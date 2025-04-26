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الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك
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استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
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https://sarabic.ae/20250426/إحصائيات-الضحايا-المدنيين-بقطاع-غزة-في-أول-4-أشهر-من-عام-2025-1099910923.html
إحصائيات الضحايا المدنيين بقطاع غزة في أول 4 أشهر من عام 2025
إحصائيات الضحايا المدنيين بقطاع غزة في أول 4 أشهر من عام 2025
سبوتنيك عربي
في كارثة إنسانية متفاقمة، تجاوز عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة 51 ألف قتيل، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، وفق أحدث تقارير صادرة عن الأمم... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T10:28+0000
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وسجلت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، أعدادا صادمة للضحايا المدنيين في قطاع غزة، حيث وصل إجمالي عدد القتلى إلى 51,265 شخصا حتى 21 أبريل/ نيسان 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

إحصائيات الضحايا المدنيين بقطاع غزة في أول 4 أشهر من عام 2025

10:28 GMT 26.04.2025
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في كارثة إنسانية متفاقمة، تجاوز عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة 51 ألف قتيل، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، وفق أحدث تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
وسجلت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، أعدادا صادمة للضحايا المدنيين في قطاع غزة، حيث وصل إجمالي عدد القتلى إلى 51,265 شخصا حتى 21 أبريل/ نيسان 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
إحصائيات الضحايا المدنيين في غزة في أول 4 شهور من 2025 - سبوتنيك عربي
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