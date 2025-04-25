https://sarabic.ae/20250425/لجنة-التحقيق-الروسية-مقتل-نائب-رئيس-إدارة-العمليات-بهيئة-الأركان-الروسية-في-انفجار-سيارة-قرب-موسكو-1099883829.html
مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان الروسية بانفجار سيارة في ضواحي موسكو
مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان الروسية بانفجار سيارة في ضواحي موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكالك، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T10:07+0000
2025-04-25T10:07+0000
2025-04-25T10:54+0000
العالم
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/15/1066680976_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e881bd44a7a073dceec27f057f79a923.jpg
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا في مقاطعة موسكو.في وقت سابق من اليوم الجمعة، انفجرت سيارة من نوع "فولكسفاغن غولف" بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو.ويعمل في موقع الحادث فريق من المحققين وخبراء الأدلة الجنائية والخبراء والعملاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/15/1066680976_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dc72d30475228c5c3fd071c9c0dbd1a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, حول العالم
مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان الروسية بانفجار سيارة في ضواحي موسكو
10:07 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 10:54 GMT 25.04.2025)
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكالك، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة بالاشيخا في ضواحي موسكو.
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا في مقاطعة موسكو.
في وقت سابق من اليوم الجمعة، انفجرت سيارة من نوع "فولكسفاغن غولف" بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو.
وقامت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي بناء على دلائل جرائم منصوص عليها في المادة 105 والمادة 222.1 من القانون الجنائي الروسي.
ويعمل في موقع الحادث فريق من المحققين وخبراء الأدلة الجنائية والخبراء والعملاء.