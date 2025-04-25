https://sarabic.ae/20250425/تقارير-بريطانيا-تتراجع-عن-خطة-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-وسط-تحذيرات-من-مواجهة-مباشرة-1099872850.html

تقارير: بريطانيا تتراجع عن خطة إرسال قوات إلى أوكرانيا وسط تحذيرات من "مواجهة مباشرة"

تقارير: بريطانيا تتراجع عن خطة إرسال قوات إلى أوكرانيا وسط تحذيرات من "مواجهة مباشرة"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المملكة المتحدة تتجه نحو التخلّي عن خطة إرسال آلاف الجنود إلى أوكرانيا، وهي المبادرة التي كانت... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T03:19+0000

2025-04-25T03:19+0000

2025-04-25T03:21+0000

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ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصدر مشارك في مناقشات "تحالف الراغبين" قوله: "المخاطر كبيرة جدًا والقوات غير كافية. هذا كان موقف بريطانيا منذ البداية، بينما كانت فرنسا تسعى إلى نهج أكثر تشددًا".وأضاف التقرير أن لندن ستركز بدلًا من ذلك على تقديم التزامات أمنية تشمل إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية وتسليحها.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، عقب استضافته قمة "تحالف الراغبين" في باريس في 27 مارس، أن عددًا من الدول أبدى استعدادًا لإرسال قوات إلى أوكرانيا لأغراض "ردعية"، مؤكدًا أن هذه القوات لن تكون بديلًا عن القوات الأوكرانية، ولا قوات حفظ سلام، بل تهدف إلى ردع روسيا عبر التمركز في مواقع استراتيجية.في المقابل، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا، وقد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

https://sarabic.ae/20240509/رئيس-الوزراء-البولندي-هناك-جنود-من-الناتو-في-أوكرانيا-ولولا-مساعدة-الحلف-لما-صمدت-كييف-1088684090.html

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