلات النهرية الصيفية في موسكو
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات الموسم الجديد للرحلات النهرية الصيفية، في المحطة النهرية الجنوبية (محطة يوجني) في نهر موسكو، حيث تعتبر هذه الرحلات... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, موسكو, رحلات, صور
фото, موسكو, رحلات, صور

انطلاق موسم الرحلات النهرية الصيفية في موسكو

11:53 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 12:02 GMT 25.04.2025)
تابعنا عبر
انطلقت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات الموسم الجديد للرحلات النهرية الصيفية، في المحطة النهرية الجنوبية (محطة يوجني) في نهر موسكو، حيث تعتبر هذه الرحلات تقليدا سنويا يشجع على السفر والترفيه، ويضفي طابعا خاصا على أجواء موسكو. فريق تحرير "سبوتنيك" اختار لكم مجموعة من الصور لانطلاق موسم الرحلات النهرية.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

استعراض النقل النهري في اليوم الافتتاحي لموسم الملاحة النهرية الصيفي على طول جسر الكرملين في موسكو.

استعراض النقل النهري في اليوم الافتتاحي لموسم الملاحة النهرية الصيفي على طول جسر الكرملين في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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استعراض النقل النهري في اليوم الافتتاحي لموسم الملاحة النهرية الصيفي على طول جسر الكرملين في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

رفع العلم الروسي خلال فعاليات إطلاق موسم الملاحة النهرية الصيفي.

رفع العلم الروسي خلال فعاليات إطلاق موسم الملاحة النهرية الصيفي. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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رفع العلم الروسي خلال فعاليات إطلاق موسم الملاحة النهرية الصيفي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة سياحية توفر جولة نهرية ساحرة عبر موسكو.

سفينة سياحية توفر جولة نهرية ساحرة عبر موسكو. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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سفينة سياحية توفر جولة نهرية ساحرة عبر موسكو.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عودة موسم الرحلات النهرية الصيفية، يستقطب المارة على جسر الكرملين.

عودة موسم الرحلات النهرية الصيفية، يستقطب المارة على جسر الكرملين. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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عودة موسم الرحلات النهرية الصيفية، يستقطب المارة على جسر الكرملين.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة تتيح اكتشاف تاريخ موسكو العريق من خلال المرور في أماكن ذات طابع ثقافي وتراثي مميز.

سفينة تتيح اكتشاف تاريخ موسكو العريق من خلال المرور في أماكن ذات طابع ثقافي وتراثي مميز. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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سفينة تتيح اكتشاف تاريخ موسكو العريق من خلال المرور في أماكن ذات طابع ثقافي وتراثي مميز.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

من فعاليات افتتاح موسم الملاحة النهرية الصيفي في محطة يوجني (الجنوبية) النهرية في موسكو.

من فعاليات افتتاح موسم الملاحة النهرية الصيفي في محطة يوجني (الجنوبية) النهرية في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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من فعاليات افتتاح موسم الملاحة النهرية الصيفي في محطة يوجني (الجنوبية) النهرية في موسكو.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

استعراض للنقل النهري على طول جسر الكرملين في موسكو.

استعراض للنقل النهري على طول جسر الكرملين في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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استعراض للنقل النهري على طول جسر الكرملين في موسكو.

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