"نملة الجحيم".. اكتشاف أحفورة نادرة تعود لأقدم نملة في التاريخ
© Photo / Unsplash/ Emily Liangنمل
© Photo / Unsplash/ Emily Liang
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كشف علماء عن أقدم أحفورة نملة معروفة حتى الآن، عثر عليها شمال شرقي البرازيل، ويقدّر عمرها بـ113 مليون عام، ما يجعلها أقدم من جميع الاكتشافات السابقة.
وتنتمي النملة إلى فصيلة منقرضة تعرف باسم "نمل الجحيم"، وسميت كذلك بسبب شكل فكها الغريب المشابه للمنجل، والموجّه إلى الأعلى.
وأُطلق على النوع الجديد اسم "Vulcanidris cratensis"، ويُظهر خصائص تشريحية متخصصة توحي بأن النمل كان صيادا مفترسا، وهو ما يميز "نمل الجحيم" عن الأنواع الحديثة، وفقا لموقع "لايف ساينس" العلمي.
وتم الاكتشاف باستخدام تقنيات تصوير متقدمة، والتي أكدت هوية النملة من خلال فكوكها الفريدة.
Um fóssil de 113 milhões de anos, encontrado no Museu de Zoologia da USP, na Formação Crato, revelou a formiga mais antiga conhecida, Vulcanidris cratensis, da extinta subfamília Haidomyrmecinae ("formiga infernal"). #portaltellus pic.twitter.com/fFXws0E15b— Portal Tellus (@portaltellus) April 25, 2025
ويعد هذا الأكتشاف هو أول اكتشاف لـ"نملة جحيم" محفوظة في الصخور، على عكس الأحافير السابقة التي وُجدت عادة في الكهرمان، ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يشير إلى وجود النمل في قارة "جندوانا" القديمة، وانتشاره عالميا في وقت أسبق مما كان يٌعتقد.
113 Millionen Jahre altes Fossil— Markus Brauer (@drbrauer) April 25, 2025
Vulcanidris cratensis: Das ist die älteste Ameise der Welthttps://t.co/y0fzR4cbau
وكانت الأحفورة محفوظة ضمن مجموعة غير موثقة في متحف علم الحيوان بجامعة ساو باولو بالبرازيل، ما يُبرز أهمية فحص المجموعات القديمة بدقة، وذلك لأنها قد تحتوي على اكتشافات علمية بالغة الأهمية لم تشاهد من قبل.
ويقول العلماء إن هذه النملة القديمة (نملة الجحيم) بتكيفاتها المفترسة المتقدمة، تدفع إلى إعادة النظر في السرعة التي طورت بها الحشرات مثل النمل استراتيجيات معقدة للبقاء والافتراس في عصور مبكرة جدا.