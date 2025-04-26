https://sarabic.ae/20250426/إحصائيات-الضحايا-المدنيين-بقطاع-غزة-في-أول-4-أشهر-من-عام-2025-1099910923.html
إحصائيات الضحايا المدنيين بقطاع غزة في أول 4 أشهر من عام 2025
إحصائيات الضحايا المدنيين بقطاع غزة في أول 4 أشهر من عام 2025
سبوتنيك عربي
في كارثة إنسانية متفاقمة، تجاوز عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة 51 ألف قتيل، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، وفق أحدث تقارير صادرة عن الأمم... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T10:28+0000
2025-04-26T10:28+0000
2025-04-26T10:28+0000
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وسجلت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، أعدادا صادمة للضحايا المدنيين في قطاع غزة، حيث وصل إجمالي عدد القتلى إلى 51,265 شخصا حتى 21 أبريل/ نيسان 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
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إحصائيات الضحايا المدنيين بقطاع غزة في أول 4 أشهر من عام 2025
في كارثة إنسانية متفاقمة، تجاوز عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة 51 ألف قتيل، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، وفق أحدث تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
وسجلت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، أعدادا صادمة للضحايا المدنيين في قطاع غزة، حيث وصل إجمالي عدد القتلى إلى 51,265 شخصا حتى 21 أبريل/ نيسان 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).