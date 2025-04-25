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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/تقارير-بريطانيا-تتراجع-عن-خطة-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-وسط-تحذيرات-من-مواجهة-مباشرة-1099872850.html
تقارير: بريطانيا تتراجع عن خطة إرسال قوات إلى أوكرانيا وسط تحذيرات من "مواجهة مباشرة"
تقارير: بريطانيا تتراجع عن خطة إرسال قوات إلى أوكرانيا وسط تحذيرات من "مواجهة مباشرة"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المملكة المتحدة تتجه نحو التخلّي عن خطة إرسال آلاف الجنود إلى أوكرانيا، وهي المبادرة التي كانت... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T03:19+0000
2025-04-25T03:21+0000
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصدر مشارك في مناقشات "تحالف الراغبين" قوله: "المخاطر كبيرة جدًا والقوات غير كافية. هذا كان موقف بريطانيا منذ البداية، بينما كانت فرنسا تسعى إلى نهج أكثر تشددًا".وأضاف التقرير أن لندن ستركز بدلًا من ذلك على تقديم التزامات أمنية تشمل إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية وتسليحها.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، عقب استضافته قمة "تحالف الراغبين" في باريس في 27 مارس، أن عددًا من الدول أبدى استعدادًا لإرسال قوات إلى أوكرانيا لأغراض "ردعية"، مؤكدًا أن هذه القوات لن تكون بديلًا عن القوات الأوكرانية، ولا قوات حفظ سلام، بل تهدف إلى ردع روسيا عبر التمركز في مواقع استراتيجية.في المقابل، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا، وقد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
https://sarabic.ae/20240509/رئيس-الوزراء-البولندي-هناك-جنود-من-الناتو-في-أوكرانيا-ولولا-مساعدة-الحلف-لما-صمدت-كييف-1088684090.html
بريطانيا
أخبار فرنسا
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا, روسيا, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, روسيا, أخبار فرنسا

تقارير: بريطانيا تتراجع عن خطة إرسال قوات إلى أوكرانيا وسط تحذيرات من "مواجهة مباشرة"

03:19 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 03:21 GMT 25.04.2025)
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المملكة المتحدة تتجه نحو التخلّي عن خطة إرسال آلاف الجنود إلى أوكرانيا، وهي المبادرة التي كانت فرنسا من أبرز الداعمين لها، وذلك بسبب ارتفاع مستوى المخاطر وقلة الموارد العسكرية المتاحة لتنفيذ مثل هذه المهمة.
ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصدر مشارك في مناقشات "تحالف الراغبين" قوله: "المخاطر كبيرة جدًا والقوات غير كافية. هذا كان موقف بريطانيا منذ البداية، بينما كانت فرنسا تسعى إلى نهج أكثر تشددًا".
رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء البولندي: هناك جنود من الناتو في أوكرانيا ولولا مساعدة الحلف لما صمدت كييف
9 مايو 2024, 15:14 GMT
وأضاف التقرير أن لندن ستركز بدلًا من ذلك على تقديم التزامات أمنية تشمل إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية وتسليحها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، عقب استضافته قمة "تحالف الراغبين" في باريس في 27 مارس، أن عددًا من الدول أبدى استعدادًا لإرسال قوات إلى أوكرانيا لأغراض "ردعية"، مؤكدًا أن هذه القوات لن تكون بديلًا عن القوات الأوكرانية، ولا قوات حفظ سلام، بل تهدف إلى ردع روسيا عبر التمركز في مواقع استراتيجية.
في المقابل، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا، وقد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
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