أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
تهديد إسرائيلي بقصف مناطق شمالي غزة وإسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250426/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع--1099874364.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:22 GMT 26.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Anna Moneymaker

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Anna Moneymaker

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يسبحون في بركة بمنتزه "سوكولنيكي" في العاصمة الروسية موسكو

أشخاص يسبحون في بركة بمنتزه &quot;سوكولنيكي&quot; في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أشخاص يسبحون في بركة بمنتزه "سوكولنيكي" في العاصمة الروسية موسكو

© Getty Images / Anadolu/Mostafa Bassim

امرأة تحمل كلبا خلال مشاركتها في موكب عيد الفصح السنوي ومهرجان القبعات خارج كاتدرائية القديس "باتريك" في مدينة نيويورك

امرأة تحمل كلبا خلال مشاركتها في موكب عيد الفصح السنوي ومهرجان القبعات خارج كاتدرائية القديس &quot;باتريك&quot; في مدينة نيويورك - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Bassim

امرأة تحمل كلبا خلال مشاركتها في موكب عيد الفصح السنوي ومهرجان القبعات خارج كاتدرائية القديس "باتريك" في مدينة نيويورك

© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

أعضاء من فرقة "هورناد" للرقص الشعبي يشاركون في رقصهم السنوي مع الفتيات المحليات ورش الماء عليهن خلال عيد الفصح

أعضاء من فرقة &quot;هورناد&quot; للرقص الشعبي يشاركون في رقصهم السنوي مع الفتيات المحليات ورش الماء عليهن خلال عيد الفصح - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

أعضاء من فرقة "هورناد" للرقص الشعبي يشاركون في رقصهم السنوي مع الفتيات المحليات ورش الماء عليهن خلال عيد الفصح

© Getty Images / Anthony Devlin

الملك تشارلز الثالث يلتقي بكلب وسط حشد من المهنئين بعد قداس عيد القيامة الملكي في كاتدرائية "دورهام"

الملك تشارلز الثالث يلتقي بكلب وسط حشد من المهنئين بعد قداس عيد القيامة الملكي في كاتدرائية &quot;دورهام&quot; - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Anthony Devlin

الملك تشارلز الثالث يلتقي بكلب وسط حشد من المهنئين بعد قداس عيد القيامة الملكي في كاتدرائية "دورهام"

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

باندا عملاقة تأكل براعم الخيزران في حديقة حيوان بكين في الصين

باندا عملاقة تأكل براعم الخيزران في حديقة حيوان بكين في الصين - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

باندا عملاقة تأكل براعم الخيزران في حديقة حيوان بكين في الصين

© Getty Images / Anadolu/Evrim Aydin

مشهد من البرلمان التركي، حيث يظهر الأطفال جالسين على مكاتبهم المخصصة لهم خلال جلسة خاصة بالأطفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 لتأسيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى في أنقرة

مشهد من البرلمان التركي، حيث يظهر الأطفال جالسين على مكاتبهم المخصصة لهم خلال جلسة خاصة بالأطفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 لتأسيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى في أنقرة - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Anadolu/Evrim Aydin

مشهد من البرلمان التركي، حيث يظهر الأطفال جالسين على مكاتبهم المخصصة لهم خلال جلسة خاصة بالأطفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 لتأسيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى في أنقرة

© Getty Images / Jeff J Mitchell

كلاب "الكورغي" تشارك في سباق "كورغي ديربي" في مضمار سباق "موسيلبرغ"، أسكتلندا

كلاب &quot;الكورغي&quot; تشارك في سباق &quot;كورغي ديربي&quot; في مضمار سباق &quot;موسيلبرغ&quot;، أسكتلندا - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

كلاب "الكورغي" تشارك في سباق "كورغي ديربي" في مضمار سباق "موسيلبرغ"، أسكتلندا

© Getty Images / Sportsfile/David Fitzgerald

وصول المتسابقين قبل بدء السباق في اليوم الثالث من مهرجان عيد الفصح في فيريهاوس بمضمار فيريهاوس في راتواث، ميث

وصول المتسابقين قبل بدء السباق في اليوم الثالث من مهرجان عيد الفصح في فيريهاوس بمضمار فيريهاوس في راتواث، ميث - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Sportsfile/David Fitzgerald

وصول المتسابقين قبل بدء السباق في اليوم الثالث من مهرجان عيد الفصح في فيريهاوس بمضمار فيريهاوس في راتواث، ميث

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

دمية على شكل دب في سيارة "دودج تشالنجر" في معرض للسيارات بمركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات

دمية على شكل دب في سيارة &quot;دودج تشالنجر&quot; في معرض للسيارات بمركز &quot;باتريوت&quot; للمعارض والمؤتمرات - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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دمية على شكل دب في سيارة "دودج تشالنجر" في معرض للسيارات بمركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات

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