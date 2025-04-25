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https://sarabic.ae/20250425/نملة-الجحيم-اكتشاف-أحفورة-نادرة-تعود-لأقدم-نملة-في-التاريخ-1099899376.html
"نملة الجحيم".. اكتشاف أحفورة نادرة تعود لأقدم نملة في التاريخ
"نملة الجحيم".. اكتشاف أحفورة نادرة تعود لأقدم نملة في التاريخ
سبوتنيك عربي
كشف علماء عن أقدم أحفورة نملة معروفة حتى الآن، عثر عليها شمال شرقي البرازيل، ويقدّر عمرها بـ113 مليون عام، ما يجعلها أقدم من جميع الاكتشافات السابقة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T17:52+0000
2025-04-25T17:52+0000
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علوم
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وتنتمي النملة إلى فصيلة منقرضة تعرف باسم "نمل الجحيم"، وسميت كذلك بسبب شكل فكها الغريب المشابه للمنجل، والموجّه إلى الأعلى.وأُطلق على النوع الجديد اسم "Vulcanidris cratensis"، ويُظهر خصائص تشريحية متخصصة توحي بأن النمل كان صيادا مفترسا، وهو ما يميز "نمل الجحيم" عن الأنواع الحديثة، وفقا لموقع "لايف ساينس" العلمي.وتم الاكتشاف باستخدام تقنيات تصوير متقدمة، والتي أكدت هوية النملة من خلال فكوكها الفريدة.ويعد هذا الأكتشاف هو أول اكتشاف لـ"نملة جحيم" محفوظة في الصخور، على عكس الأحافير السابقة التي وُجدت عادة في الكهرمان، ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يشير إلى وجود النمل في قارة "جندوانا" القديمة، وانتشاره عالميا في وقت أسبق مما كان يٌعتقد.وكانت الأحفورة محفوظة ضمن مجموعة غير موثقة في متحف علم الحيوان بجامعة ساو باولو بالبرازيل، ما يُبرز أهمية فحص المجموعات القديمة بدقة، وذلك لأنها قد تحتوي على اكتشافات علمية بالغة الأهمية لم تشاهد من قبل.ويقول العلماء إن هذه النملة القديمة (نملة الجحيم) بتكيفاتها المفترسة المتقدمة، تدفع إلى إعادة النظر في السرعة التي طورت بها الحشرات مثل النمل استراتيجيات معقدة للبقاء والافتراس في عصور مبكرة جدا.
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

"نملة الجحيم".. اكتشاف أحفورة نادرة تعود لأقدم نملة في التاريخ

17:52 GMT 25.04.2025
© Photo / Unsplash/ Emily Liangنمل
نمل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Photo / Unsplash/ Emily Liang
تابعنا عبر
كشف علماء عن أقدم أحفورة نملة معروفة حتى الآن، عثر عليها شمال شرقي البرازيل، ويقدّر عمرها بـ113 مليون عام، ما يجعلها أقدم من جميع الاكتشافات السابقة.
وتنتمي النملة إلى فصيلة منقرضة تعرف باسم "نمل الجحيم"، وسميت كذلك بسبب شكل فكها الغريب المشابه للمنجل، والموجّه إلى الأعلى.
وأُطلق على النوع الجديد اسم "Vulcanidris cratensis"، ويُظهر خصائص تشريحية متخصصة توحي بأن النمل كان صيادا مفترسا، وهو ما يميز "نمل الجحيم" عن الأنواع الحديثة، وفقا لموقع "لايف ساينس" العلمي.
وتم الاكتشاف باستخدام تقنيات تصوير متقدمة، والتي أكدت هوية النملة من خلال فكوكها الفريدة.
ويعد هذا الأكتشاف هو أول اكتشاف لـ"نملة جحيم" محفوظة في الصخور، على عكس الأحافير السابقة التي وُجدت عادة في الكهرمان، ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يشير إلى وجود النمل في قارة "جندوانا" القديمة، وانتشاره عالميا في وقت أسبق مما كان يٌعتقد.
وكانت الأحفورة محفوظة ضمن مجموعة غير موثقة في متحف علم الحيوان بجامعة ساو باولو بالبرازيل، ما يُبرز أهمية فحص المجموعات القديمة بدقة، وذلك لأنها قد تحتوي على اكتشافات علمية بالغة الأهمية لم تشاهد من قبل.
ويقول العلماء إن هذه النملة القديمة (نملة الجحيم) بتكيفاتها المفترسة المتقدمة، تدفع إلى إعادة النظر في السرعة التي طورت بها الحشرات مثل النمل استراتيجيات معقدة للبقاء والافتراس في عصور مبكرة جدا.
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