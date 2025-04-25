أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة للبابا فرنسيس من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
صورة للبابا فرنسيس من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
صورة لشاحنة مدفونة في التراب في منطقة رامبان بإقليم كشمير، بعد عاصفة سحابية عاتية تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.
صورة لشاحنة مدفونة في التراب في منطقة رامبان بإقليم كشمير، بعد عاصفة سحابية عاتية تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.
المصلون في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
المصلون في قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
صورة للمشاركات في سباقات الخيول قبل انطلاق سباقات اليوم الثالث من مهرجان "فيري هاوس إيستر"، إنجلترا.
صورة للمشاركات في سباقات الخيول قبل انطلاق سباقات اليوم الثالث من مهرجان "فيري هاوس إيستر"، إنجلترا.
الروبوت "تيانغونغ ألترا" يفوز بأول نصف ماراثون في العالم في بكين، والذي شارك فيه الروبوتات والبشر.
الروبوت "تيانغونغ ألترا" يفوز بأول نصف ماراثون في العالم في بكين، والذي شارك فيه الروبوتات والبشر.
أحد المحتفلين يحاول إخماد حريق أشعله في قبعة من الورق، كجزء من احتفالات عيد الفصح في تيتلا ديل فولكان، المكسيك.
أحد المحتفلين يحاول إخماد حريق أشعله في قبعة من الورق، كجزء من احتفالات عيد الفصح في تيتلا ديل فولكان، المكسيك.
الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يطلقان صافرات سباق للأطفال خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض.
الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يطلقان صافرات سباق للأطفال خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض.
الممثلة والعارضة ألكسندرا كيسيليفا، على السجادة الحمراء قبل حفل ختام مهرجان موسكو السينمائي الدولي السابع والأربعين في سينما روسيا.
الممثلة والعارضة ألكسندرا كيسيليفا، على السجادة الحمراء قبل حفل ختام مهرجان موسكو السينمائي الدولي السابع والأربعين في سينما روسيا.
مصلية تستريح أثناء الصلاة خلال قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة، في البلدة القديمة بالقدس.
مصلية تستريح أثناء الصلاة خلال قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة، في البلدة القديمة بالقدس.
جنود حرس الشرف يرتدون القبعات بعد بروفة العرض العسكري ليوم النصر، الذي سيقام في ساحة "دفورتسوفيا" في 9 مايو/ أيار للاحتفال بمرور 80 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية، في سانت بطرسبورغ، روسيا.
جنود حرس الشرف يرتدون القبعات بعد بروفة العرض العسكري ليوم النصر، الذي سيقام في ساحة "دفورتسوفيا" في 9 مايو/ أيار للاحتفال بمرور 80 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية، في سانت بطرسبورغ، روسيا.
صورة لحافلة معلقة على جسر بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو، تشيلي.
صورة لحافلة معلقة على جسر بعد اصطدامها بمركبة، في سانتياغو، تشيلي.
صورة لنقل جثمان البابا فرنسيس، عبر ساحة القديس بطرس إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.
صورة لنقل جثمان البابا فرنسيس، عبر ساحة القديس بطرس إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.
صورة لسيارة مرسيدس الجديدة من طراز (CLA) في معرض شنغهاي للسيارات 2025.
صورة لسيارة مرسيدس الجديدة من طراز (CLA) في معرض شنغهاي للسيارات 2025.
كلب يمشي على السجادة الحمراء قبل حفل الترحيب بـ80 طالبًا جامعيًا صربيًا قطعوا مسافة تزيد عن 1300 كيلومتر، بالدراجات خلال الأسبوع الماضي، من نوفي ساد إلى ستراسبورغ في فرنسا.
كلب يمشي على السجادة الحمراء قبل حفل الترحيب بـ80 طالبًا جامعيًا صربيًا قطعوا مسافة تزيد عن 1300 كيلومتر، بالدراجات خلال الأسبوع الماضي، من نوفي ساد إلى ستراسبورغ في فرنسا.
صورة لتساقط الشهب على جبل أوشاك في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة، تركيا.
صورة لتساقط الشهب على جبل أوشاك في منطقة كيزيلجاهامام في أنقرة، تركيا.
سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.
سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.
فنان يرسم صورة للبابا فرنسيس الراحل أمام الكاتدرائية في بوينس آيرس، الأرجنتين.
فنان يرسم صورة للبابا فرنسيس الراحل أمام الكاتدرائية في بوينس آيرس، الأرجنتين.