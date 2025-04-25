بناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradatبناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
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استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من إعلان وقف لإطلاق النار في القطاع، وكانت إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لوقف إطلاق النار، يتضمن ثلاث مراحل، وكان من المفترض أن يستمر بشكل دائم بمجرد الدخول في مرحلته الثانية.
وبعد عودة الحرب على قطاع غزة، يزداد الوضع تعقيدا بشكل متسارع، بعدما كانت الهدنة قد فتحت أبواب الأمل لنهاية الحرب، ونهاية معاناة المواطنين المستمرة، وأدت الحرب على قطاع غزة إلى نزوح جديد، وشح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم النجاة من الموت والحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية وصحية مستمرة هناك.
قبور مجانية من رفات المنازل
ويواجه الفلسطينيون في قطاع غزة، أزمة كبيرة في العثور على قبور، بعدما دمّر الجيش الإسرائيلي جزءاً كبيراً من المدافن، فضلاً عن ارتقاء أعداد كبيرة من القتلى بشكل يومي نتيجة إلى استمرار الحرب على قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatبناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
بناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقد بادر النازح هاني أبو القاسم ومجموعة من المتطوعين لبناء قبور مجانية في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لمساعدة الناس على دفن موتاهم، دون تحمل تكاليف الدفن.
ويقول المبادر الإغاثي هاني أبو القاسم لوكالة "سبوتنيك": "هذه مبادرة غريبة وحزينة، لكن معاناة الناس تتطلب مثل هذه المبادرات، وبسبب تدمير الاحتلال لكل شيء في القطاع، كان من الواجب علينا مساعدة الناس، وقد بدء الأمر عندما وجدت عائلة لا تستطيع دفن أولادها، بسبب ثمن القبر المرتفع، فسعر القبر ارتفع إلى مبلغ (600-700 شيكل)، ( 192-164 دولار)، بسبب إغلاق المعابر، وارتفاع تكاليف بناء القبور والمواد المستخدمة في العمل".
© Sputnik . Ajwad Jradatبناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
بناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "هذه الأرض زراعية، ولكن نضطر لعمل مقبرة فيها، بسبب ضيق المساحة، والحجارة المستعملة في بناء القبور من مخلفات المنازل المهدمة، وكذلك الأسمنت والحديد يتم إعادة تدويرهما من المنازل التي يهدمها الاحتلال، ومع توفر الرمل، تصبح جميع المكونات جاهزة لعمل القبور".
النازح من رفح، صقر جمال، فقد عدد من عائلته جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمنطقة الي تتواجد فيها عائلته، لتقتل والدته وابن عمه.
© Sputnik . Ajwad Jradatبناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
بناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول صقر لـ "سبوتنيك": "لم أكن أملك ثمن تكاليف الدفن، ولقد حصلت على مساعدة من خلال هذه المبادرة، وجمعت مبلغ إضافي لباقي التكاليف من بعض الأقارب، وهناك من لا يستطيع تأمين ثمن القبر، وهذه المبادرة جاءت في ظل حاجة سكان القطاع للمساعدة في دفن أقاربهم، فغالبية السكان لا يملكون المال لدفن الشهداء، أو تحمل تكاليف الأخرى مثل تقديم الطعام".
مبادرة القبور الجماعية تهدف في مرحلتها الأولى إلى بناء أكثر من 100 قبر مجاني، وهذه المبادرة دفعت عدد من الشبان للتطوع والمساهمة في بناء مزيد من القبور، وكان من بين المتطوعين صقر جمال، فبعد مساعدته في دفن والدته وابن عمه، تطوع في العمل لبناء القبور.
© Sputnik . Ajwad Jradatبناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
بناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف صقر: "رأيت في هذه المبادرة خير كثير، فهي تساعد الناس وتوفر عليهم مبلغ مالي يقف عائقا أمام دفن أبنائهم، لذلك بادرت معهم، ومنذ ساعات الصباح نبدأ العمل على جلب الحديد والأسمنت من البيوت المهدمة، ونقوم بإعادة التدوير، ومن ثم نقوم ببناء القبور بجانب بعضها البعض، وهي مبادرة مؤلمة لكنها الحاجة ملحة، ونتمنى أن تنتهي الحرب وينتهي القتل ونعود إلى بيوتنا".
تدمير إسرائيل للمقابر
ودمّر الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عدداً كبيراً من المقابر، وأصبح دفن القتلى والموتى بحاجة إلى عملية بحث حتى يتم العثور على قبر، ومنذ استأنف الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، لم تتوقف المقابر عن استقبال عشرات القتلى بشكل يومي.
© Sputnik . Ajwad Jradatبناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
بناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في خان يونس جنوبي القطاع
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، القدرة الاستيعابية للمقابر في قطاع غزة، بأنها لا تتسع للأعداد الكبيرة من القتلى الذين يرتقون بشكل يومي جراء الحرب، وتشير إحصائيات الوزارة إلى تعرض 40 مقبرة للتدمير من أصل 60 مقبرة في قطاع غزة، وتتواجد عدد من المقابر بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما يصعب الوصول إليها، وتسعى الوزارة إلى توفير أراضي جديدة لاستخدامها كمقابر مؤقتة، إضافة إلى زيادة مساحة بعض المقابر الموجودة وسط المدن، للتخفيف على السكان الذين يضطرون إلى شراء القبور.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 51,355 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 117,248 آخرين.