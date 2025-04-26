أطرف الصور لهذا الأسبوع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض
أشخاص يسبحون في بركة بمنتزه "سوكولنيكي" في العاصمة الروسية موسكو
أشخاص يسبحون في بركة بمنتزه "سوكولنيكي" في العاصمة الروسية موسكو
امرأة تحمل كلبا خلال مشاركتها في موكب عيد الفصح السنوي ومهرجان القبعات خارج كاتدرائية القديس "باتريك" في مدينة نيويورك
امرأة تحمل كلبا خلال مشاركتها في موكب عيد الفصح السنوي ومهرجان القبعات خارج كاتدرائية القديس "باتريك" في مدينة نيويورك
أعضاء من فرقة "هورناد" للرقص الشعبي يشاركون في رقصهم السنوي مع الفتيات المحليات ورش الماء عليهن خلال عيد الفصح
أعضاء من فرقة "هورناد" للرقص الشعبي يشاركون في رقصهم السنوي مع الفتيات المحليات ورش الماء عليهن خلال عيد الفصح
الملك تشارلز الثالث يلتقي بكلب وسط حشد من المهنئين بعد قداس عيد القيامة الملكي في كاتدرائية "دورهام"
الملك تشارلز الثالث يلتقي بكلب وسط حشد من المهنئين بعد قداس عيد القيامة الملكي في كاتدرائية "دورهام"
باندا عملاقة تأكل براعم الخيزران في حديقة حيوان بكين في الصين
باندا عملاقة تأكل براعم الخيزران في حديقة حيوان بكين في الصين
مشهد من البرلمان التركي، حيث يظهر الأطفال جالسين على مكاتبهم المخصصة لهم خلال جلسة خاصة بالأطفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 لتأسيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى في أنقرة
مشهد من البرلمان التركي، حيث يظهر الأطفال جالسين على مكاتبهم المخصصة لهم خلال جلسة خاصة بالأطفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 لتأسيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى في أنقرة
كلاب "الكورغي" تشارك في سباق "كورغي ديربي" في مضمار سباق "موسيلبرغ"، أسكتلندا
كلاب "الكورغي" تشارك في سباق "كورغي ديربي" في مضمار سباق "موسيلبرغ"، أسكتلندا
وصول المتسابقين قبل بدء السباق في اليوم الثالث من مهرجان عيد الفصح في فيريهاوس بمضمار فيريهاوس في راتواث، ميث
وصول المتسابقين قبل بدء السباق في اليوم الثالث من مهرجان عيد الفصح في فيريهاوس بمضمار فيريهاوس في راتواث، ميث
دمية على شكل دب في سيارة "دودج تشالنجر" في معرض للسيارات بمركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
دمية على شكل دب في سيارة "دودج تشالنجر" في معرض للسيارات بمركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات