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مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان الروسية بانفجار سيارة في ضواحي موسكو
مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان الروسية بانفجار سيارة في ضواحي موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكالك، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا في مقاطعة موسكو.في وقت سابق من اليوم الجمعة، انفجرت سيارة من نوع "فولكسفاغن غولف" بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو.ويعمل في موقع الحادث فريق من المحققين وخبراء الأدلة الجنائية والخبراء والعملاء.
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العالم, حول العالم
العالم, حول العالم

مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان الروسية بانفجار سيارة في ضواحي موسكو

10:07 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 10:54 GMT 25.04.2025)
© СК РФ / الانتقال إلى بنك الصورلجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين
لجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© СК РФ
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أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكالك، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة بالاشيخا في ضواحي موسكو.
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا في مقاطعة موسكو.
في وقت سابق من اليوم الجمعة، انفجرت سيارة من نوع "فولكسفاغن غولف" بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو.

وقامت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي بناء على دلائل جرائم منصوص عليها في المادة 105 والمادة 222.1 من القانون الجنائي الروسي.

ويعمل في موقع الحادث فريق من المحققين وخبراء الأدلة الجنائية والخبراء والعملاء.
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