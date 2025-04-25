أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
08:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:32 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
16:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:54 GMT 25.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Vatican Pool/Vatican Media

صورة للبابا فرنسيس من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

صورة للبابا فرنسيس من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Vatican Pool/Vatican Media

صورة للبابا فرنسيس من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

© Getty Images / Anadolu/Faisal Khan

صورة لشاحنة مدفونة في التراب في منطقة رامبان بإقليم كشمير، بعد عاصفة سحابية عاتية تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.

صورة لشاحنة مدفونة في التراب في منطقة رامبان بإقليم كشمير، بعد عاصفة سحابية عاتية تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Faisal Khan

صورة لشاحنة مدفونة في التراب في منطقة رامبان بإقليم كشمير، بعد عاصفة سحابية عاتية تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المصلون في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

المصلون في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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المصلون في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

© Getty Images / Sportsfile/David Fitzgerald

صورة للمشاركات في سباقات الخيول قبل انطلاق سباقات اليوم الثالث من مهرجان "فيري هاوس إيستر"، إنجلترا.

صورة للمشاركات في سباقات الخيول قبل انطلاق سباقات اليوم الثالث من مهرجان &quot;فيري هاوس إيستر&quot;، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Sportsfile/David Fitzgerald

صورة للمشاركات في سباقات الخيول قبل انطلاق سباقات اليوم الثالث من مهرجان "فيري هاوس إيستر"، إنجلترا.

© Sputnik . Lidiya Stanchenko / الانتقال إلى بنك الصور

الروبوت "تيانغونغ ألترا" يفوز بأول نصف ماراثون في العالم في بكين، والذي شارك فيه الروبوتات والبشر.

الروبوت &quot;تيانغونغ ألترا&quot; يفوز بأول نصف ماراثون في العالم في بكين، والذي شارك فيه الروبوتات والبشر. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Lidiya Stanchenko
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الروبوت "تيانغونغ ألترا" يفوز بأول نصف ماراثون في العالم في بكين، والذي شارك فيه الروبوتات والبشر.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

أحد المحتفلين يحاول إخماد حريق أشعله في قبعة من الورق، كجزء من احتفالات عيد الفصح في تيتلا ديل فولكان، المكسيك.

أحد المحتفلين يحاول إخماد حريق أشعله في قبعة من الورق، كجزء من احتفالات عيد الفصح في تيتلا ديل فولكان، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eduardo Verdugo

أحد المحتفلين يحاول إخماد حريق أشعله في قبعة من الورق، كجزء من احتفالات عيد الفصح في تيتلا ديل فولكان، المكسيك.

© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يطلقان صافرات سباق للأطفال خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض.

الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يطلقان صافرات سباق للأطفال خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يطلقان صافرات سباق للأطفال خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

الممثلة والعارضة ألكسندرا كيسيليفا، على السجادة الحمراء قبل حفل ختام مهرجان موسكو السينمائي الدولي السابع والأربعين في سينما روسيا.

الممثلة والعارضة ألكسندرا كيسيليفا، على السجادة الحمراء قبل حفل ختام مهرجان موسكو السينمائي الدولي السابع والأربعين في سينما روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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الممثلة والعارضة ألكسندرا كيسيليفا، على السجادة الحمراء قبل حفل ختام مهرجان موسكو السينمائي الدولي السابع والأربعين في سينما روسيا.

© AP Photo / Mahmoud Illean

مصلية تستريح أثناء الصلاة خلال قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة، في البلدة القديمة بالقدس.

مصلية تستريح أثناء الصلاة خلال قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة، في البلدة القديمة بالقدس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahmoud Illean

مصلية تستريح أثناء الصلاة خلال قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة، في البلدة القديمة بالقدس.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

جنود حرس الشرف يرتدون القبعات بعد بروفة العرض العسكري ليوم النصر، الذي سيقام في ساحة "دفورتسوفيا" في 9 مايو/ أيار للاحتفال بمرور 80 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية، في سانت بطرسبورغ، روسيا.

جنود حرس الشرف يرتدون القبعات بعد بروفة العرض العسكري ليوم النصر، الذي سيقام في ساحة &quot;دفورتسوفيا&quot; في 9 مايو/ أيار للاحتفال بمرور 80 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية، في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/17
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

جنود حرس الشرف يرتدون القبعات بعد بروفة العرض العسكري ليوم النصر، الذي سيقام في ساحة "دفورتسوفيا" في 9 مايو/ أيار للاحتفال بمرور 80 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية، في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Javier Torres

صورة لحافلة معلقة على جسر بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو، تشيلي.

صورة لحافلة معلقة على جسر بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Javier Torres

صورة لحافلة معلقة على جسر بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو، تشيلي.

© AP Photo / Markus Schreiber

صورة لنقل جثمان البابا فرنسيس، عبر ساحة القديس بطرس إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

صورة لنقل جثمان البابا فرنسيس، عبر ساحة القديس بطرس إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Markus Schreiber

صورة لنقل جثمان البابا فرنسيس، عبر ساحة القديس بطرس إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

© Getty Images / picture alliance/ Johannes Neudecker

صورة لسيارة مرسيدس الجديدة من طراز (CLA) في معرض شنغهاي للسيارات 2025.

صورة لسيارة مرسيدس الجديدة من طراز (CLA) في معرض شنغهاي للسيارات 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/ Johannes Neudecker

صورة لسيارة مرسيدس الجديدة من طراز (CLA) في معرض شنغهاي للسيارات 2025.

© AP Photo / Darko Vojinovic

كلب يمشي على السجادة الحمراء قبل حفل الترحيب بـ80 طالبًا جامعيًا صربيًا قطعوا مسافة تزيد عن 1300 كيلومتر، بالدراجات خلال الأسبوع الماضي، من نوفي ساد إلى ستراسبورغ في فرنسا.

كلب يمشي على السجادة الحمراء قبل حفل الترحيب بـ80 طالبًا جامعيًا صربيًا قطعوا مسافة تزيد عن 1300 كيلومتر، بالدراجات خلال الأسبوع الماضي، من نوفي ساد إلى ستراسبورغ في فرنسا. - سبوتنيك عربي
14/17
© AP Photo / Darko Vojinovic

كلب يمشي على السجادة الحمراء قبل حفل الترحيب بـ80 طالبًا جامعيًا صربيًا قطعوا مسافة تزيد عن 1300 كيلومتر، بالدراجات خلال الأسبوع الماضي، من نوفي ساد إلى ستراسبورغ في فرنسا.

© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim Korkutata

صورة لتساقط الشهب على جبل أوشاك في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة، تركيا.

صورة لتساقط الشهب على جبل أوشاك في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim Korkutata

صورة لتساقط الشهب على جبل أوشاك في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة، تركيا.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.

سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف حديقة &quot;موزيون&quot; خلال يوم التنظيف في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.

© AP Photo / Gustavo Garello

فنان يرسم صورة للبابا فرنسيس الراحل أمام الكاتدرائية في بوينس آيرس، الأرجنتين.

فنان يرسم صورة للبابا فرنسيس الراحل أمام الكاتدرائية في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gustavo Garello

فنان يرسم صورة للبابا فرنسيس الراحل أمام الكاتدرائية في بوينس آيرس، الأرجنتين.

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